Phát hiện vàng trong két sắt, người thu mua phế liệu mang nộp công an
GĐXH - Phát hiện két sắt cũ chứa vàng trong lúc thu mua phế liệu, người phụ nữ ở Hà Tĩnh chủ động mang toàn bộ tài sản đến trình báo công an.
Ngày 21/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an phường Sông Trí vừa xác minh, trao trả tài sản cho người dân bị thất lạc sau khi một người thu mua phế liệu phát hiện két sắt cũ chứa vàng và chủ động trình báo.
Ngày 20/12, trong quá trình kiểm kê phế liệu, chị Đào Thị Hương (SN 1976, trú TDP 3, phường Sông Trí) làm nghề thu mua phế liệu, phát hiện 1 két sắt cũ. Kiểm tra bên trong, chị Hương thấy có tài sản là vàng do chủ cũ để quên.
Trước tài sản có giá trị, chị Hương chủ động mang đến Công an phường Sông Trí để trình báo.
Sau khi xác minh, Công an phường Sông Trí làm thủ tục bàn giao lại tài sản cho bà Nguyễn Thị Cát (SN 1950, trú cùng TDP 3). Nhận lại tài sản bị thất lạc, bà Cát không giấu được niềm vui và xúc động.
Theo cơ quan chức năng, hành động của chị Hương là việc làm đẹp, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, góp phần nhân lên niềm tin trong cộng đồng và lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
