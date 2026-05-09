Tin sáng 9/5: Tin không khí lạnh mới nhất; Điều tra vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh khiến bé tử vong

Sau khi bao trùm Đông Bắc Bộ, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sau khi bao trùm Đông Bắc Bộ, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, nhiệt độ phổ biến 23-26°C, vùng núi phía Bắc 21-23°C.

Từ ngày 9/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày và đêm 9/5 ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21 - 24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ trung bình khoảng 24 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22 - 24 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra nhận định nắng nóng có xu hướng trở lại từ khoảng ngày 12/5.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ từ khoảng ngày 12 - 13/5 trời nắng, có nơi nắng nóng.

Từ khoảng ngày 13/5, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Khu vực Nam Bộ thời kỳ từ ngày 10 - 12/5 có mưa rào và dông rải rác. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tài xế chèn ép, chặn xe ô tô khác trên cao tốc bị phạt gần 14 triệu đồng

Tài xế N.V.H tại cơ quan công an.

Ngày 8/5 Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông) làm việc với tài xế vụ chèn ép, chặn xe ô tô trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, theo VTC News.

Người này là N.V.H. (sinh năm 1989, trú tại Thái Nguyên). Tại cơ quan công an, tài xế tường trình khoảng 17h ngày 5/5, anh H. mượn ô tô biển kiểm soát 30B-146.58 của một người khác để đi Lào Cai. Tới ngày 7/5, nam tài xế lái ô tô rời Lào Cai về Hà Nội.

Khoảng 17h07, tại Km140, nam tài xế đi phía sau một ô tô khác. Chiếc xe phía trước đi với tốc độ chậm, anh H. nhiều lần nháy đèn nhưng xe phía trước không cho vượt. Nguyên nhân là đoạn đường trên là cao tốc chỉ có 2 làn xe, lại hạn chế tốc độ do đang thi công mở rộng.

"Di chuyển thêm khoảng 120m, do tôi không giữ được bình tĩnh nên vượt lên, đi trước đầu xe rồi dừng lại. Sau đó tôi xuống xe và có những lời nói không giữ được bình tĩnh với tài xế ô tô kia", nam tài xế khai đồng thời thừa nhận hành vi của mình vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử phạt anh N.V.H. về hành vi "Chuyển hướng không đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía sau" và "Đỗ xe trên đường cao tốc không đúng quy định". Nam tài xế sẽ bị xử phạt 13,9 triệu, trừ 6 điểm bằng lái.

Điều tra vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh khiến bé tử vong

Công an lấy lời khai, điều tra vụ thiếu nữ nhét giấy vào miệng con mới sinh. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 8/5, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý một thiếu nữ bị nghi làm chết con ruột ngay sau khi sinh, thông tin trên Lao Động.

Người này là A. (15 tuổi 7 tháng, trú thành phố Đà Nẵng).

Trước đó, rạng sáng 4/5, Công an xã Pơng Drang nhận được tin báo của người dân ở thôn 5 về việc phát hiện một bé sơ sinh tử vong trong nhà vệ sinh.

Theo trình báo, khoảng 4h30 cùng ngày, khi gia đình vừa mở cửa nhà thì có một đôi nam nữ đến xin đi nhờ vệ sinh. Người đàn ông ngồi bên ngoài, còn người phụ nữ vào nhà vệ sinh khoảng 15 phút rồi cả hai rời đi.

Sau đó, chủ nhà phát hiện phía sau bồn cầu có một bé sơ sinh đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng. Gia đình đồng thời nhờ người dân địa phương đưa thi thể cháu bé đi chôn cất và phát hiện trong miệng bé có nhét giấy vệ sinh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Pơng Drang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức truy xét đôi nam nữ liên quan.

Qua xác minh, nạn nhân là bé gái sơ sinh, nặng khoảng 3,6kg.

Đến trưa 6/5, lực lượng công an đã xác định và tìm thấy đôi nam nữ khi đang có mặt tại phường Phú Hội, tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan công an, A khai nhận vào tháng 8/2025 có quan hệ tình dục với một nam thanh niên quen qua ứng dụng hẹn hò và mang thai nhưng không rõ nhân thân, lai lịch của người này.

Cuối tháng 4/2026, A đến chòi rẫy của anh V (37 tuổi) tại xã Pơng Drang để chơi. Rạng sáng 4/5, A bị đau bụng nên nhờ anh V chở đi khám. Trên đường đi, do đau bụng dữ dội nên A xin vào nhà người dân để đi vệ sinh và sinh con tại đây.

Sau khi sinh, lo sợ tiếng khóc của bé khiến mọi người phát hiện, A đã nhét giấy vệ sinh vào miệng bé sơ sinh rồi giấu phía sau bồn cầu trước khi cùng anh V rời khỏi hiện trường.

Làm việc với cơ quan công an, anh V khai không biết A mang thai cũng như việc thiếu nữ này sinh con và bỏ lại cháu bé trong nhà vệ sinh.

Hiện Công an xã Pơng Drang đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Rà soát ủy quyền nhận lương hưu để tránh gián đoạn chi trả

Hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu hàng tháng. Ảnh: BHXH TP Hà Nội

Chiều 8/5, BHXH Việt Nam cho biết trước ngày 1/7, nhiều giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ hết hiệu lực theo quy định mới, thông tin trên Người lao động.

BHXH Việt Nam yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, hỗ trợ người dân lập lại ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân, bảo đảm chi trả đúng người, không gián đoạn quyền lợi. Hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Theo Luật BHXH, văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH chỉ có giá trị tối đa 12 tháng kể từ ngày lập. Các giấy ủy quyền theo Luật BHXH 2014 nếu còn hiệu lực cũng chỉ được sử dụng đến hết ngày 30-6-2026.

Sau thời điểm này, người hưởng có nhu cầu ủy quyền phải thực hiện lại theo quy định mới. Quy định nhằm siết chặt quản lý, phòng ngừa rủi ro, bảo đảm chi trả đúng đối tượng trong bối cảnh số người hưởng ngày càng lớn, nhiều trường hợp cao tuổi hoặc sức khỏe yếu.

BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành rà soát dữ liệu, đối chiếu thông tin để kịp thời phát hiện rủi ro trong chi trả, nhất là các trường hợp từ 90 tuổi trở lên, trùng mã số BHXH hoặc ủy quyền chưa cập nhật, đã hết hạn.

Đồng thời, phối hợp với bưu điện, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, khuyến khích nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Hà Nội chưa cấm xe máy xăng cá nhân vào vùng phát thải thấp từ 1/7

Hà Nội chưa chốt cấm xe máy xăng cá nhân đi vào vùng phát thải thấp từ 1/7. Ảnh minh họa

Ngày 8/5, đại diện Phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho biết trong kỳ họp HĐND TP vào ngày 11/5 tới, dự kiến Hà Nội sẽ xem xét, thông qua lộ trình triển khai vùng phát thải thấp tại Hà Nội, áp dụng từ ngày 1/7/2026, thông tin trên VTC News.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường, trong giai đoạn đầu thí điểm vùng phát thải thấp, từ ngày 1/7/2026 đến hết tháng 12/2026, Hà Nội chưa cấm xe máy xăng cá nhân đi vào bên trong khu vực phát thải thấp.

Đối với xe máy xăng phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải (shipper, xe ôm công nghệ), vị này cho biết đến trưa 8/5, thành phố vẫn chưa "chốt" phương án cuối cùng.

"Trước đó theo đề án, Hà Nội sẽ hạn chế các xe máy xăng phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải vào vùng phát thải thấp. Tuy nhiên, đến sáng nay, có một số quan điểm đánh giá nếu cấm sẽ tác động tới một số nhóm người yếu thế, nên đang xem xét, bàn bạc lại kỹ lưỡng", lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Quản lý môi trường, do đây là mô hình chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam, các cơ quan chuyên môn của Hà Nội đang rà soát kỹ lưỡng các giải pháp nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa thực tiễn và khung pháp lý trước khi triển khai.