Tin sáng 9/10: Bộ GD&ĐT cấm trường học lợi dụng hoạt động tăng cường để dạy thêm; Hà Nội xây Trung tâm Công nghiệp văn hóa gần 4.000m²

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Bộ GD&ĐT cấm trường học lợi dụng hoạt động tăng cường để dạy thêm



Trong Thông tư 85, Bộ GD&ĐT quy định các hành vi nghiêm cấm cơ sở giáo dục lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định. Ảnh minh họa



Trong Thông tư 85, Bộ GD&ĐT quy định các hành vi nghiêm cấm cơ sở giáo dục như:

Cắt giảm, không tổ chức hoặc tổ chức không đầy đủ nội dung giáo dục tăng cường theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Chuyển, tách nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước, nội dung hoạt động giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm.

Sử dụng việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học làm căn cứ để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; xét thi đua, khen thưởng; phân loại người học hoặc thực hiện hành vi khác làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

Thu tiền của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học dưới bất kỳ hình thức nào đối với hoạt động giáo dục tăng cường. Không thu ngoài danh mục, thu vượt mức thu do UBND cấp tỉnh quyết định.

Lựa chọn tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học không bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan.

Tổ chức hoạt động khi chưa bảo đảm các yêu cầu về nội dung, học liệu, đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện y tế và an toàn đối với người học.

Nguyên nhân thanh sắt từ tầng cao rơi trúng đầu nam bảo vệ ở Hà Nội

Người đàn ông bị thương tích sau khi thanh sắt rơi trúng.

UBND phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) cho biết chính quyền địa phương đã làm việc với các bên liên quan sau vụ nam bảo vệ bị thanh sắt rơi từ tầng cao tòa nhà xuống trúng đầu, theo VTC News.

Cơ quan chức năng xác định, trong lúc làm việc, bà N.T.N., nhân viên tạp vụ tại tòa nhà N01-T4, làm rơi một thanh sắt dài khoảng 1m từ tầng 3 xuống đất. Đúng lúc này, ông B.P.H., nhân viên bảo vệ tòa nhà, đang ở phía dưới và bị thanh sắt rơi trúng đầu, gây thương tích.

Ngay sau vụ việc, ông H. được đưa đi cấp cứu.

Ngày 5/10, đại diện UBND phường Xuân Đỉnh đến thăm hỏi, động viên ông H. Cùng ngày, UBND phường ban hành văn bản yêu cầu tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các sự cố do vật rơi từ trên cao tại các tòa nhà cao tầng.

Xác minh tài xế ô tô để dầu loang ra đường khiến loạt xe máy ngã ở Hà Nội

CSGT khắc phục tình trạng trơn trượt do dầu loang ra đường. Ảnh: Phòng CSGT Hà Nội

Tối 8/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho hay, đơn vị đã xác minh, xử phạt tài xế để dầu loang ra đường khiến loạt xe máy bị ngã, thông tin trên Lao Động.

Theo đó, khoảng 11h10 ngày 7/10, Đội CSGT đường bộ số 6 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về sự cố xe ô tô tải làm chảy dầu ra mặt đường Bạch Thành Phong, gây trơn trượt.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng CSGT xác định anh L.S.T (sinh năm 1984, trú tại Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29LA-49xx lưu thông trên đường Bạch Thành Phong theo hướng đi Lê Giản.

Khi đến khu vực nút giao Bạch Thành Phong - Đại lộ Thăng Long, phương tiện bị bục bình nhiên liệu, khiến dầu chảy xuống mặt đường.

Mặc dù đã phát hiện sự cố và biết dầu đang rò rỉ, tài xế không dừng phương tiện để kiểm tra, khắc phục hoặc thực hiện biện pháp cảnh báo mà tiếp tục điều khiển xe di chuyển.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 8.10, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.S.T về hành vi "Đổ chất gây trơn trượt trên đường bộ", đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Với hành vi nêu trên, tài xế bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nhiều học sinh một trường tiểu học ở TP.HCM nôn ói, tiêu chảy, sốt

Hình ảnh thực đơn suất ăn bán trú ngày 7/10 của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh, từ tối 7/10, học sinh ở nhiều lớp bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe. Có em buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, sốt sau khi về nhà. Một số trường hợp đến sáng 8/10 mới xuất hiện triệu chứng khi đã đến trường, theo Tiền Phong.

Trước tình hình này, sáng 8/10, một số học sinh được phụ huynh đến đón về, trong khi những em khác được đưa đến phòng y tế của trường để theo dõi.

Không chỉ phản ánh về bữa ăn ngày 7/10, một số phụ huynh cho biết từ đầu năm học đã nhiều lần phản ánh với nhà trường về chất lượng bữa ăn bán trú và nước uống tại trường.

"Từ đầu năm đã có nhiều bé bị đau bụng nhưng chỉ lác đác một số bé. Các bé đi học về còn phản ánh nước uống có mùi hôi", một phụ huynh nói, đồng thời cho biết Ban đại diện cha mẹ học sinh từng làm việc với nhà trường về những vấn đề này.

Chiều 8/10, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Thới An cho biết đơn vị đã nắm thông tin về sự việc.

Theo vị này, nhà trường đã có báo cáo về tình hình học sinh xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe. Đồng thời, nhà trường đã làm việc với Ban đại diện cha mẹ học sinh, kiểm tra bếp ăn và trao đổi với đơn vị cung cấp suất ăn.

Được biết, mẫu thực phẩm trong bữa ăn ngày 7/10 đã được nhà trường lấy để đưa đi xét nghiệm, phục vụ việc xác định nguyên nhân.

Hiện chưa có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm cũng như kết luận chính thức về nguyên nhân khiến nhiều học sinh xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt.

Cứu hộ 2 mẹ con gặp sự cố xe mất lái, lao xuống bờ mương

Xe ô tô xuống bờ mương sát ruộng lúa tại đoạn đường thôn Trâm Khê. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Tối 8/10, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, Công an xã Quyết Thắng vừa kịp thời cứu hộ hai mẹ con gặp sự cố lật xe xuống bờ mương, thông tin trên Lao Động.

Khoảng 14h cùng ngày, chị Phạm Thị D (sinh năm 1986, thường trú tại phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô chở theo con nhỏ trên đường về quê.

Trong lúc di chuyển từ Quốc lộ 10 vào đường thôn Trâm Khê, xã Quyết Thắng, chị D bất ngờ mất lái khiến chiếc xe ô tô màu trắng lao khỏi mặt đường, rơi xuống bờ mương sát ruộng lúa.

Ngay khi nhận được tin báo, Tổ Cảnh sát trật tự - Công an xã Quyết Thắng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai cứu hộ. Cán bộ, chiến sĩ lập tức thăm hỏi, trấn an tinh thần hai mẹ con, đồng thời điều động xe cẩu chuyên dụng hỗ trợ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an xã trực tiếp lội xuống bờ ruộng móc dây cáp, chằng néo cẩn thận và đưa phương tiện lên mặt đường an toàn.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời và tinh thần tận tụy của lực lượng Công an cơ sở, chị Phạm Thị D đã gửi thư cảm ơn Công an xã Quyết Thắng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sĩ đã giúp đỡ gia đình vượt qua sự cố nguy hiểm.

Hà Nội xây Trung tâm Công nghiệp văn hóa gần 4.000m²

Phối cảnh tổng thể dự án. (Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm)

Ngày 8/10, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) khởi công dự án xây dựng Trung tâm Công nghiệp văn hóa tại số 17 Nguyễn Thiện Thuật và số 40 Thanh Hà, theo VTC News.

Đây là công trình chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Theo đề án, trung tâm được hình thành tại hai địa điểm số 17 Nguyễn Thiện Thuật và số 40 Thanh Hà, với tổng diện tích khoảng 3.862 m². Trung tâm được định hướng phát triển theo mô hình thiết chế công nghiệp văn hóa đa chức năng, kết hợp các không gian sáng tạo, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, giáo dục, trải nghiệm, thương mại văn hóa và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Ngày 17/7, UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa địa điểm 17 Nguyễn Thiện Thuật và 40 Thanh Hà. Ngày 17/8, dự án được phê duyệt với tổng diện tích khu đất khoảng 3.862 m², tổng diện tích xây dựng khoảng 2.317 m², mật độ xây dựng khoảng 60%.

Dự án tập trung cải tạo các công trình hiện trạng, chỉnh trang kiến trúc - cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tổ chức các không gian chức năng như trưng bày, gallery nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ sáng tạo, studio, giao lưu - giới thiệu sản phẩm, văn hóa ẩm thực phố cổ, quảng trường nghệ thuật, biểu diễn và sinh hoạt cộng đồng.

Lễ khởi công đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý, chuẩn bị đầu tư sang triển khai công trình trên thực địa, hướng tới hình thành không gian văn hóa - sáng tạo mới tại khu vực phố cổ Hà Nội.