Tin sáng 13/9: Người lao động lại sắp nghỉ lễ dài 4 ngày? Thông tin kết quả kiểm tra cụ bà nhận hóa đơn tiền điện 12 triệu đồng/tháng

Người lao động có thể được nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026?

Tết Dương lịch 2026, người lao động có thể được nghỉ 4 ngày. Ảnh minh họa: TL

Theo điểm a khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Tết Dương lịch ngày 1 tháng 1, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Theo đó, đối với ngày Tết Dương lịch 2026, người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày.

Lịch nghỉ lễ cụ thể của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước sẽ do người sử dụng lao động tự quyết định, nhưng đảm bảo tối thiểu 01 ngày nghỉ.

Năm nay, dịp Tết Dương lịch 2026 rơi vào ngày thứ Năm (1/1/2026). Tùy theo chế độ nghỉ hằng tuần 01 ngày (Chủ nhật) hoặc 02 ngày (thứ Bảy, Chủ nhật) mà người lao động có thể được nghỉ 01 ngày hoặc 04 ngày kéo dài liên tục.

Do đó, để thuận tiện hơn cũng như tạo được một kỳ nghỉ kéo dài với ngày nghỉ cuối tuần. Đối với các doanh nghiệp có lịch nghỉ hằng tuần cố định 02 ngày vào thứ Bảy và Chủ nhật, có thể hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (ngày 2/1/2026) sang thứ Bảy (ngày 27/12/2025) hoặc thứ Bảy (ngày 10/1/2026).

Như vậy, khi thực hiện hoán đổi làm bù Tết Dương lịch 2026 người lao động có thể sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 4/01/2026 (bao gồm 1 ngày nghỉ lễ, 1 ngày nghỉ hoán đổi làm bù và 2 ngày nghỉ hằng tuần).

Trường hợp người lao động làm việc tại các doanh nghiệp chỉ được nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật, thì được nghỉ lễ 1 ngày thứ Năm (1/1/2026).

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là khu vực nhà nước) sẽ thực hiện theo thông báo cụ thể của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ lễ, tết năm 2026 (dự kiến ban hành vào cuối năm 2025).

Học sinh TPHCM có thể nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 16 ngày

Tết Nguyên đán 2026, học sinh TPHCM có thể nghỉ 16 ngày. Ảnh minh họa: TL

VietnamNet đưa tin, tại buổi họp về góp ý xây dựng hoạt động giáo dục trong nhà trường, đại diện các trường phổ thông công lập và ngoài công lập tại TPHCM có ý kiến về việc trong khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026.

Theo khung này TPHCM chưa quy định về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Các trường đề xuất Sở GD-ĐT quy định sớm để nhà trường chủ động sắp xếp kế hoạch học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học.

Ông Hồ Tấn Minh (Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT) cho biết, khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 ở TPHCM thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, năm học bắt đầu từ ngày 5/9 và kết thúc vào ngày 31/5, đảm bảo đủ 35 tuần thực dạy. Trong thời gian này, các trường có thể chủ động bố trí kế hoạch dạy và học đảm bảo đủ số tuần thực học. Việc bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ được sắp xếp phù hợp, miễn đảm bảo đủ số tuần dạy học theo quy định.

Về nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Sở sẽ đề xuất lịch nghỉ cho trọn tuần, tức là nghỉ vào cuối tuần và đi học trở lại vào đầu tuần. Dự kiến Sở GD-ĐT sẽ đề xuất với UBND TP cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán với thời gian 2 tuần.

Như vậy, nếu tính ngày nghỉ cuối tuần học sinh TPHCM có thể nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trong 16 ngày

Đã tìm ra tài xế taxi "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe từ Hà Nội về Phú Thọ

Chiếc xe ô tô chở bà Bùi Thị Ly.

Trên VOV, ông Trần Ngọc Hòa (Giám đốc Bến xe Mỹ Đình) cho biết, qua trích xuất camera và phối hợp với cơ quan chức năng, đơn vị xác định được biển số xe của tài xế bị tố ép một phụ nữ nghèo trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km từ Hà Nội về Phú Thọ.

Qua xác minh, xác định xe ô tô 4 chỗ ngồi, nhãn hiệu Toyota Vios, BKS 89A 556.07. Theo ông Hòa, đối tượng này thường xuyên xuất hiện quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình. Danh tính lái xe là Nguyễn Trường Giang (Hùng Cường, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cũ).

Ngay sau đó, bến xe đã chuyển thông tin cho Công an tỉnh Phú Thọ. Hiện cơ quan chức năng đang đưa tài xế đến nhà nạn nhân để đối chất.

Trước đó, vào chiều 11/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ lớn tuổi kể lại việc bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 70km.

Người phụ nữ trong đoạn clip là bà Bùi Thị Ly (60 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ).

Theo bà Ly, bà bắt xe từ Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về gần khu vực Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ). Tuy nhiên, thay vì được đưa về đúng nơi với mức chi phí hợp lý, bà bị yêu cầu trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường trên.

Thông tin kết quả kiểm tra cụ bà nhận hóa đơn tiền điện 12 triệu đồng/tháng

Đơn khiếu nại của cụ Nguyễn Thị Ninh. Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo NLĐO, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc vừa có thông tin về kết quả kiểm tra trường hợp một cụ bà nhận hóa đơn tiền điện tới 12 triệu đồng/tháng.

Theo đó, bà Nguyễn Thị N (77 tuổi, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) bất ngờ nhận hóa đơn tiền điện tháng 8/2025 lên tới hơn 12 triệu đồng, Công ty Điện lực khu vực Nam Định đã có báo cáo chi tiết, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Qua xác minh, sản lượng điện tăng đột biến (3.420 kWh) xuất phát từ việc đường dây sau công tơ bị hỏng cách điện, dẫn đến rò rỉ điện ra dây viễn thông.

Phần dây sau công tơ thuộc trách nhiệm của khách hàng, nhưng nhận thấy công tác hướng dẫn, cảnh báo rủi ro rò điện, đặc biệt với các hộ gia đình cao tuổi, còn chưa kịp thời, đầy đủ, Đội Quản lý điện lực khu vực Nam Định sẽ rút kinh nghiệm và triển khai các biện pháp phòng ngừa tốt hơn trong thời gian tới.

Trong quá trình giải quyết, cán bộ điện lực đã trực tiếp làm việc với con cháu bà N, giải thích rõ nguyên nhân và cùng gia đình bàn bạc phương án xử lý.

Sau sự việc này, Đội cho biết tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống đường dây, thiết bị đến đầu cột; đồng thời tuyên truyền để các hộ phối hợp kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện sau công tơ, phòng tránh rò rỉ, thất thoát điện và nguy cơ mất an toàn.

Chủ quan với chó nuôi trong nhà, bé gái 11 tuổi nguy kịch vì bệnh dại

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhi mắc bệnh dại từ chính chó nuôi trong nhà.

Bệnh nhân là bé gái B.C (11 tuổi, ở Nghệ An). Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhi có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, ăn uống kém. Sau đó cháu đau họng, khó uống nước rồi sốt cao 39,4 độ C.

Gia đình bé đi khám tại bệnh viện nhưng không rõ chẩn đoán. Ngày hôm sau, tình trạng trở nên bất thường: cháu thay đổi tính tình, cáu gắt, nói nhảm, có biểu hiện sợ nước, sợ gió, ý thức chậm nên được đưa vào bệnh viện điều trị.

Tại đây, bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi bị bệnh dại, lấy dịch não tủy và nước bọt làm xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Bé được sử dụng thuốc an thần, đặt ống nội khí quản, thở máy, vận mạch. Tuy nhiên tình trạng không cải thiện nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huân, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết: Khi tiếp nhận, bệnh nhân đã phải thở máy qua ống nội khí quản, duy trì 3 vận mạch liều cao, đồng từ phản xạ ánh sáng yếu, tăng tiết đờm dịch hầu họng. Bệnh nhân được chẩn đoán: sốc nhiễm trùng, viêm não - màng não.

Đặc biệt, do bệnh nhân có biểu hiện sợ nước, sợ gió và khai thác tiền sử được biết gia đình có nuôi chó và chó chết bất thường, các bác sĩ đã nghĩ nhiều đến bệnh dại. Kết quả xét nghiệm sau đó khẳng định cháu dương tính với virus dại.

Theo gia đình bệnh nhi, do không biết cháu có từng bị chó cắn hay có tiếp xúc trực tiếp với con chó trước đó hay không nên đã không tiêm phòng. Sau khi có kết quả khẳng định cháu C mắc bệnh dại, gia đình đã xin đưa cháu về chăm sóc tại gia đình.