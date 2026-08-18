Tin sáng 18/8: Thông tin mới nhất về điều chỉnh lương cán bộ, công chức, viên chức; Cảnh báo quan trọng từ cơ quan Cảnh sát giao thông

Thông tin mới nhất về điều chỉnh lương cán bộ, công chức, viên chức

Trên Tiền Phong online, Bộ Nội vụ cho biết, sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chế độ tiền lương khu vực công, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước, nhằm cải thiện một phần thu nhập, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về chính sách đặc thù dành cho đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 185/2026. Trong đó, đã điều chỉnh tăng quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, nhằm góp phần cải thiện điều kiện hoạt động, tạo điều kiện để đội ngũ này yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Nội vụ, với vai trò là một thành viên của Hội đồng tiền lương quốc gia, đã phối hợp với các thành viên của Hội đồng nghiên cứu, rà soát, đánh giá các yếu tố liên quan để khuyến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu, đảm bảo hài hoà cả mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với biến động giá cả thị trường.

Theo đó, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có Báo cáo gửi Chính phủ khuyến nghị phương án lương tối thiểu năm 2027, trong đó, mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,8%.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Cảnh báo tin nhắn 'phạt nguội' giả danh Bộ Công an, dọa tăng phạt 50%

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cảnh báo người dân về thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, gửi tin nhắn thông báo phương tiện vi phạm giao thông, yêu cầu truy cập đường link lạ để "xử lý phạt nguội". Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Theo Cục CSGT, gần đây xuất hiện tin nhắn có nội dung thông báo phương tiện của người nhận bị ghi nhận vi phạm tín hiệu đèn giao thông, đồng thời yêu cầu xử lý trong vòng 48 giờ, nếu không mức phạt sẽ tăng thêm 50%.

Tin nhắn được gửi từ số điện thoại quốc tế +212 6 49 02 06 39, tự xưng "[TTDLQG - Bộ Công an]" và yêu cầu người nhận truy cập một đường link để "thanh toán khoản phạt". Đây không phải địa chỉ chính thức của cơ quan nhà nước.

Cục CSGT nhận định đây là dấu hiệu bất thường, có nguy cơ là tin nhắn giả mạo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin cá nhân của người dân.

Cục CSGT cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và cơ quan chức năng liên quan để xác minh, làm rõ nguồn phát tán, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Các hành vi giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc đánh cắp thông tin của người dân sẽ được xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin nhắn giả danh Bộ Công an thông báo 'phạt nguội' và yêu cầu xử lý trong 48 giờ đang được Cục CSGT cảnh báo, người dân tuyệt đối không bấm link lạ. (Hình ảnh minh hoạ Bằng AI).

Cục CSGT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng thông tin "phạt nguội" để lừa đảo. Người dân không làm theo yêu cầu của người lạ liên hệ qua điện thoại, tin nhắn để cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản, truy cập đường link hoặc chuyển tiền.

Công an Hà Nội thông báo đến tất cả người tham gia giao thông ngay từ hôm nay

Công an TP Hà Nội vừa thông tin về việc điều chỉnh giao thông để phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo từ nay đến ngày 30/12/2026. Theo phương án do Sở Xây dựng Hà Nội công bố ngày 15/8, điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đường Lê Quý Đôn, đường Nguyễn Huy Tự và các khu vực lân cận để phục vụ thi công Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Phụ nữ Mới cho hay.

Đường Trần Khánh Dư: Tổ chức một chiều từ ngã ba Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn, cấm phương tiện chiều ngược lại. Phương tiện từ cửa khẩu Vân Đồn và đê Nguyễn Khoái đi Trần Khánh Dư theo lộ trình Lê Quý Đôn - Trần Thánh Tông - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư.

Tại đường đê Nguyễn Khoái, phương tiện đi cầu Vĩnh Tuy được hướng dẫn đi xuống đường Trần Khánh Dư đoạn Nhà hát Quân đội - cây xăng Lương Yên - đê Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy.

Trong khi đó, phương tiện từ đê Nguyễn Khoái đi Trần Khánh Dư sẽ đi thẳng theo hướng đê Nguyễn Khoái - dốc Bác Cổ - Trần Khánh Dư.

Trên đường Nguyễn Huy Tự, phương tiện đi Trần Khánh Dư có thể lựa chọn hai hướng. Hướng thứ nhất từ Tăng Bạt Hổ, Yec Xanh qua Nguyễn Huy Tự đến Trần Khánh Dư. Hướng thứ hai từ cửa khẩu Vân Đồn, Lương Yên qua Lê Quý Đôn - Nguyễn Cao - Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư. Chiều ngược lại bị cấm.

Đường Lê Quý Đôn: Phương tiện đi Trần Thánh Tông theo hướng ngã ba Lê Quý Đôn - Trần Khánh Dư - Lê Quý Đôn - Trần Thánh Tông; cấm phương tiện chiều ngược lại.

Tại các khu vực thi công sẽ bổ sung biển báo, chỉ dẫn từ xa và tại chỗ để bảo đảm phương tiện lưu thông thuận lợi.

Năm học mới, học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8

Theo khung kế hoạch từ năm học 2026-2027 do UBND thành phố Hà Nội ban hành, toàn bộ học sinh thành phố Hà Nội khai giảng năm học mới ngày 5/9. Học sinh có thể tựu trường sớm 1 tuần trước ngày khai giảng, riêng lớp 1, 9 và lớp 12, học sinh có thể tựu trường sớm 2 tuần trước khai giảng. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Theo đó, các trường mầm non, phổ thông tại Hà Nội được chủ động lịch tựu trường, sớm nhất vào 29/8, riêng lớp 1, 9, 12 có thể trước một tuần - tức 22/8.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến được tổ chức trong các ngày 11 và 12/6 hằng năm. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khung kế hoạch thời gian năm học của Hà Nội bảo đảm đủ 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần; đồng thời phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của thành phố.

El Nino có thể đạt cường độ rất mạnh, mùa đông năm nay rét đậm rét hại đến muộn

VTC News dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ENSO đang trong trạng thái El Nino. Dự báo, trong thời kỳ từ tháng 9-11, trạng thái El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100% (trong đó khoảng 7% El Nino đạt cường độ mạnh và 93% El Nino đạt cường độ rất mạnh). Ngoài ra, từ tháng 10-12, trạng thái El Nino có cường độ rất mạnh đạt xác suất cao nhất lên đến 95%.

Từ tháng 9-11, trên Biển Đông có khoảng 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và khoảng 1-2 cơn đổ bộ vào đất liền nước ta, thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 5,9 cơn, đổ bộ vào đất liền 2,9 cơn).

Mùa đông năm nay, rét đậm rét hại khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. (Ảnh minh hoạ)

Nắng nóng diện rộng duy trì và tập trung trong tháng 9 ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, số ngày nắng nóng khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025.

Cũng trong 3 tháng này, không khí lạnh khả năng hoạt động với cường độ yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 9, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn 0,5-1,5°C so với trung bình nhiều năm; trong tháng 10-11, nhiệt độ trung bình có thể cao hơn 1-2°C, có nơi cao hơn.