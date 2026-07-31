Hà Nội: Mỗi cá nhân được hỗ trợ chuyển đổi phương tiện xanh một lần trên một phương tiện

Hà Nội chính thức vận hành Cổng Thông tin điện tử và 140 trang thông tin thành phần GĐXH - Ngày 30/7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử thành phần trên địa bàn thành phố Hà Nội. Lễ ra mắt được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu các Sở ngành và 126 xã, phường.

Theo kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu triển khai đồng bộ, công khai và hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. Đồng thời thúc đẩy sử dụng xe buýt và đường sắt đô thị, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí và thực hiện lộ trình xây dựng vùng phát thải thấp.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, cơ chế phối hợp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, tránh trùng lặp, thất thoát hoặc trục lợi chính sách.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách đến người dân, doanh nghiệp vận tải, tổ chức tín dụng, đại lý phân phối phương tiện giao thông xanh. Trong đó ưu tiên nhóm hộ nghèo, lái xe taxi, lái xe hợp đồng điện tử và người thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng.

Các thông tin về điều kiện, đối tượng, mức hỗ trợ, quy trình, hồ sơ và thời gian giải quyết sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố, các sở, ngành, chính quyền địa phương và hệ thống truyền thông cơ sở.

Theo UBND TP Hà Nội, các thông tin về điều kiện, đối tượng, mức hỗ trợ, quy trình, hồ sơ và thời gian giải quyết sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố, các sở, ngành, chính quyền địa phương và hệ thống truyền thông cơ sở. Ảnh: Bảo Loan

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ ban hành quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và chi trả chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh. Thành phố cũng hướng dẫn doanh nghiệp vận tải tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, đồng thời hỗ trợ 30% lãi suất vay đối với các đơn vị thuộc diện được hưởng chính sách theo Nghị quyết.

Đối với lĩnh vực vận tải, các cơ quan chức năng sẽ rà soát, thống kê các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ có trụ sở tại Hà Nội để xây dựng lộ trình chuyển đổi xe taxi và xe hợp đồng điện tử sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch; đồng thời phối hợp với các ngân hàng thương mại và Quỹ Đầu tư phát triển thành phố trong việc thẩm định, giải ngân và quản lý nguồn vốn vay.

Thành phố cũng giao các địa phương rà soát danh sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2027, xác minh chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy đủ điều kiện được hỗ trợ thông qua dữ liệu cư trú trên VNeID và cơ sở dữ liệu đăng ký phương tiện.

Việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc mỗi cá nhân chỉ được hưởng một lần đối với một phương tiện, căn cứ trên giá trị phương tiện giao thông xanh ghi trên hóa đơn hợp pháp nhưng không vượt mức tối đa theo quy định.

Đáng chú ý, Hà Nội tiếp tục triển khai chính sách miễn tiền vé xe buýt đối với các tuyến được ngân sách thành phố trợ giá có hành trình hoạt động trong khu vực Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027.

Các cơ quan chức năng sẽ công bố cụ thể phạm vi áp dụng, cập nhật hệ thống vé và hướng dẫn hành khách nhận diện các tuyến được miễn phí. Thành phố cũng sẽ xem xét miễn vé xe buýt và đường sắt đô thị vào các dịp lễ, Tết hoặc sự kiện chính trị, xã hội đặc biệt theo quyết định của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ xây dựng nền tảng phần mềm quản lý phương tiện và doanh nghiệp vận tải xanh, kết nối dữ liệu giữa các cơ quan liên quan để theo dõi quá trình chuyển đổi phương tiện, tình hình giải ngân kinh phí hỗ trợ, sản lượng vận tải hành khách công cộng cũng như tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị trong quá trình triển khai chính sách.

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