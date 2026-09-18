Ngày sinh Âm lịch của người khôn ngoan, sắc sảo

Trong quan niệm tử vi phương Đông, ngày sinh Âm lịch được cho là có ảnh hưởng nhất định đến tính cách, cách ứng xử và con đường phát triển của mỗi người. Một số ngày sinh được nhận định sở hữu khả năng thích nghi linh hoạt, không ngại thay đổi và luôn biết nắm bắt cơ hội khi thời thế biến chuyển, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Nhờ đó, họ thường có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống ổn định. Dưới đây là những ngày sinh Âm lịch thường được đánh giá cao về bản lĩnh và khả năng vươn lên trước thử thách.

Người sinh ngày 5 và 13 Âm lịch: Càng trải qua thử thách càng vững vàng

Người sinh ngày 5 và 13 Âm lịch có xu hướng kiên trì tích lũy kinh nghiệm, năng lực và các mối quan hệ thay vì nóng vội tìm kiếm thành công. Ảnh minh họa

Người sinh ngày 5 và 13 Âm lịch thường được mô tả là có ý chí mạnh mẽ, không dễ khuất phục trước nghịch cảnh. Họ giống như một thân cây lớn, ban đầu phải trải qua nhiều gió mưa nhưng càng theo thời gian càng trở nên cứng cáp, vững vàng.

Trong cuộc sống, những người này thường không ngại bắt đầu từ con số không. Họ có xu hướng kiên trì tích lũy kinh nghiệm, năng lực và các mối quan hệ thay vì nóng vội tìm kiếm thành công.

Theo tử vi, giai đoạn đầu đời của người sinh ngày 5 và 13 Âm lịch có thể gặp không ít thử thách. Tuy nhiên, sau khoảng tuổi 36, vận trình được cho là có nhiều chuyển biến tích cực. Những cơ hội mới xuất hiện, công việc thuận lợi hơn và họ dễ gặp được người sẵn sàng hỗ trợ đúng lúc.

Càng trưởng thành, họ càng biết cách phát huy thế mạnh của bản thân. Tài chính và sự nghiệp cũng được cho là có cơ hội cải thiện đáng kể, mang đến cuộc sống ổn định hơn về sau.

Người sinh ngày 12 và 18 Âm lịch: Tự tin, chăm chỉ, biết tích lũy

Trong những năm đầu đời, người sinh ngày 12 và 18 Âm lịch rất ham học hỏi và siêng năng làm việc nên có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền trước khi kết hôn. Ảnh minh họa



Những người sinh ngày 12 và 18 Âm lịch là người tự tin, nhiệt tình, không sợ hãi và dám làm bất cứ điều gì họ nghĩ tới. Trong những năm đầu đời, người sinh ngày Âm lịch này rất ham học hỏi và siêng năng làm việc nên có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền trước khi kết hôn, theo Tri thức & cuộc sống.

Theo quan niệm dân gian, người sinh ngày 12 và 18 Âm lịch không nhất thiết phải cạnh tranh quyết liệt với người khác để đạt được điều mình muốn. Họ được cho là có vận may khá tốt, nhiều cơ hội đến một cách tự nhiên khi đã chuẩn bị đủ năng lực.

Đường đời của họ cũng được dự đoán càng về hậu vận càng ổn định. Khi tuổi tác tăng lên, áp lực tài chính có xu hướng giảm, cuộc sống gia đình thuận hòa hơn. Nếu biết quản lý tiền bạc và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp, họ có thể tận hưởng tuổi già tương đối thoải mái.

Người sinh ngày 22 và 25 Âm lịch: Thông minh, có năng lực tạo dựng thành công

Ngay từ nhỏ, người sinh ngày 22 và 25 Âm lịch thường được cho là có tinh thần cầu tiến, không muốn cuộc sống dừng lại ở mức bình thường. Ảnh minh họa



Người sinh ngày 22 và 25 Âm lịch thường được tử vi dân gian gắn với những phẩm chất như thông minh, tốt bụng, nhanh nhạy và có khả năng tiếp thu tốt.

Ngay từ nhỏ, họ thường được cho là có tinh thần cầu tiến, không muốn cuộc sống dừng lại ở mức bình thường. Khi trưởng thành, tham vọng và năng lượng tích cực có thể trở thành động lực giúp họ theo đuổi mục tiêu dài hạn.

Những người này cũng được nhận xét là có khả năng phát triển khá toàn diện. Nếu được gia đình định hướng đúng và có môi trường phù hợp, họ có thể phát huy tốt năng khiếu, từng bước tạo dựng vị trí riêng trong công việc.

Theo tử vi, vận may của người sinh ngày 22 và 25 Âm lịch thường được thể hiện rõ khi họ gặp đúng thời điểm. Khi cơ hội xuất hiện, sự chuẩn bị từ trước giúp họ nhanh chóng nắm bắt và tạo ra bước tiến đáng kể.

Về lâu dài, họ có thể xây dựng chuyên môn vững vàng, trở thành người có kinh nghiệm và được tin tưởng trong lĩnh vực mình theo đuổi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.