Tin sáng 15/11: Chi tiết đợt không khí lạnh giữa tuần sau ở miền Bắc; Đường lên đỉnh Olympia thay đổi

Năm 2027, người sinh vào 3 năm này đi làm thẻ căn cước sẽ được hưởng một quyền lợi đặc biệt

Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2024. Luật quy định công dân đã có thẻ căn cước phải làm thủ tục cấp đổi khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Một số điều của luật đã được sửa bởi Luật số 118/2025/QH15, thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Tính đến ngày 08/11/2026, chưa có thông tin xác nhận về việc thay đổi các mốc tuổi đổi thẻ.

Khoản 2 Điều 21 quy định thẻ được cấp, cấp đổi hoặc cấp lại trong vòng 02 năm trước một mốc tuổi phải đổi thì có giá trị đến mốc tuổi đổi tiếp theo. Mốc 60 tuổi là lần đổi cuối cùng. Vì vậy, người nhận thẻ khi đã đủ 58 tuổi sẽ dùng thẻ đó suốt đời và không phải đổi theo độ tuổi nữa.

Áp dụng vào năm 2027, có 3 năm sinh chạm mốc này: người sinh năm 1969 (đủ 58 tuổi), sinh năm 1968 (đủ 59 tuổi) và sinh năm 1967 (đủ 60 tuổi).

Điều kiện cụ thể với từng năm sinh

Với người sinh năm 1969, tuổi được tính theo ngày sinh chứ không theo năm. Ví dụ, người sinh ngày 20/09/1969 phải làm thẻ từ ngày 20/09/2027 trở đi thì thẻ mới dùng được suốt đời. Nếu làm thẻ trước ngày đó, thẻ chỉ có giá trị đến ngày 20/09/2029, khi người này đủ 60 tuổi, và sau đó vẫn phải đổi thẻ.

Với người sinh năm 1968, nếu đã làm thẻ trong năm 2026 sau ngày đủ 58 tuổi thì thẻ hiện tại đã dùng được suốt đời, không cần làm lại. Nếu chưa làm, người này có thể làm thẻ bất cứ lúc nào trong năm 2027.

Với người sinh năm 1967, năm 2027 là năm đủ 60 tuổi. Nếu thẻ hiện tại được cấp khi chưa đủ 58 tuổi, người này bắt buộc phải đổi thẻ, và thẻ mới sẽ dùng suốt đời.

Quyền lợi này không chỉ dành cho 3 năm sinh trên. Người sinh năm 1966 trở về trước, nếu được cấp thẻ khi đã đủ 58 tuổi, cũng dùng thẻ suốt đời. Ba năm sinh trên chỉ là những người lần đầu chạm mốc 58 đến 60 tuổi trong năm 2027.

Thẻ dùng suốt đời vẫn phải đổi hoặc làm lại trong các trường hợp được quy định tại Điều 24 Luật Căn cước, ví dụ thẻ bị mất, bị hư hỏng hoặc thông tin trên thẻ thay đổi.

Quy định mới về giáo dục bắt buộc

Nghị định 353/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Đường Lên Đỉnh Olympia thay đổi

Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 27 vừa chính thức khởi động. Cùng thời điểm này, fanpage của chương trình cũng thông báo thay đổi luật chơi ở phần thi câu hỏi phụ, phần thi dùng để phân định thắng thua khi các nhà leo núi bằng điểm nhau. Thay đổi lần này được cho là để tránh lặp lại những tình huống phải dùng đến may rủi như các mùa trước. Phụ Nữ Mới đưa tin.

Theo thông báo, ở mỗi câu hỏi phụ, các thí sinh chỉ được bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc xong câu hỏi và ra hiệu lệnh bắt đầu. Nếu thí sinh nào bấm chuông sớm, tức phạm quy, quyền trả lời sẽ thuộc về các thí sinh còn lại.

Đây là phần thi loại trực tiếp. Ở bất kỳ câu hỏi nào, chỉ cần có thí sinh giành quyền trả lời và trả lời đúng, phần thi sẽ dừng lại và người đó giành chiến thắng. Nếu trả lời sai, quyền trả lời thuộc về các thí sinh còn lại. Khi hết thời gian suy nghĩ, các thí sinh không được trả lời nữa.

Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở số lượng câu hỏi. Tại trường quay, phần thi câu hỏi phụ sẽ không giới hạn số câu, và chỉ kết thúc khi đã có người chiến thắng. Còn trong chương trình phát sóng, số câu hỏi sẽ được biên tập lại cho phù hợp với thời lượng.

Trước đây, khi các nhà leo núi bằng điểm, chương trình thường dùng 3 câu hỏi phụ để phân định. Nếu sau 3 câu vẫn chưa tìm được người chiến thắng, kết quả sẽ được quyết định bằng hình thức bốc thăm. Những tình huống này không nhiều, nhưng mỗi lần xảy ra đều khiến khán giả bất ngờ.

Khách bỏ quên ba lô chứa vàng, sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng ở ga tàu

Tài sản hành khách để quên.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt (Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam) cho biết, ngày 12/11 chị H. đi tàu SE3 từ ga Thanh Hóa đến ga Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị). Trong lúc chờ tàu, nữ hành khách sơ ý để quên ba lô tại phòng đợi nhà ga.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, bà Đỗ Thị Thu Hương, nhân viên trực ban khách vận ga Thanh Hóa, phát hiện chiếc ba lô bị bỏ lại. Nghi là hành lý của hành khách thất lạc, bà Hương đã kiểm tra, kiểm kê tài sản bên trong và lập biên bản theo quy định.

Qua kiểm tra, chiếc ba lô chứa 6,5 triệu đồng tiền mặt, 100 USD, một nhẫn vàng, một miếng vàng thương hiệu PNJ, điện thoại di động, máy tính xách tay và 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 1 tỷ đồng.

Ngay trong đêm, bà Hương phối hợp với ông Nguyễn Trường Thọ, Trưởng tàu SE1, bàn giao số tài sản để vận chuyển đến ga Đồng Hới, tìm cách trao trả cho người đánh rơi. Đến ngày 13/11, toàn bộ ba lô và tài sản bên trong đã được bàn giao đầy đủ cho chị H. Tiền Phong đưa tin.

Chi tiết đợt không khí lạnh giữa tuần sau ở miền Bắc

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Trong các ngày từ 15-17/11, miền Bắc duy trì nền nhiệt khá cao với nhiệt độ cao nhất trên 30 độ.

Dự báo từ ngày 15-17/11, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất trên 30 độ. Sau đó khoảng 18/11, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, sau đợt không khí lạnh vừa qua, thời tiết Bắc Bộ đang dần chuyển biến tích cực. Mưa giảm, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng trở lại. Tuy nhiên, khoảng từ ngày 18/11, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về, khiến miền Bắc chuyển rét về đêm và sáng, đồng thời miền Trung có khả năng xuất hiện thêm một đợt mưa.

Dự báo từ ngày 15/11 đến 17/11, khu vực này dự báo có nắng, nền nhiệt tăng dần. Ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ khu vực đồng bằng Bắc Bộ duy trì khoảng 19-20 độ C, trời se lạnh, trong khi nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa có thể lên tới 29 độ C.

Vị chuyên gia này nhận định, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khiến thời tiết có cảm giác thay đổi khá rõ. Buổi sáng và tối vẫn cần áo khoác, nhưng đến trưa trời có thể nắng ấm, thậm chí gây cảm giác nóng bức nếu mặc áo quá dày. Người dân nên lựa chọn trang phục giữ ấm vừa phải khi ra đường vào buổi sáng, đặc biệt với trẻ nhỏ đi học, để thuận tiện điều chỉnh khi nhiệt độ tăng vào buổi trưa.

Theo dự báo của TS Nguyễn Ngọc Huy, đến khoảng ngày 20/11, nhiệt độ khu vực đồng bằng Bắc Bộ có thể giảm xuống 18 độ C vào ban đêm và sáng sớm. Đến ngày 22/11, nhiệt độ tại Hà Nội có khả năng xuống khoảng 16 độ C vào ban đêm.

Dự báo khoảng ngày 18-19/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió ở khu vực miền Trung, các địa phương từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tại Nam Bộ, trong thời gian khoảng ngày 19-20/11 cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.