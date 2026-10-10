Tin sáng 10/10: Danh sách các địa điểm Hà Nội bắn pháo hoa chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô; thông tin mới nhất về đề án cải cách tiền lương

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Hà Nội bắn pháo hoa tại 3 điểm chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm. Ảnh: TL

Theo Vietnam+, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm là hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán.

Theo kế hoạch, thời điểm bắn pháo hoa đồng loạt tại 3 điểm vào lúc 21h ngày 10/10 với tổng số pháo hoa nổ tầm cao là 4.025 quả.

Trong đó, trận địa phường Hoàn Kiếm: 1.725 quả; trận địa phường Tây Hồ: 1.800 quả; trận địa phường Hà Đông: 500 quả.

Thông tin mới nhất về đề án cải cách tiền lương

Bộ Nội vụ đã có thông tin mới về đề án cải cách tiền lương. Ảnh minh họa: TL

Theo VTC News, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã có báo cáo gửi Quốc hội liên quan kết quả thực hiện Nghị quyết 263/2025 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV, XV về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Bộ Nội vụ cho hay, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng về triển khai thực hiện Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Bộ đã có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công về lộ trình cải cách tiền lương và tiến tới trả lương theo vị trí việc làm.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội là vấn đề lớn, tác động sâu rộng đến toàn xã hội, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng trước khi trình cấp có thẩm quyền. Việc này phải bảo đảm gắn với tăng trưởng kinh tế và khả năng chi trả của ngân sách Nhà nước.

Dự kiến tháng 1/2027, dự thảo Nghị quyết sẽ được hoàn thiện. Tháng 2/2027, Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đến tháng 3/2027 trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hành khách đi tàu điện Hà Nội có thể sử dụng nhiều phương thức qua cổng soát vé

Hành khách đi tàu điện Hà Nội Hà Nội có thể sử dụng nhiều phương thức qua cổng soát vé, từ căn cước công dân đến thẻ ngân hàng. Ảnh: Thành Long

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn tin từ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), hệ thống thu soát vé tự động (AFC) đang được nâng cấp theo hướng tích hợp nhiều phương thức vé điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, giúp hành khách có thêm lựa chọn khi sử dụng dịch vụ.

Theo đó, hành khách có thể qua cổng soát vé bằng mã QR trên ứng dụng Hà Nội Metro, căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử VNeID, thẻ ngân hàng đạt chuẩn EMV, tem vé QR hoặc thẻ NFC.

Về thanh toán, hệ thống hỗ trợ các phương thức như liên kết ngân hàng, thẻ Visa/EMV quốc tế và ví điện tử gồm VNPT Money, MoMo, ShopeePay, Viettel Money...

Việc tích hợp nhiều hình thức vé và thanh toán hướng tới giúp hành khách thuận tiện hơn khi đi tàu điện, giảm sự phụ thuộc vào một loại vé duy nhất và mở rộng lựa chọn thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, các phương thức này có thể có điều kiện sử dụng khác nhau; hành khách cần kiểm tra hướng dẫn cụ thể của Hà Nội Metro trước khi sử dụng.

Cứu sống bệnh nhi sinh non nặng 700 gram thủng ruột tự phát

Điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chăm sóc em bé sau ca phẫu thuật. Ảnh: Đ.N

Báo Đồng Nai điện tử cho biết, đêm 8/10, ê-kíp y bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai đã phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhi sinh non ở tuần thai thứ 26, chỉ nặng 700 gram, bị thủng ruột tự phát.

Đây là ca bệnh đặc biệt nguy kịch do trẻ sinh ở tuổi thai rất nhỏ, cân nặng cực thấp, các cơ quan chưa phát triển hoàn thiện, đặt ra nhiều thách thức trong quá trình hồi sức, gây mê và phẫu thuật.

Theo hồ sơ chuyển viện, bé trai sinh thường tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất khi thai được 26 tuần, cân nặng lúc sinh 700 gram. Ngay sau sinh, trẻ có biểu hiện hồng tím, da mỏng, khóc rên, phản xạ kém và trương lực cơ yếu. Trẻ được hồi sức sơ sinh, hỗ trợ thở bằng phương pháp CPAP trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khẩn trương huy động các ê-kíp chuyên khoa phối hợp phẫu thuật ngay trong đêm cho trẻ.

Sau phẫu thuật, trẻ tiếp tục được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức sơ sinh. Các bác sĩ, điều dưỡng theo dõi sát chỉ số sinh tồn, hỗ trợ hô hấp, kiểm soát thân nhiệt và triển khai các biện pháp điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe của trẻ.

Hà Nội: Điều chỉnh tổ chức giao thông một chiều trên tuyến đường Vành đai 1

Theo thông báo từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ ngày 9/10, các loại phương tiện lưu thông trên tuyến vành đai 1 sẽ chuyển sang đi một chiều trên từng chiều đường riêng biệt tại các đoạn cụ thể:

Đoạn từ nút giao Hoàng Cầu đến sát nút giao Giảng Võ - Láng Hạ;

Đoạn từ nút giao Giảng Võ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh;

Đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục.

Riêng đối với tuyến đường La Thành, cơ quan chức năng tổ chức giao thông một chiều áp dụng cho tất cả các phương tiện trên đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh hướng về Voi Phục.

Để đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn và thuận lợi, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo giao thông tại chỗ và biển chỉ dẫn từ xa.