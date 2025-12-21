Mới nhất
Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở Huế

Chủ nhật, 20:03 21/12/2025 | Thời sự
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
GĐXH - Trong quá trình thi đấu giải đua ghe tại Huế, một số vận động viên sử dụng mái chèo để đánh nhau. Ban tổ chức kịp thời can thiệp, áp dụng hình thức xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho giải đấu.

Sáng 21/12, UBND xã Quảng Điền (TP Huế) tổ chức giải đua ghe trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao xã lần 1. Giải đấu thu hút sự tham gia của nhiều đội đua, không khí thi đấu sôi nổi, đông đảo người dân đứng xem dọc hai bên bờ sông.

CLIP: Nhóm người liên tục dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở Huế.

Tuy nhiên, trong quá trình thi đấu đã xảy ra xô xát giữa các vận động viên. Một số người sử dụng mái chèo để đánh và ném về phía đối thủ, khiến khu vực bờ sông trở nên hỗn loạn, ảnh hưởng đến trật tự chung của giải.

Sự việc chỉ chấm dứt khi lực lượng chức năng kịp thời có mặt, can thiệp, tách các đội đua và ổn định lại tình hình.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Quảng Điền cho biết, sau khi được nhắc nhở, các vận động viên nhận thức được hành vi. Ban tổ chức quyết định treo ghe của 2 đội đua trong 1 đội đua nhằm bảo đảm tính nghiêm minh và an toàn.

Theo ban tổ chức, đây là sự việc đáng tiếc phát sinh trong quá trình thi đấu. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, hoạt động tại giải đua ghe lần này diễn ra sôi nổi, bảo đảm an toàn.

Đà Nẵng: Hơn 20 thanh niên mang hung khí, hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn từ tin nhắn

GĐXH - Từ mâu thuẫn nhỏ qua tin nhắn, 2 thanh niên rủ nhóm bạn mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

GĐXH - Từ mâu thuẫn nhỏ qua tin nhắn, 2 thanh niên rủ nhóm bạn mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Lật thuyền, hai ngư dân rơi xuống biển

Lật thuyền, hai ngư dân rơi xuống biển

Thời sự - 54 phút trước

GĐXH - Trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển TP Huế, hai ngư dân Quảng Trị không may bị lật thuyền nan. Nhờ sự phát hiện và ứng cứu kịp thời của người dân địa phương, cả hai được đưa vào bờ an toàn.

Sau 7 ngày vận hành, camera AI ở Hà Nội phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm

Sau 7 ngày vận hành, camera AI ở Hà Nội phát hiện 1.020 trường hợp vi phạm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sau 7 ngày Công an thành phố Hà Nội đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tình hình giao thông tại nhiều nút giao trọng điểm trên địa bàn Thủ đô ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Phát hiện vàng trong két sắt, người thu mua phế liệu mang nộp công an

Phát hiện vàng trong két sắt, người thu mua phế liệu mang nộp công an

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Phát hiện két sắt cũ chứa vàng trong lúc thu mua phế liệu, người phụ nữ ở Hà Tĩnh chủ động mang toàn bộ tài sản đến trình báo công an.

Tin sáng 21/12: Miền Bắc chuyển mưa rét dịp Noel; 'Báu vật' trong Sách Đỏ quý hiếm bậc nhất Việt Nam xuất hiện trong đêm ở khu rừng lớn nhất xứ Nghệ

Tin sáng 21/12: Miền Bắc chuyển mưa rét dịp Noel; 'Báu vật' trong Sách Đỏ quý hiếm bậc nhất Việt Nam xuất hiện trong đêm ở khu rừng lớn nhất xứ Nghệ

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Từ nay đến 23/12 miền Bắc tiếp tục thời tiết rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, đêm 23 và ngày 24/12 trời chuyển mưa rải rác; Lần đầu bẫy ảnh ghi nhận "báu vật" – beo lửa cực kỳ nguy cấp tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCM

Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCM

Thời sự - 1 ngày trước

Một thi thể người dính vào câu của người câu cá, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Thời sự - 1 ngày trước

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, hiện tượng giun trồi lên mặt đất và chết khô bất thường cơ bản không xuất phát từ ô nhiễm môi trường.

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Thời sự - 1 ngày trước

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải xảy ra trên địa bàn phường Tân Hưng (TP.HCM) khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ.

Nhiệt độ giảm xuống 0°C, băng trắng xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Nhiệt độ giảm xuống 0°C, băng trắng xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Thời sự - 1 ngày trước

Sáng 20/12, đỉnh Fansipan (Lào Cai) ghi nhận nhiệt độ chạm ngưỡng 0°C, băng giá phủ trắng nhiều khu vực, tạo nên khung cảnh hiếm gặp trên “nóc nhà Đông Dương”.

Nhặt được vật nghi giống đạn, người đàn ông đem đến trụ sở Công an giao nộp

Nhặt được vật nghi giống đạn, người đàn ông đem đến trụ sở Công an giao nộp

Thời sự - 1 ngày trước

Nhặt được vật nghi là đạn pháo còn sót lại từ thời chiến tranh, một người đàn ông ở xã Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) đã trực tiếp mang đến trụ sở Công an xã để giao nộp.

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc sẽ rét đậm rét hại dịp Noel?

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc sẽ rét đậm rét hại dịp Noel?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khoảng ngày 21/12, miền Bắc có khả năng ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường yếu phát triển lệch về phía Đông gây mưa nhỏ rải rác, sau không mưa; trời rét về đêm và sáng, tới 24-26/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường trở lại.

Tin sáng 19/12: Lao công một trường đại học được thưởng Tết 30 triệu đồng/người; có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm

Tin sáng 19/12: Lao công một trường đại học được thưởng Tết 30 triệu đồng/người; có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm

Thời sự

GĐXH - Một trường đại học công lập tại TPHCM thưởng Tết Nguyên đán 2026 đồng đều 30 triệu đồng/người, từ hiệu trưởng đến lao công; Xu hướng tăng lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục nhích lên ở nhiều ngân hàng, gửi 6 tháng có lãi suất trên 7%/năm...

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc sẽ rét đậm rét hại dịp Noel?

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc sẽ rét đậm rét hại dịp Noel?

Thời sự
Tin sáng 20/12: Danh tính 3 chị em ruột giành HCV tạo kỳ tích ở SEA Games 33 và mức thưởng 'khủng'; Những ai được tăng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 1/1/2026?

Tin sáng 20/12: Danh tính 3 chị em ruột giành HCV tạo kỳ tích ở SEA Games 33 và mức thưởng 'khủng'; Những ai được tăng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 1/1/2026?

Thời sự
Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Lý giải hiện tượng kỳ lạ vừa xuất hiện ở Quảng Trị khiến người dân xôn xao

Thời sự
Phát hiện vàng trong két sắt, người thu mua phế liệu mang nộp công an

Phát hiện vàng trong két sắt, người thu mua phế liệu mang nộp công an

Thời sự

Top