Tin sáng 14/11: Sau nắng ấm, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh tiếp theo; Không có lương hưu, người cao tuổi được nhận những khoản trợ cấp nào?

Sau nắng ấm, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh tiếp theo

Theo nhận định của TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, sau đợt không khí lạnh vừa qua, thời tiết Bắc Bộ đang dần chuyển biến tích cực. Mưa giảm, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng trở lại. Tuy nhiên, khoảng từ ngày 18/11, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về, khiến miền Bắc chuyển rét về đêm và sáng, đồng thời miền Trung có khả năng xuất hiện thêm một đợt mưa.

Từ ngày 14/11 đến 17/11, khu vực này dự báo có nắng, nền nhiệt tăng dần. Ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ khu vực đồng bằng Bắc Bộ duy trì khoảng 19-20 độ C, trời se lạnh, trong khi nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa có thể lên tới 29 độ C.

Sau nắng ấm, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh tiếp theo. Ảnh: Q.H

Đáng chú ý, từ đêm 18/11, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh. Đến khoảng ngày 20/11, nhiệt độ khu vực đồng bằng Bắc Bộ có thể giảm xuống 18 độ C vào ban đêm và sáng sớm. Đến ngày 22/11, nhiệt độ tại Hà Nội có khả năng xuống khoảng 16 độ C vào ban đêm.

Cũng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, khu vực miền Trung có khả năng xuất hiện thêm một đợt mưa từ khoảng ngày 20/11 trở đi.

Không có lương hưu, người cao tuổi được nhận những khoản trợ cấp nào?

Theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Nghị định 176/2025/NĐ-CP và các nội dung sửa đổi tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP, công dân Việt Nam thuộc một trong các nhóm sau có thể được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện:

Thứ nhất, người từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhưng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội. Người đề nghị phải có văn bản theo mẫu quy định.

Thứ hai, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hoặc đang hưởng các khoản này với mức thấp hơn trợ cấp hưu trí xã hội và có văn bản đề nghị.

Đáng chú ý, theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức trợ cấp hưu trí xã hội được điều chỉnh lên 540.000 đồng/người/tháng, thay cho mức 500.000 đồng/tháng trước đó.

Không có lương hưu không đồng nghĩa với việc người cao tuổi không được hưởng các chính sách an sinh xã hội. Ảnh minh họa - AI.

Trường hợp người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đồng thời thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng chế độ có mức trợ cấp cao hơn, không cộng dồn hai khoản trợ cấp.

Ngoài mức hỗ trợ chung, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Đề xuất hạn chế học sinh dùng AI: Chuyên gia giáo dục nói gì?

Cụ thể, với các môn học hoặc nội dung thiên về rèn luyện kỹ năng thực hành, thí nghiệm, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề độc lập, cần hạn chế tối đa hoặc không sử dụng AI để người học tự trải nghiệm và động não. Ngược lại, chỉ nên cân nhắc cho phép khai thác AI ở khâu tra cứu, tổng hợp tài liệu tham khảo sau khi người học đã tiếp cận các nguồn học liệu chính thống.

Để xây dựng môi trường sử dụng AI an toàn và lành mạnh trong giáo dục, TS. Phạm Thị Kim Giang, giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng cần đề xuất 4 nguyên tắc sau:

Thứ nhất, quán triệt nguyên tắc AI chỉ là công cụ hỗ trợ, tuyệt đối không thay thế tư duy con người. Học sinh, sinh viên bắt buộc phải tự suy nghĩ, lập dàn ý hoặc giải quyết vấn đề trước, sau đó mới dùng AI để đối chiếu, kiểm tra. Song song đó, giáo viên và giảng viên phải nâng cao năng lực số, đổi mới cách giao bài tập và kiểm tra đánh giá theo hướng buộc người học phải tư duy độc lập, không thể sao chép máy móc.

Việc ứng dụng AI trong học tập cần được định hướng và kiểm soát phù hợp để tránh nguy cơ phụ thuộc công nghệ. Ảnh minh họa

Thứ hai, bảo đảm tính minh bạch và liêm chính học thuật. Người học cần được yêu cầu ghi rõ phần nội dung có tham khảo hoặc sử dụng sự hỗ trợ của AI trong bài làm nhằm hình thành ý thức tôn trọng bản quyền và sự trung thực trong học tập.

Thứ ba, rèn luyện kỹ năng kiểm chứng thông tin và đặt câu lệnh chuẩn mực. Nhà trường cần hướng dẫn học sinh cách giới hạn nguồn dữ liệu khi truy vấn AI và luôn đối chiếu kết quả với sách giáo khoa, tài liệu khoa học đáng tin cậy.

Thứ tư, thiết lập hàng rào an toàn dữ liệu và giới hạn thời gian sử dụng. Đặc biệt với học sinh phổ thông, việc dùng AI chỉ được thực hiện khi có sự cho phép, định hướng của thầy cô và cha mẹ, đi kèm quy định nghiêm ngặt về bảo mật thông tin cá nhân để tránh các rủi ro lừa đảo, giả mạo trên không gian mạng như Bộ trưởng Bộ KH&CN đã cảnh báo tại nghị trường.

Không để 20/11 thành gánh nặng hình thức cho đội ngũ nhà giáo

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn số 8010/BGDĐT-NGCBQLGD gửi các sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục lựa chọn nội dung và quy mô tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường. Hoạt động kỷ niệm cần hướng tới sự ghi nhận, tri ân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để động viên đội ngũ nhà giáo tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Các cơ sở giáo dục tổ chức thăm hỏi, động viên nhà giáo lão thành, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo viên. Khuyến khích mỗi cơ sở giáo dục lựa chọn hoạt động chuyên môn phù hợp nhằm đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản trị nhà trường.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các hoạt động kỷ niệm 20/11 phải được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và cơ sở giáo dục. Ảnh: MOET

Sử dụng các kênh thông tin, nền tảng số hiện có để giới thiệu nhà giáo tiêu biểu, lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình thầy trò. Quá trình thực hiện phải bảo đảm tính chính xác, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như quyền đối với hình ảnh theo quy định, tuyệt đối không tạo thêm áp lực hoặc phát sinh công việc không cần thiết cho nhà giáo.

Hà Nội sẽ lên phương án xử lý cây hoa sữa ảnh hưởng đến người dân

Theo VTC News, chiều 13/11, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai Đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm của kế hoạch là giải quyết dứt điểm những bất cập về an toàn và cảnh quan, trong đó trực tiếp xử lý tình trạng cây hoa sữa bủa vây khu dân cư tại một số tuyến phố.

Cây xanh trên các tuyến đường, phố được rà soát, phân thành ba nhóm để xử lý theo mức độ nguy hiểm và yêu cầu cải tạo cảnh quan. Những cây chết, sâu mục thân, gốc, có nguy cơ gãy đổ cao hoặc trực tiếp gây mất an toàn giao thông được ưu tiên xử lý ngay trong quý IV/2026.

Hà Nội cắt, tỉa hoa sữa sau phản ánh mùi hương quá nồng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân.

Đối với những khu vực mật độ xây dựng cao, hạn chế quỹ đất trồng cây, Trung tâm đã khảo sát, thí điểm phủ xanh trụ cầu, tường hầm chui, chân cầu vượt, nút giao, dải phân cách, nhà chờ xe buýt và một số công trình công cộng phù hợp trong quý IV/2026. Việc nhân rộng dự kiến thực hiện từ năm 2027 sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Vụ nổ cơ sở kinh doanh gas ở TPHCM: 14 người nhập viện, 2 người tử vong

Tối 13/11, Sở Y tế TPHCM đã có báo cáo nhanh về công tác cấp cứu, điều trị các nạn nhân trong vụ nổ bình gas, sập nhà tại phường Tân Thuận.

Theo Sở Y tế TPHCM, vào lúc 10 giờ 59 phút ngày 13/11, Tổng đài Cấp cứu 115 tiếp nhận thông tin về vụ sập nhà tại Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Cấp cứu 115 đã điều phối 5 xe cấp cứu từ các trạm cấp cứu vệ tinh đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cấp cứu và vận chuyển 09 người bị nạn đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo báo cáo của các đơn vị, tính đến 17h, ghi nhận 14 người bị nạn, trong đó 9 người đang được điều trị tại các bệnh viện, 3 người đã được xử trí và xuất viện, 2 trường hợp tử vong ngoại viện. Trước đó, một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra tại cơ sở kinh doanh gas ở đường Bùi Văn Ba.

Vụ nổ khiến nhiều người thương vong. Ảnh: PT.

Sức ép từ vụ nổ khiến căn nhà kinh doanh gas đổ sập hoàn toàn. Hai căn nhà liền kề là cửa hàng trái cây và tiệm sửa đồng hồ bị sập tường. Nhiều mảng bê tông, gạch đá, mái tôn cùng vật dụng từ các căn nhà đổ xuống, tràn ra một phần mặt đường.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do các mảng bê tông, tường và kết cấu công trình đổ chồng lên nhau, chắn lối tiếp cận. Lực lượng cứu hộ phải thận trọng tháo dỡ từng phần nhằm bảo đảm an toàn cho những người có thể còn mắc kẹt bên dưới.

Nguyên nhân vụ nổ, số người thương vong và thiệt hại về tài sản được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.