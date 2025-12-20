Mới nhất
Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCM

Thứ bảy, 21:33 20/12/2025 | Thời sự

Một thi thể người dính vào câu của người câu cá, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, trưa ngày 20/12, một người dân đi đến hồ nước giáp ranh giữa phường Tân Khánh và phường Bình Dương để câu cá . Sau vài lần buông dây câu, người này bất ngờ kéo lên thi thể nam giới. Quá hoảng sợ, cần thủ đã trình báo cơ quan chức năng.

Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCM - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo trắng. Nạn nhân có thể đã tử vong đã 3 ngày, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Theo ghi nhận, hồ nước xảy ra sự việc đón nước từ khu công nghiệp Đại Đăng đổ ra. Khu vực khá sâu, cơ quan chức năng địa phương đặt biển cảnh báo "nước sâu nguy hiểm".

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
Cùng chuyên mục

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Thời sự - 5 giờ trước

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, hiện tượng giun trồi lên mặt đất và chết khô bất thường cơ bản không xuất phát từ ô nhiễm môi trường.

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Thời sự - 9 giờ trước

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng (TP.HCM) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

Nhiệt độ giảm xuống 0°C, băng trắng xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Nhiệt độ giảm xuống 0°C, băng trắng xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Thời sự - 10 giờ trước

Sáng 20/12, đỉnh Fansipan (Lào Cai) ghi nhận nhiệt độ chạm ngưỡng 0°C, băng giá phủ trắng nhiều khu vực, tạo nên khung cảnh hiếm gặp trên “nóc nhà Đông Dương”.

Nhặt được vật nghi giống đạn, người đàn ông đem đến trụ sở Công an giao nộp

Nhặt được vật nghi giống đạn, người đàn ông đem đến trụ sở Công an giao nộp

Thời sự - 12 giờ trước

Nhặt được vật nghi là đạn pháo còn sót lại từ thời chiến tranh, một người đàn ông ở xã Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) đã trực tiếp mang đến trụ sở Công an xã để giao nộp.

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc sẽ rét đậm rét hại dịp Noel?

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc sẽ rét đậm rét hại dịp Noel?

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Khoảng ngày 21/12, miền Bắc có khả năng ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu phát triển lệch về phía Đông gây mưa nhỏ rải rác, sau không mưa; trời rét về đêm và sáng, tới 24-26/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường trở lại.

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên sông Sài Gòn

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên sông Sài Gòn

Thời sự - 14 giờ trước

Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn được phát hiện nằm lẫn trong đám lục bình, trôi trên sông Sài Gòn.

Khởi công dự án khu chăm sóc người cao tuổi hàng chục tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Khởi công dự án khu chăm sóc người cao tuổi hàng chục tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Dự án khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất của Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (đường Đồng Môn, phường Trần Phú).

Tin sáng 20/12: Danh tính 3 chị em ruột giành HCV tạo kỳ tích ở SEA Games 33 và mức thưởng 'khủng'; Những ai được tăng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 1/1/2026?

Tin sáng 20/12: Danh tính 3 chị em ruột giành HCV tạo kỳ tích ở SEA Games 33 và mức thưởng 'khủng'; Những ai được tăng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 1/1/2026?

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Ba chị em ruột sinh ra ở một ngôi làng thuộc TP Huế cùng dành HCV môn vật tại SEA Games 33; HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của Thành phố.

Hà Nội 'siết' quản lý hóa chất

Hà Nội 'siết' quản lý hóa chất

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 18/12/2025 về công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030.

Tin sáng 19/12: Lao công một trường đại học được thưởng Tết 30 triệu đồng/người; có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm

Tin sáng 19/12: Lao công một trường đại học được thưởng Tết 30 triệu đồng/người; có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Một trường đại học công lập tại TPHCM thưởng Tết Nguyên đán 2026 đồng đều 30 triệu đồng/người, từ hiệu trưởng đến lao công; Xu hướng tăng lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục nhích lên ở nhiều ngân hàng, gửi 6 tháng có lãi suất trên 7%/năm...

Xem nhiều

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ tái diễn trong ngày hôm nay sau đợt không khí lạnh tràn về

Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và Bắc Bộ tái diễn trong ngày hôm nay sau đợt không khí lạnh tràn về

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sáng sớm nay, khu vực Hà Nội và miền Bắc có sương mù nhiều khiến tầm nhìn xa giảm, một số nơi có mưa nhỏ. Đến trưa chiều trời hửng nắng, mức nhiệt tăng dần.

Hà Nội và miền Bắc lặp lại điệp khúc thời tiết khiến nhiều người phải chi tiền ứng phó

Hà Nội và miền Bắc lặp lại điệp khúc thời tiết khiến nhiều người phải chi tiền ứng phó

Thời sự
Tin sáng 19/12: Lao công một trường đại học được thưởng Tết 30 triệu đồng/người; có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm

Tin sáng 19/12: Lao công một trường đại học được thưởng Tết 30 triệu đồng/người; có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm

Thời sự
Dự án đường đi Cảng hàng không Thọ Xuân ‘đắp chiếu’ đến bao giờ?

Dự án đường đi Cảng hàng không Thọ Xuân ‘đắp chiếu’ đến bao giờ?

Thời sự
Tin sáng 20/12: Danh tính 3 chị em ruột giành HCV tạo kỳ tích ở SEA Games 33 và mức thưởng 'khủng'; Những ai được tăng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 1/1/2026?

Tin sáng 20/12: Danh tính 3 chị em ruột giành HCV tạo kỳ tích ở SEA Games 33 và mức thưởng 'khủng'; Những ai được tăng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 1/1/2026?

Thời sự

