Tin sáng 14/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; thông tin mới vụ 'thư kêu cứu' của bé trai Hà Nội sống cùng mẹ kế

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết thay đổi ra sao?

Không khí lạnh được dự báo xuất hiện từ cuối tháng 9.

Mới đây, thông tin trên Lao động, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ nay đến hết năm 2025, cần chú ý một số hình thế chính là bão, lũ và hoạt động của không khí lạnh.

"Về bão, từ nay đến hết năm 2025 trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Khả năng 1/2 trong số đó tác động đến đất liền Việt Nam" - ông Cường cho hay.

Theo đại diện Cục Khí tượng Thủy văn, theo quy luật mùa bão, bão và áp thấp nhiệt đới vào cuối mùa thường tác động khu vực từ Trung Bộ trở vào phía nam. Ngoài ra, năm nay, dự báo không khí lạnh đến sớm.

Theo bản tin mới nhất dự báo xu thế thời tiết trong một tháng tới (tức từ ngày 11/9 - 10/10) từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.

"Hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh có thể làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn kéo theo nguy cơ ngập úng đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía tây khu vực Trung Bộ" - ông Cường phân tích.

Không khí lạnh được dự báo xuất hiện từ cuối tháng 9. Tuy nhiên, cường độ còn yếu, hoạt động chưa ổn định nên chưa làm thay đổi nhiều đến nền nhiệt miền Bắc. Đây là tín hiệu báo hiệu mùa Đông sắp đến, nhưng trong giai đoạn đầu không có những đợt rét đậm, rét hại. Thời tiết se se lạnh mang hơi hướng của mùa Thu.

Vụ "tâm thư kêu cứu" nghi bị mẹ kế bạo hành: Cháu bé từng bị sang chấn tâm lý

Hình ảnh ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai - Ảnh cắt từ clip

Ngày 13/9, mạng xã hội lan truyền bài viết được cho là "tâm thư kêu cứu" của một bé trai tên H (ở phường Kiến Hưng, Hà Nội) do bị mẹ kế bạo hành.

Theo nội dung bài đăng, tài khoản này chia sẻ 3 đoạn video kèm vài trang nhật ký được cho là của bé trai, kể lại quá trình sống với bố và mẹ kế.

Đặc biệt, trong bức thư có đoạn viết: "Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…".

Riêng đoạn video được trích xuất từ camera thì ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng, cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế...

Ngay khi được chia sẻ, các chi tiết trong sự việc khiến nhiều người phẫn nộ. Nhiều tài khoản đã chia sẻ lại bài viết và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi của người mẹ kế được nhắc đến.

Chiều 13/9, chị Đ.T.B (cô ruột cháu bé) xác nhận sự việc cháu của mình mẹ kế bạo hành. Chị B cho biết bố cháu là anh Đ.V.H. (41 tuổi), hiện sinh sống tại Chung cư Victoria Văn Phú, phường Kiến Hưng.

Năm 2010, anh H kết hôn với chị N.T.H.N. 4 năm sau, chị N không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Anh H và vợ cũ có với nhau một bé trai là cháu Đ.C.H (nay 13 tuổi).

Năm 2022, anh H tái hôn với người phụ nữ tên T, cũng đã qua một lần đò và có con trai riêng. Sau đó, hai người có chung cặp sinh đôi.

Đến cuối tháng 1 năm nay, anh H phát hiện sự việc con trai bị mẹ kế bạo hành. Thời điểm đó, cháu thường xuyên có biểu hiện hoảng sợ, sang chấn tâm lý, không thể tiếp tục sống tại nhà với mẹ kế.

Đến đầu tháng 2, gia đình đón cháu đến nhà cô ruột là chị B sinh sống tạm. Những ngày đầu, gia đình cho H nghỉ học để ổn định lại tâm lý, rồi động viên để bé trai tiếp tục đến trường.

"Thực sự khi biết sự việc và xem camera và bức thư cháu viết, không những tôi mà ai trong gia đình cũng vô cùng bức xúc, đau lòng và thương cháu. Cháu ngoan và hiền lắm. Dù bị đối xử như thế nào cũng chưa bao giờ kêu than, chia sẻ với bố hay ông bà và mọi người trong gia đình. Nghĩ lại mà thương cháu vô cùng" - chị B chia sẻ.

Sau sự việc trên, anh H cũng đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị T. có những động thái không hay, gia đình bức xúc nên quyết định đưa sự việc ra dư luận.

Trong sáng 13/9, Công an phường Kiến Hưng cũng đã mời anh H đến trụ sở để xác minh, làm rõ sự việc.

Bịa chuyện về bác sĩ nội trú để bán hàng online

Công an làm việc với chị H. Ảnh: Công an Hà Nội.

Thông tin trên SKĐS, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tiến hành làm việc với Đ.N.L.H. Tại cơ quan Công an, chị H đã thừa nhận hành vi tự bịa đặt ra nội dung về bác sĩ nội trú để "câu tương tác" nhằm phục vụ việc bán hàng online.

Chị H đã nhận thức hành vi vi phạm của bản thân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Bạch Mai đồng thời gỡ bỏ bài viết trên và cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã lập hồ sơ xử lý chị H về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân".

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ 1/10, lái xe cần có tài khoản giao thông để qua trạm thu phí

Từ 1/10/2025, chủ phương tiện ô tô nếu chưa chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông sẽ không được đi qua trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Theo quy định của Nghị định số 119, sau ngày 1/10 tới, những chủ xe ô tô thực hiện định danh và liên kết phương tiện thanh toán hợp lệ mới được phép nạp tiền sử dụng làn thu phí không dừng (ETC).

Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý, mà còn là một bước đi quan trọng trong tiến trình số hóa giao thông quốc gia.

Tài khoản giao thông đã định danh được ví như "chìa khóa vạn năng", không chỉ phục vụ việc đi qua trạm thu phí, mà còn giúp kết nối đến các dịch vụ thiết yếu như thanh toán bãi đỗ xe, vé nội đô, xăng dầu và các tiện ích đô thị.

Một tài khoản hợp lệ sẽ giúp người dùng tận hưởng hành trình liền mạch, minh bạch và không dừng trong mọi trải nghiệm di chuyển.

Theo thống kê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC (nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng-ETC), tính đến đầu tháng 9/2025, cả nước đã có gần 1,8 triệu người dùng VETC hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông.

Riêng trong tháng 8, VETC ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục, với số lượng liên kết ngân hàng tăng gấp 5 lần so với tháng 7. Dự kiến, từ nay đến thời hạn ngày 1/10, số lượng phương tiện hoàn tất chuyển đổi sẽ tiếp tục tăng mạnh, khi người dân dần nhận thức rõ quyền lợi được bảo đảm và trách nhiệm tuân thủ quy định bắt buộc sau thời điểm này.

Theo VETC, việc chậm trễ trong chuyển đổi sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy như: phương tiện bị từ chối qua trạm ETC, gây chậm trễ và ách tắc; không thể tra cứu giao dịch khi cần khiếu nại; hoặc bị gián đoạn khi sử dụng các dịch vụ mở rộng trong tương lai. Ngược lại, những người dùng đã chuyển đổi đúng hạn sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi qua trạm nhanh chóng không cần dừng lại, giao dịch an toàn với dữ liệu minh bạch.

Về việc vì sao không thể trích tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng khi qua trạm thu phí, đại diện VETC cho hay thực tế, hệ thống ETC yêu cầu xử lý giao dịch trong thời gian siêu ngắn dưới 200 mili giây và hiện nay chỉ có ví điện tử VETC, với thiết kế chuyên biệt, mới có thể đáp ứng tốc độ này một cách ổn định, bảo mật và không gây lỗi giao dịch.

Cảnh báo nguy cơ lừa đảo gia tăng sau vụ lộ dữ liệu cá nhân tại CIC

Liên quan đến sự cố thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh vừa có cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo có thể xảy ra trong thời gian tới.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh, vụ việc nhiều thông tin cá nhân như: tài khoản ngân hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân tại CIC bị tội phạm mạng xâm nhập, đánh cắp sẽ để lại nhiều hệ lụy đối với người dân. Đây là nguồn dữ liệu khổng lồ có thể bị các đối tượng lợi dụng để tiến hành những chiêu thức lừa đảo tinh vi hơn.

Phân tích của lực lượng chức năng cho thấy, thời gian tới, người dân có thể đối diện với các hình thức lừa đảo gồm: giả mạo ngân hàng, CIC, cơ quan Nhà nước: gọi điện, nhắn tin, gửi email với đầy đủ họ tên, số CCCD, số tài khoản… để thông báo "nợ xấu", "xác minh thông tin", từ đó, dụ nạn nhân cung cấp mật khẩu OTP; dịch vụ xóa nợ giả, nâng hạn mức thẻ: nhắm vào sinh viên, công nhân đang có nhu cầu vay tiền nhanh, lãi suất thấp; giả danh người thân, lãnh đạo: lợi dụng thông tin cá nhân chi tiết để tạo lòng tin, yêu cầu chuyển tiền gấp; gọi điện đe dọa pháp lý: tự xưng công an, Viện kiểm sát, Tòa án, dọa "liên quan vụ án rửa tiền", ép người dân chuyển tiền vào "tài khoản an toàn"; spam SMS, zalo, email chứa link độc hại: lừa người dùng bấm vào đường dẫn giả mạo để đánh cắp thêm dữ liệu.

Nhóm đối tượng dễ bị nhắm tới là sinh viên (dễ bị dụ bằng lời mời vay vốn học tập, việc làm thêm); công nhân, viên chức (thường nhận cảnh báo nợ xấu, thông tin tín dụng giả); người lớn tuổi, ít am hiểu công nghệ (dễ tin cuộc gọi giả danh ngân hàng, công an, hoặc click nhầm vào đường dẫn lạ.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không cung cấp mật khẩu, OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, email. Không bấm vào link lạ; chỉ đăng nhập ứng dụng, website chính thức của ngân hàng; kiểm chứng thông tin qua hotline hoặc trực tiếp tại ngân hàng, cơ quan chức năng; không chuyển tiền "xác minh" vào tài khoản không rõ ràng.

Đặc biệt với nhóm sinh viên, công nhân tuyệt đối không tin quảng cáo "xóa nợ CIC", "vay nhanh lãi suất 0%". Đối với người lớn tuổi, gia đình nên nhắc nhở, hướng dẫn cách nhận biết cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau vụ việc lộ dữ liệu lớn nhất từ trước đến nay, tội phạm mạng sẽ ngày càng tinh vi hơn vì chúng có trong tay thông tin thật của nạn nhân. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động cập nhật cảnh báo từ lực lượng công an, ngân hàng và báo chí chính thống.

Trước đó, ngày 11/9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) thông báo về sự cố lộ dữ liệu cá nhân của CIC.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã chỉ đạo VNCERT chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh thông tin về sự cố. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.

Sau sự cố xảy ra, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã kịp thời chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động của CIC được liên tục, thông suốt.

Theo Ngân hàng Nhà nước, CIC là một trong 4 tổ chức được phép thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam. Thông tin tín dụng do CIC thu thập theo quy định của pháp luật không bao gồm thông tin về: tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng.

Hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập và hoạt động cung cấp dịch vụ của các tổ chức tín dụng hiện nay đang được thực hiện liên tục, an toàn và ổn định.

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo khách hàng cần tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng về an toàn, bảo mật; thực hiện theo các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của các tổ chức tín dụng để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, cũng như để tránh bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…