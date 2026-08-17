Việt Nam đang đổi mới như thế nào khi nhìn từ những lựa chọn của người Việt?

Từ cách thanh toán, mua sắm, di chuyển đến cách làm việc, người Việt đang thay đổi nhiều thói quen từng rất quen thuộc. Đằng sau những lựa chọn tưởng như nhỏ bé ấy là một chuyển dịch lớn hơn người dùng ngày càng sẵn sàng đón nhận cái mới nếu nó tạo ra giá trị thực tế.

Khi công nghệ thay đổi lựa chọn hàng ngày

Thanh toán bằng QR, ngân hàng số hay mua sắm trực tuyến từng là những lựa chọn mới. Nay, chúng đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống.

Điều đáng nói không chỉ là công nghệ xuất hiện, mà là người dùng đã thay đổi hành vi để sử dụng công nghệ đó. Một giải pháp chỉ thực sự tạo ra đổi mới khi vượt ra khỏi phạm vi của công nghệ để giải quyết một nhu cầu cụ thể và tạo ra giá trị có thể cảm nhận được.

Sự phát triển của xe điện cũng cho thấy một xu hướng tương tự. Người tiêu dùng có thêm lựa chọn bên cạnh phương tiện truyền thống và bắt đầu cân nhắc nhiều yếu tố hơn như chi phí sử dụng, công nghệ, trải nghiệm và tác động dài hạn.

Trong khi đó, AI đang rút ngắn khoảng cách giữa công nghệ tiên tiến và đời sống. Từ tìm kiếm thông tin, hỗ trợ công việc, phân tích dữ liệu đến sáng tạo nội dung, AI đang trở thành một công cụ được ứng dụng trong ngày càng nhiều hoạt động.

Điểm chung của những thay đổi này là công nghệ không còn được đánh giá chỉ bởi mức độ mới, mà bởi khả năng tạo ra giá trị trong thực tế.

Những lựa chọn nhỏ tạo nên thay đổi lớn

Một người chuyển từ tiền mặt sang QR, một gia đình cân nhắc xe điện hay một nhân viên sử dụng AI để làm việc hiệu quả hơn đó chỉ là những quyết định cá nhân. Nhưng khi hàng triệu người cùng thay đổi lựa chọn, những thay đổi nhỏ sẽ tạo thành xu hướng lớn, tác động đến doanh nghiệp và thị trường.

Vì vậy, hành vi của người tiêu dùng có thể trở thành một "thước đo" để nhìn vào quá trình đổi mới. Đổi mới không chỉ được tạo ra bởi những người phát triển công nghệ, mà còn được xác nhận bởi cách xã hội tiếp nhận và sử dụng những giá trị mới.

Khi những đổi mới đó tiếp tục vượt ra khỏi phạm vi một sản phẩm hay một ngành, tác động của chúng có thể trở nên lớn hơn nhiều.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) chia sẻ tại Lễ công bố thông tin giải Better Choice Awards 2026

Better Choice Awards 2026: Từ lựa chọn tốt hơn đến những giá trị lớn hơn

Từ những thay đổi trong lựa chọn của người dùng đến những đổi mới tạo ra tác động rộng hơn, Better Choice Awards 2026 mở rộng cách nhìn về giá trị của đổi mới không chỉ là tạo ra cái mới, mà còn tạo ra những lựa chọn tốt hơn và giá trị thiết thực cho xã hội.

Với chủ đề "Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới", giải thưởng Better Choice Awards do Công ty cổ phần VCCorp đồng hành cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Cục Đổi mới sáng tạo tổ chức, ghi nhận những sản phẩm, giải pháp và sáng kiến có đóng góp thiết thực cho quá trình đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Giải thưởng là một trong những hoạt động trọng điểm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Better Choice Awards không đơn thuần tìm kiếm sản phẩm mới hay công nghệ nổi bật. Giải thưởng hướng tới việc ghi nhận những lựa chọn tạo ra giá trị thực tế, từ trải nghiệm của người dùng đến những đổi mới có tác động rộng hơn tới doanh nghiệp và xã hội.

Tinh thần đó được thể hiện qua 4 trục giải thưởng trong mùa giải năm nay. Đầu tiên là hạng mục Smart Choice Awards ghi nhận những sản phẩm, thiết bị và công nghệ giúp người tiêu dùng có lựa chọn thông minh, thuận tiện và phù hợp hơn trong đời sống.

Tiếp theo, Car Choice Awards tôn vinh những lựa chọn nổi bật trong lĩnh vực ô tô và di chuyển, dựa trên giá trị thực tế, trải nghiệm và những đổi mới đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Trục giải thưởng thứ ba, Innovative Choice Awards mở rộng câu chuyện sang các giải pháp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực, nơi công nghệ được ứng dụng để giải quyết những bài toán thực tế.

Và lần đầu tiên trong mùa giải 2026, trục giải thưởng Nation Builders Awards - Kiến tạo Đất nước được giới thiệu. Giải thưởng ghi nhận những doanh nghiệp, tổ chức có đóng góp mang tính nền tảng và dài hạn cho Việt Nam thông qua công nghệ, hạ tầng, R&D, phát triển nguồn nhân lực, đưa thương hiệu Việt ra thế giới hoặc đưa tri thức toàn cầu về Việt Nam.

Hành trình của Better Choice Awards 2026 cũng chính là hành trình mở rộng khái niệm về đổi mới từ một lựa chọn của người tiêu dùng, đến một giải pháp tạo tác động và những giá trị góp phần kiến tạo tương lai đất nước.

PV