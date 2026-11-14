Hai bé gái ở Nghệ An suýt rơi vào bẫy 'việc nhẹ, lương cao' trên mạng

Ngày 14/11, Công an xã Hữu Kiệm (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn hai nữ sinh trên địa bàn bỏ nhà đi tìm việc sau khi tin lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội.

Công an xã Hữu Kiệm làm việc với hai nữ sinh sau khi kịp thời ngăn chặn các em bỏ nhà đi tìm việc theo lời dụ dỗ trên mạng xã hội. ẢNH: C.A

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 13/11, sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình về việc hai nữ sinh sinh năm 2013 và 2014, cùng trú tại bản Bảo Nam, xã Hữu Kiệm, rời khỏi nhà với ý định đi làm việc tại các tỉnh phía Bắc, Công an xã Hữu Kiệm đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, rà soát các tuyến đường và phương tiện di chuyển.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với chủ phương tiện taxi, lực lượng công an phát hiện chiếc xe chở hai nữ sinh đang di chuyển qua khu vực gần cổng Trường Tiểu học Hữu Kiệm 2. Hai em sau đó được đưa về trụ sở Công an xã Hữu Kiệm, đảm bảo an toàn và bàn giao cho gia đình.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng cảnh báo, những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, không cần kinh nghiệm, thu nhập hấp dẫn trên mạng xã hội, đặc biệt từ người lạ, có thể là thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ trẻ em, tiềm ẩn nguy cơ mua bán người và bóc lột sức lao động.

Đồng thời, khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, gần gũi, thường xuyên nắm bắt tâm lý và các mối quan hệ của con em mình. Đồng thời, hướng dẫn trẻ không tự ý gặp gỡ, đi theo hoặc nhận lời rủ rê đi làm xa của người lạ trên mạng xã hội; không cung cấp thông tin cá nhân cho người không quen biết.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.