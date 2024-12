Tin sáng 6/12: Bộ Công an mở cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết; tài xế vừa lướt mạng vừa phóng ô tô khách 100km/h

Tin tối 5/12: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa rét; giá xăng RON 95 giảm còn hơn 20.500 đồng/lít GĐXH - Miền Bắc bắt đầu chuyển rét từ 7/12, tiếp đến là Bắc Trung Bộ khi không khí lạnh mạnh tràn về; nhiệt độ thấp nhất đợt này từ 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; tại kỳ điều chỉnh hôm nay (5/12), giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 20 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 giảm 290 đồng/lít.

Tin gió mùa Đông Bắc và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

VTCnews đưa tin trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin gió mùa Đông Bắc mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội, các khu vực khác trên cả nước 10 ngày tới.

Theo đó, sáng 5/12, ở phía Bắc không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Ảnh minh họa

Khoảng 6/12, không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ngày 7/12, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Ngày 6/12, phía Đông Bắc Bộ trời chuyển mát. Từ ngày 7/12, Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ đêm 7/12, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Chính thức ban hành Kế hoạch định hướng Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ

Ngày 5/12, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó trưởng ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18, vừa ký ban hành Kế hoạch định hướng Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ.

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV và khóa XVI bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở tổ chức hợp lý các bộ đa ngành, đa lĩnh vực; phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ được Hiến pháp quy định nhằm xây dựng Chính phủ dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, phục vụ Nhân dân, tăng cường sự quản lý thông suốt từ Trung ương đến địa phương, trên cơ sở phân cấp, phân quyền hợp lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng: Kết thúc hoạt động của Ban cán sự Đảng Chính phủ, lập Đảng bộ Chính phủ trực thuộc Trung ương, gồm các tổ chức Đảng trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và một số Đảng bộ trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước (riêng Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an trực thuộc Trung ương giữ nguyên như hiện nay). Có cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc đặt tại Cơ quan Chính phủ.

Đảng ủy Chính phủ, gồm ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy; ban thường vụ đảng ủy gồm Thủ tướng Chính phủ làm Bí thư, các Phó thủ tướng, một số thành viên Chính phủ và có thể bố trí một Phó bí thư chuyên trách; Bộ Chính trị chỉ định nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy; quy định ban thường vụ đảng ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ như của ban cán sự đảng Chính phủ hiện nay.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: VGP.

Kết thúc hoạt động của các ban cán sự đảng, lập Đảng bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trực thuộc Đảng bộ Chính phủ gồm: ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy; ban thường vụ đảng ủy gồm Bộ trưởng làm Bí thư, các Thứ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và 1 Phó bí thư chuyên trách; cấp có thẩm quyền chỉ định nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy, quy định ban thường vụ đảng ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ như ban cán sự đảng các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hiện nay.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ: Duy trì 8 bộ, cơ quan ngang bộ (có sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong), gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ VHTT&DL và VPCP, Thanh tra Chính phủ và NHNN Việt Nam.

Bộ Công an mở cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

VietNamNet đưa tin tối 5/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, kế hoạch được thực hiện ở cả ba loại hình là đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Với đường bộ, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý với các vi phạm: Người điều khiển xe có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định...

Với đường bộ, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý với các vi phạm: Người điều khiển xe có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định...

Lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn vào dịp Tết.

Đáng chú ý với xe kinh doanh vận tải sẽ tập trung kiểm tra, xử lý thêm một số hành vi vi phạm, như: Điều khiển xe quá thời gian quy định; không gắn thiết bị giám sát hành trình hoặc có gắn nhưng thiết bị không hoạt động; dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện...

Ngoài ra, CSGT cũng tập trung kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm luật giao thông, người giao xe cho các em học sinh điều khiển.

Trên đường thủy, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách; các điểm tập kết, bốc xếp hàng hóa; các điểm có hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí, lưu trú ngủ đêm trên đường thủy nội địa.

Đối với đường sắt, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với ngành Đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông đường sắt, nhất là tại các đường ngang, lối đi tự mở; kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn chạy tàu của các nhân viên đường sắt, điều kiện lưu hành của phương tiện giao thông đường sắt...

Cũng theo đại diện Cục CSGT, với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng sẽ xác minh để gửi thông báo về nơi công tác nếu là lực lượng vũ trang, công chức, viên chức...

Với trường hợp vi phạm là học sinh thì CSGT sẽ xác minh, làm rõ người giao phương tiện cho các em học sinh điều khiển khi chưa đủ tuổi.

Kế hoạch cao điểm sẽ được thực hiện từ ngày 15/12/2024 - 14/2/2025.

TikToker 'Tuấn không cận' bị phạt 30 triệu đồng

VTCnews đưa tin ngày 5/12, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM mời Phạm Đức Tuấn (TikToker 'Tuấn không cận') lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên tài khoản mạng xã hội.

Vừa qua, Phạm Đức Tuấn đã sử dụng tài khoản TikTok cá nhân để đăng tải các video clip với nội dung "Giữa Hoàng Mobi và Bác Hồ Chí Minh thì bạn sẽ chọn ai", "Giữa Lê Tuấn Khang và Bác Hồ Chí Minh thì em sẽ chọn ai" có kèm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiktoker “Tuấn không cận" tại buổi làm việc.

Sau khi nhận thông tin từ các cơ quan chức năng, Phạm Đức Tuấn đã chủ động gỡ bỏ các video clip không đúng quy định và chủ động đến Sở Thông tin và Truyền thông để làm việc.

Từ hành vi trên, Sở Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính Phạm Đức Tuấn về hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 30 triệu đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM cũng đã đề nghị Phạm Đức Tuấn cần chọn lọc thông tin và nội dung cung cấp trên mạng xã hội đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam phải hướng đến phục vụ người dân

Báo Người lao động đưa tin ngày 5/12, tại TP HCM, Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Quốc phòng làm việc với TP HCM về công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết phương án tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được Bộ Quốc phòng xây dựng kỹ lưỡng nhằm đáp ứng lòng mong mỏi của người dân cả nước. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn các sở, ngành, các ban, bộ, ngành Trung ương và TP HCM phối hợp chặt chẽ để lực lượng vũ trang thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh thành phố đã nhận thức rõ trách nhiệm và ý nghĩa của lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là một sự kiện lịch sử mang tầm vóc, là mốc son chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ đó đất nước bước vào kỷ nguyên thống nhất, hòa bình, độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng gợi ý việc tổ chức các khối diễu binh, diễu hành với sự tham gia của các nhân chứng lịch sử, Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang. Những người đã góp phần làm nên lịch sử xứng đáng được tôn vinh một cách trang trọng, thể hiện sự tôn trọng lịch sử và trách nhiệm với hiện tại và tương lai.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhắc lại Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặt ra yêu cầu rất cao đối với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo đó, các hoạt động này phải được tổ chức vừa bảo đảm thiết thực, hiệu quả; có ý nghĩa tôn vinh, tri ân, tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về chính trị, tư tưởng; có yếu tố mới, hấp dẫn; an toàn, tiết kiệm; hướng đến phục vụ cho người dân và để người dân được hưởng thụ.

Tài xế vừa lướt mạng vừa phóng ô tô khách 100km/h

Chiều 5/12, trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT) cho biết, qua trích xuất camera giám sát trên phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tài xế dùng điện thoại khi điều khiển ô tô.

Hình ảnh tài xế ô tô khách dùng khuỷu tay điều khiển phương tiện, còn bàn tay cầm điện thoại để lướt mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, thời gian qua, đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm thiệt hại về người và tài sản. Qua điều tra các vụ việc này, hầu hết nguyên nhân xảy ra tai nạn đều xuất phát từ ý thức, trách nhiệm của người lái xe.

Cá biệt, có trường hợp tài xế đang điều khiển ô tô khách giường nằm chở theo hàng chục người nhưng chỉ dùng khuỷu tay "vần" vô lăng, còn bàn tay cầm điện thoại để lướt mạng xã hội.

"Theo dữ liệu trên camera giám sát cho thấy, tài xế đang điều khiển xe đi với vận tốc gần 100km/h. Đây là hành vi rất nguy hiểm, coi thường tính mạng của bản thân và hành khách trên xe, cũng như người tham gia giao thông khác", Đại tá Nguyễn Quang Nhật đánh giá.

Cũng theo Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm. Đồng thời, đơn vị còn gửi thông báo về cho chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện có biện pháp chấn chỉnh tài xế.

Nói thêm về các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên các tuyến cao tốc vừa qua, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết, nhiều trường hợp tài xế mệt mỏi hoặc mất tập trung quan sát khi điều khiển phương tiện cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn thảm khốc.

Video công an truy bắt 2 đối tượng mang súng vận chuyển ma tuý