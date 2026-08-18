Thông tin mới về đợt mưa lớn lại xảy ra ở miền Bắc, khu vực nào mưa to như trút nước?

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt.

Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, từ đêm qua khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng.

Nguyên nhân do dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh và kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hội tụ mây ẩm và gây mưa.

Mưa sẽ xảy ra ở khắp khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị kéo dài đến ngày 21/8. Trong đó mưa dồn dập nhất đó là các ngày 19 và 20/8.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, tổng lượng mưa cả đợt dự báo từ 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to lượng mưa trên 450mm.

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, mưa từ 100-200m, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cảnh báo mưa sau những ngày nắng nóng rất dễ xảy ra dông sét, gió giật mạnh. Mưa to có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, các khu đô thị. Lũ quét có thể xảy ra ở các sông suối nhỏ; sạt lở đất diễn ra triền đồi núi.

Vì có mưa nên khu vực Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất ở các phường trong đó có phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) phổ biến trong khoảng nhiệt từ 31-33 độ.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng. Từ phường Thành Vinh (Nghệ An) trở vào đến phường Nha Trang (Khánh Hòa) nắng nóng trên diện rộng, tuy nhiên mức độ nắng nóng bớt gay gắt hơn những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết chiều nay có mưa dông rải rác. Trong đó có nơi mưa to trên 60mm, dễ gây ngập úng cục bộ và đi kèm sấm sét, gió giật mạnh xảy ra trong mưa dông.

Thông tin mới về đợt mưa lớn lại xảy ra ở miền Bắc, khu vực nào mưa to như trút nước? - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Ảnh minh họa: Báo Thái Nguyên

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 18/8 đến ngày 19/8:

- Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Quảng Trị ngày 18/8 có nắng nóng.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 19/8 đến ngày 27/8:

- Bắc Bộ: Từ đêm 19-21/8, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 22/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: từ đêm 19-21/8 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 22/8 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ đêm 19-20/8, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin mới về đợt mưa lớn lại xảy ra ở miền Bắc, khu vực nào mưa to như trút nước? - Ảnh 2.Điểm danh những khu vực là vùng mưa lớn nhất trong đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay mưa dông xuất hiện chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo đợt mưa sẽ kéo dài trong 4 ngày.

Thông tin mới về đợt mưa lớn lại xảy ra ở miền Bắc, khu vực nào mưa to như trút nước? - Ảnh 3.Miền Bắc lại sắp đón đợt mưa lớn sau những ngày nắng nóng?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 17/8 hoặc 18/8 khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm).

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