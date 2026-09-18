Cẩn trọng mất thông tin cá nhân từ chương trình tặng quà trung thu

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Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Bắc Ninh, Tết Trung thu đến gần, nhu cầu tìm kiếm thông tin về các chương trình tặng quà, hỗ trợ trẻ em và hoạt động thiện nguyện gia tăng. Lợi dụng sự quan tâm này, các đối tượng xấu có thể giả mạo cơ quan, tổ chức, đăng tải thông tin không đúng sự thật nhằm thu thập dữ liệu cá nhân, chiếm quyền kiểm soát tài khoản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguồn: Công an TP Bắc Ninh.

Thủ đoạn thường gặp như sau:

- Các đối tượng có thể lập tài khoản mạng xã hội, website giả mạo cơ quan Nhà nước, trường học, tổ chức xã hội, doanh nghiệp; sử dụng tên, hình ảnh, logo tương tự các đơn vị chính thống để đăng tải thông tin như "Đăng ký nhận quà Trung thu", "Hỗ trợ tiền cho trẻ em", "Nhận trợ cấp Trung thu"...

Sau đó, đối tượng dẫn dụ người dân truy cập đường link, quét mã QR hoặc truy cập website giả mạo để cung cấp họ tên, số điện thoại, số định danh cá nhân, thông tin của trẻ em, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin đăng nhập với lý do "xác minh", "hoàn thiện hồ sơ nhận quà".

- Khi đã tạo được lòng tin, đối tượng có thể tiếp tục yêu cầu cung cấp mã OTP, mã xác thực, mật khẩu, thông tin thẻ ngân hàng, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ màn hình. Một số trường hợp yêu cầu chuyển trước các khoản tiền với danh nghĩa "phí hồ sơ", "phí vận chuyển", "phí xác thực", "tiền đối ứng", sau đó tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền.

- Ngoài ra, các đối tượng có thể giả danh chương trình thiện nguyện, sử dụng hình ảnh trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi quyên góp, sau đó thay đổi thông tin tài khoản nhận tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng lưu ý các dấu hiệu cần cảnh giác:

- Người dân cần cảnh giác với những thông tin tặng quà, hỗ trợ nhưng không có nguồn chính thống, được đăng tải từ tài khoản mới lập hoặc có tên gần giống cơ quan, tổ chức thật.

- Đặc biệt lưu ý các đường link, website, mã QR không rõ nguồn gốc, yêu cầu đăng ký gấp hoặc thúc giục thực hiện ngay; các trường hợp yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin thẻ ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng lạ.

- Người dân cũng cần cảnh giác với những yêu cầu chuyển tiền trước để nhận quà, nhận hỗ trợ hoặc hoàn tất thủ tục.

Khuyến cáo người dân cần:

- Người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin về các chương trình tặng quà, hỗ trợ Trung thu thông qua cổng thông tin chính thức của cơ quan, đơn vị tổ chức hoặc liên hệ trực tiếp để xác minh.

- Không truy cập đường link, quét mã QR, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã xác thực và thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác; không chuyển tiền với lý do đóng phí để nhận quà hoặc hỗ trợ.

- Đối với các hoạt động từ thiện, cần kiểm tra kỹ đơn vị tổ chức, thông tin chương trình và tài khoản tiếp nhận trước khi ủng hộ; hạn chế công khai hình ảnh, giấy tờ và thông tin cá nhân của trẻ em trên mạng xã hội.

- Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu giữ đường link, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, hình ảnh và các thông tin liên quan, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý.