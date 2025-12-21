Mới nhất
Sau 7 ngày vận hành, camera AI ở Hà Nội phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm

Chủ nhật, 18:27 21/12/2025 | Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Sau 7 ngày Công an thành phố Hà Nội đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tình hình giao thông tại nhiều nút giao trọng điểm trên địa bàn Thủ đô ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Ngày 21/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Trung tâm điều khiển giao thông, Công an TP được đưa vào vận hành với hạ tầng kỹ thuật hiện đại gồm 1.837 camera các loại, tích hợp đồng bộ các phân hệ giám sát, điều hành và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong đó, hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng AI hoạt động theo nguyên tắc tự động, linh hoạt, căn cứ trực tiếp vào lưu lượng phương tiện thực tế tại từng nút giao, từng thời điểm trong ngày, thay thế phương thức phân bổ chu kỳ đèn cố định trước đây.

Việc ứng dụng AI trong điều khiển đèn tín hiệu đã góp phần nâng cao năng lực thông hành qua các nút giao, giảm xung đột giao thông, hạn chế ùn ứ cục bộ, nhất là vào giờ cao điểm.

Hà Nội phát hiện 1 . 020 Vi phạm giao thông Sau 7 ngày vận hành camera AI - Ảnh 1.

Hệ thống camera ở Hà Nội hoạt động 24/24.

Sau 7 ngày vận hành, Công an TP Hà Nội đã tổ chức đánh giá hiệu quả tại nhiều nút giao trên các trục đường chính như: Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học, Giải Phóng – Trường Chinh. So sánh lưu lượng phương tiện trong cùng khung giờ giữa thời điểm trước khi triển khai (ngày 12/12/2025) và sau 7 ngày vận hành (ngày 19/12/2025) cho thấy, 100% các nút giao được áp dụng điều khiển đèn tín hiệu bằng AI đều ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng.

Mức cải thiện lưu lượng dao động từ khoảng 4% đến trên 18%, tùy theo đặc điểm hình học của từng nút giao và cơ cấu dòng xe. Nhiều nút giao có lưu lượng lớn ghi nhận mức tăng trên 10%, tiêu biểu như: nút Trần Phú – Hoàng Diệu tăng trên 18%; các nút Trần Hưng Đạo – Bà Triệu và Trần Hưng Đạo – Quang Trung tăng khoảng 15–16%; các nút trên trục Phố Huế – Hàng Bài tăng phổ biến từ 13–14%.

Đáng chú ý, các nút giao có tính chất phức tạp, mật độ phương tiện cao như Nguyễn Thái Học – Tôn Đức Thắng, Giải Phóng – Trường Chinh vẫn duy trì mức cải thiện ổn định từ 6–11%, cho thấy hệ thống vận hành hiệu quả, tin cậy trong điều kiện giao thông đông đúc.

Hà Nội phát hiện 1 . 020 Vi phạm giao thông Sau 7 ngày vận hành camera AI - Ảnh 2.

Hệ thống camera phát hiện, ghi nhận các vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cùng với hiệu quả trong công tác điều hành, ghi nhận thực tế cho thấy ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông có chuyển biến tích cực. Người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm hiệu lệnh đèn tín hiệu, dừng xe đúng vạch, hạn chế tình trạng vượt đèn đỏ, dừng, đỗ tùy tiện. Nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình, đánh giá việc ứng dụng AI trong điều hành giao thông giúp giao thông minh bạch, công bằng hơn, góp phần hình thành thói quen chấp hành pháp luật một cách tự giác.

Song song với công tác tổ chức, điều hành, hệ thống camera AI tiếp tục phát huy vai trò trong giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Sau 7 ngày vận hành, hệ thống đã phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm, chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (626 trường hợp), không đội mũ bảo hiểm (361 trường hợp), cùng một số hành vi dừng, đỗ, đón trả hành khách sai quy định.

Theo Công an TP Hà Nội, việc xử lý vi phạm được thực hiện khách quan, minh bạch trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao tính răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Kết quả bước đầu việc vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã khẳng định hiệu quả và tính khả thi của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tổ chức, điều hành và quản lý giao thông đô thị, tạo nền tảng quan trọng để Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng triển khai, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông Thủ đô thông minh, hiện đại và bền vững.

