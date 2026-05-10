Tin sáng 10/5: Tin vui về trợ cấp cho hàng triệu người có công với cách mạng, tăng cao từ tháng 7/2026; Những tuyến đường nào tại Hà Nội bị tạm cấm từ 11-13/5?

Đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi với người có công lên 8%

Mức hưởng trợ cấp của người có công với cách mạng dự kiến tăng từ ngày 1/7/2026. Ảnh minh họa: TL

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về mức hưởng trợ cấp của người có công với cách mạng dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2026 và thay thế Nghị định 75/2021/NĐ-CP.

Theo Dự thảo Nghị định, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 3.012.000 đồng. So với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi với người có công với cách mạng hiện hành là 2.789.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tăng là 8%.

Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Cũng theo Dự thảo Nghị định, ngoài đề xuất mức chuẩn trợ cấp ưu đãi, người có công với cách mạng còn được hưởng hàng loạt các chế độ ưu đãi khác.

Lợi dụng việc cho, nhận hoặc giới thiệu trẻ em làm con nuôi để trục lợi có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Từ ngày 18/5/2026, nhận con nuôi để trục lợi có thể bị phạt đến 10 triệu đồng. Ảnh minh họa: TL

Từ ngày 18/5/2026, Nghị định 109/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định rõ về hành vi vi phạm quy định về nuôi con nuôi. Cụ thể:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Khai không đúng sự thật để đăng ký việc nuôi con nuôi;

b) Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi;

c) Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước;

d) Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số;

b) Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Mua chuộc, ép buộc, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi khác trái pháp luật để có sự đồng ý của người có quyền đồng ý cho trẻ em làm con nuôi;

b) Lợi dụng việc cho, nhận hoặc giới thiệu trẻ em làm con nuôi để trục lợi, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

c) Lợi dụng việc nhận nuôi con nuôi nhằm bóc lột sức lao động của con nuôi.

Ngoài hình thức phạt tiền trường hợp vi phạm còn chịu phạt bổ sung, khắc phục hậu quả theo quy định của Nghị định 109/2026/NĐ-CP.

Theo quy định nêu trên, từ ngày 18/5, hành vi lợi dụng việc cho, nhận hoặc giới thiệu trẻ em làm con nuôi để trục lợi bị xử phạt đến 10 triệu đồng và buộc phải khắc phục hậu quả theo quy định.

Gần 1.000 học sinh Hà Nội được tuyển thẳng vào lớp 10 trường công lập

946 học sinh Hà Nội được công nhận thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Ảnh minh họa: TL

Theo Quyết định số 2242/QĐ-SGDĐT của Sở GD&ĐT, 946 học sinh được công nhận thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Trong đó:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú: 106 học sinh;

- Học sinh khuyết tật: 653 học sinh;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật: 182 học sinh.

- Học sinh dân tộc rất ít người: 5 học sinh.

Theo Quyết định, những học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng hoàn thành thủ tục nhập học tại trường THPT đăng ký tuyển thẳng theo đúng thời gian quy định tại Công văn số 1166/SGDĐT-QLT ngày 25/3/2026 của Sở GD&ĐT Hà Nội (xác nhận nhập học từ ngày 25/6/2026 đến ngày 27/6/2026; nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4/7/2026 đến hết ngày 6/7/2026).

Hà Nội đưa trường chuyên Amsterdam và chuyên Chu Văn An tiệm cận chuẩn quốc tế

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT chuyên Chu Văn An sẽ phát triển thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế. Ảnh minh họa

VTC New đưa tin, UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án phát triển Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THPT chuyên Chu Văn An theo mô hình trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế.

Theo đề án, hai trường sẽ tập trung đào tạo học sinh có năng lực nổi trội, tăng cường học chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, học theo dự án và rèn kỹ năng học thuật bậc đại học. Kết quả đầu ra của học sinh hướng tới được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Mỗi trường được xây dựng định hướng phát triển riêng dựa trên đặc điểm đội ngũ giáo viên, học sinh và mục tiêu đào tạo.

Với Trường THPT chuyên Chu Văn An, đề án đặt ra 5 nhóm tiêu chí gồm: chuẩn đầu ra quốc tế hóa; quản trị và kiểm định chất lượng; quốc tế hóa môi trường học tập; nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Với Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xây dựng đề án dựa trên 4 nhóm tiêu chí gồm: chất lượng học thuật và nghiên cứu khoa học của học sinh; mức độ tích hợp STEM/STEAM; năng lực ngoại ngữ và hội nhập học thuật; hệ thống bảo đảm chất lượng.

Cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội từ 11-13/5

Hà Nội cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường từ 11-13/5. Ảnh: CAHN

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong các ngày từ 11/5 đến 13/5/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Công an thành phố phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện:

- Từ 12h00' đến 14h00' và từ 16h00' đến 17h30', ngày 11/5/2026;

- Từ 06h30' đến 08h30'; từ 12h30' đến 14h30' và từ 16h00' đến 17h30' ngày 12/5 và ngày 13/5/2026.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác hoạt động trên một số tuyến đường: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành đai III trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì và ngược lại), Đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

- Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,..) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội, Bắc Giang - Quốc lộ 18 - đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... và ngược lại;

- Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) di chuyển theo tuyến: cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phúc La - Văn Khê - Lê Trọng Tấn - Quốc lộ 6 - đi các tỉnh Phú Thọ, Sơn La... và ngược lại.

- Các phương tiện từ hướng đường Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long di hướng Đại lộ Thăng Long: đi theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - đi Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm tránh ùn tắc trong thời gian diễn ra đại hội.