Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở Huế

Sáng 21/12, UBND xã Quảng Điền (TP Huế) tổ chức giải đua ghe trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao xã lần 1. Giải đấu thu hút sự tham gia của nhiều đội đua, không khí thi đấu sôi nổi, đông đảo người dân đứng xem dọc hai bên bờ sông.

CLIP: Nhóm người liên tục dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở Huế.

Tuy nhiên, trong quá trình thi đấu đã xảy ra xô xát giữa các vận động viên. Một số người sử dụng mái chèo để đánh và ném về phía đối thủ, khiến khu vực bờ sông trở nên hỗn loạn, ảnh hưởng đến trật tự chung của giải.

Sự việc chỉ chấm dứt khi lực lượng chức năng kịp thời có mặt, can thiệp, tách các đội đua và ổn định lại tình hình.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Quảng Điền cho biết, sau khi được nhắc nhở, các vận động viên nhận thức được hành vi. Ban tổ chức quyết định treo ghe của 2 đội đua trong 1 đội đua nhằm bảo đảm tính nghiêm minh và an toàn.

Theo ban tổ chức, đây là sự việc đáng tiếc phát sinh trong quá trình thi đấu. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, hoạt động tại giải đua ghe lần này diễn ra sôi nổi, bảo đảm an toàn.