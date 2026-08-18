Đánh sập đường dây mua bán thận giá từ 1,4 - 1,5 tỷ đồng/ca

Theo CAO, qua công tác điều tra vụ việc "Mua bán bộ phận cơ thể người" được phát hiện vào tháng 7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các nhóm đối tượng môi giới mua bán thận, lợi dụng nhu cầu cấp thiết của người bệnh suy thận và hoàn cảnh kinh tế khó khăn của người có nhu cầu bán thận để trục lợi.

Cơ quan Công an đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người", quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự.

11 đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Đỗ Đăng Khoa, Nguyễn Tấn Đạt (SN 1988, ngụ tại phường Phước Long), Phạm Nhất Tiến (SN 1995, ngụ tại xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau); Phạm Thị Mỹ Hà, Lê Bá Huy (SN 1995, ngụ tại phường Bình Lợi Trung), Tô Minh Trung (SN 1991, ngụ tại xã An Trường, tỉnh Vĩnh Long); Cao Thị Dự, Nguyễn Hoàng Quốc Thái (SN 1995, ngụ tại xã Đất Đỏ), Ngô Thụy Tường Vy (SN 1993, ngụ tại phường Phú Lâm), Cao Hữu Đông (SN 1965, ngụ tại phường Hòa Hưng) và Huỳnh Thị Thúy Vân (SN 1991, ngụ tại xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa).

Các bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho thấy, Phạm Đỗ Đăng Khoa, Phạm Thị Mỹ Hà và Cao Thị Dự giữ vai trò chính trong vụ án. Các đối tượng trực tiếp tìm kiếm, kết nối người có nhu cầu ghép thận với người có nhu cầu bán thận; thỏa thuận giá, quyết định các khoản chi phí và phân công thành viên thực hiện những công việc liên quan.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội tham gia các hội, nhóm liên quan đến hiến, ghép thận hoặc thông qua các mối quan hệ xã hội để tiếp cận người có nhu cầu. Khi có người liên hệ, các đối tượng giới thiệu có khả năng tìm được người bán thận có các chỉ số sức khỏe phù hợp và đưa ra mức chi phí từ 1,4 - 1,5 tỷ đồng cho một ca ghép thận.

Cùng đó, các đối tượng trực tiếp hoặc phân công thành viên tìm kiếm những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần tiền. Các đối tượng thỏa thuận giá mua ở mức thấp hơn số tiền đã thống nhất với người có nhu cầu ghép thận, qua đó tạo khoản chênh lệch để hưởng lợi bất chính.

Theo TTXVN, người trực tiếp tìm được người bán thận và giao dịch thành công có thể được hưởng 50 triệu đồng tiền giới thiệu; người được phân công đưa người bán và người nhận đi khám, xét nghiệm, theo dõi kết quả, hỗ trợ thủ tục được trả 10 triệu đồng cho mỗi ca thành công.

Một trong các đối tượng cầm đầu đường dây mua bán thận. Ảnh: CAO

Để che giấu bản chất sự việc, các đối tượng hướng dẫn các bên thống nhất nội dung khai báo về mối quan hệ, lý do, động cơ hiến thận và cách trả lời bác sỹ, nhân viên y tế, người tư vấn pháp lý, đồng thời hỗ trợ chuẩn bị giấy tờ phục vụ hồ sơ hiến, ghép.

Mặc dù hồ sơ thể hiện việc chuyển giao thận dưới hình thức tự nguyện hiến, tặng, thực tế các bên đã thỏa thuận trước về việc mua bán, giá bán và phương thức giao nhận tiền.

Sau khi trừ các khoản tiền mua thận, chi phí khám, xét nghiệm, đi lại, ăn ở, hoàn thiện hồ sơ và tiền công cho những người tham gia, khoản chênh lệch còn lại do người tổ chức hưởng lợi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 3 vụ án, 11 bị can về tội "Mua bán bộ phận cơ thể người" quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu tìm kiếm, lôi kéo, môi giới, tổ chức mua bán bộ phận cơ thể người hoặc hướng dẫn hợp thức hóa hồ sơ nhằm che giấu giao dịch mua bán cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán thận giá 1,2 tỉ đồng/quả vừa bị công an Hà Nội triệt phá GĐXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán bộ phận cơ thể người quy mô lớn, tạm giữ hình sự 7 đối tượng. Với mức giá mỗi quả thận lên tới 1,2 tỉ đồng, các đối tượng đã môi giới trót lọt hàng chục vụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng trên mỗi ca ghép.