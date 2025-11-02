Tin sáng 2/11: Miền Bắc khi nào xuất hiện rét đậm rét hại? Bất ngờ hình ảnh ca sĩ Siu Black tươi cười xuất viện

Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà Nội GĐXH - Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1/1/2026; Các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.

Miền Bắc có không khí lạnh sớm bất thường, khi nào xuất hiện rét đậm rét hại?

Mưa rét sẽ diễn biến phức tạp trong mùa Đông năm nay. Hình minh họa

Thông tin trên báo Văn hóa, theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, "thủ phạm" chính khiến mùa đông năm nay được dự báo là khắc nghiệt hơn chính là hiện tượng La Nina.

Số liệu quan trắc mới nhất cho thấy, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương (gọi là Nino3.4) đang lạnh dần một cách rõ rệt.

Từ mức -0.1 độ C vào tháng 7, nó đã giảm xuống -0.5 độ C vào tháng 9. Dự báo trong ba tháng tới, từ tháng 11.2025 đến tháng 1.2026, nhiệt độ này sẽ duy trì trong khoảng -0.5 đến -1 độ C, đẩy xác suất xuất hiện La Nina lên mức 60 - 75%. Đây là một chỉ số rất đáng tin cậy cho thấy La Nina đang hình thành và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết nước ta.

Lịch sử khí hậu cho thấy một quy luật rõ ràng: trong những năm chịu ảnh hưởng của La Nina, nhiệt độ trung bình mùa đông tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ, thường thấp hơn hẳn so với mức trung bình nhiều năm.

Với kịch bản một La Nina yếu đến trung bình được dự báo sẽ duy trì từ cuối năm 2025 sang đầu năm 2026, hầu hết các mô hình dự báo khí hậu đều chỉ ra một xu hướng chung: nhiệt độ tại miền Bắc trong các tháng chính đông sẽ ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn đáng kể so với bình thường.

Cụ thể hóa dự báo, các chuyên gia nhận định mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn rõ rệt so với các mùa đông trong những năm gần đây. Các đợt không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất, dẫn đến các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung dồn dập trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2025 cho đến hết tháng 2/2026.

Đáng chú ý, trong các đợt rét này, nhiều khả năng sẽ xuất hiện những trị số nhiệt độ xuống rất thấp, thấp hơn hẳn so với mức bình thường mà người dân đã quen thuộc. Điều này đồng nghĩa với việc các khu vực vùng cao có thể sẽ phải đối mặt với hiện tượng mưa tuyết và băng giá, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt.

Sang đến giai đoạn nửa cuối tháng 2 và trọn tháng 3/2026, kiểu thời tiết đặc trưng sẽ chuyển dần sang trạng thái rét ẩm quen thuộc. Lúc này, cái rét không còn khô hanh và buốt giá nữa mà sẽ kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn kéo dài, tạo nên cảm giác rét thấu xương.

Trong khi đó, về phía xa hơn, hiện tượng La Nina được dự báo sẽ suy yếu dần. Từ tháng 2 đến tháng 4.2026, nhiệt độ mặt nước biển có xu hướng ấm lên, và khả năng cao hệ thống khí hậu sẽ chuyển về trạng thái trung tính, chấm dứt ảnh hưởng của La Nina.

Tuy nhiên, khi đó mùa đông lạnh giá cũng đã dần khép lại, nhường chỗ cho tiết trời mùa xuân. Như vậy, có thể thấy, một mùa đông với cái rét đậm, rét hại "đúng chất" sắp sửa quay trở lại với miền Bắc sau một thời gian dài vắng bóng.

Vietcombank cảnh báo về 1 tin nhắn

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống TP sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội, thời gian gần đây, tại Tràng Tiền Plaza và nhiều khu vực trung tâm Hà Nội, xuất hiện các tin nhắn giả mạo Ngân hàng Vietcombank với nội dung mời nhận quà tặng hấp dẫn.

Cụ thể, người nhận được tin nhắn thông báo: "Quý khách hiện có 18.237 điểm thưởng, đủ để đổi iPhone 15 128GB miễn phí. Điểm thưởng sắp hết hạn, vui lòng đổi trước tại: https://tichphan.vip/DDoiiemVietcombankqq"

Đây là đường link giả mạo, được sử dụng để chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng của người dùng. Khi nạn nhân bấm vào và đăng nhập, kẻ xấu sẽ thu thập tên đăng nhập, mật khẩu và mã OTP, dẫn đến nguy cơ mất tiền hoặc rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Ngân hàng Vietcombank khẳng định, đơn vị không bao giờ gửi tin nhắn chứa đường link yêu cầu khách hàng đăng nhập để nhận thưởng hay quà tặng. Tất cả các chương trình chính thống của Vietcombank chỉ được triển khai trên hai kênh chính thức là website www.vietcombank.com.vn và ứng dụng VCB Digibank.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ đường link hoặc người lạ nào. Trong trường hợp đã trót bấm vào liên kết giả mạo hoặc nhập thông tin cá nhân, cần nhanh chóng đổi mật khẩu, liên hệ tổng đài Vietcombank 1900 545413 để khóa tài khoản tạm thời, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, khi phát hiện các đối tượng phát tán tin nhắn lừa đảo tại trung tâm thương mại hoặc nơi công cộng, người dân nên báo ngay cho lực lượng công an, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc ban quản lý tòa nhà. Đồng thời, không chia sẻ hay lan truyền các đường link lạ, kể cả "để xem thử", mà hãy chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè và đồng nghiệp để cùng nâng cao cảnh giác.

Mỗi người hãy luôn cẩn trọng trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhằm bảo vệ an toàn tài sản và thông tin cá nhân của chính mình.

Thực hư thông tin nữ sinh lớp 10 bị dụ dỗ, bắt cóc tại chung cư ở Hà Nội

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.





Ngày 30/10, thông tin một học sinh bị bắt cóc tại sảnh chung cư 17T2 Trung Văn (Hà Nội) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều cư dân hoang mang.

Theo một tài khoản đăng tải, nữ sinh lớp 10 V.H.G., cư trú tại tòa 17T2, "suýt bị một người đàn ông giả danh công an dụ đi theo". Bài viết cũng cho biết, nữ sinh đã rất tỉnh táo, kịp thời từ chối và thoát khỏi vụ việc trong gang tấc.

Gia đình nữ sinh sau đó liên hệ Ban quản lý tòa nhà để nhờ xác minh, nhưng điều này vô tình khiến tin đồn lan rộng hơn. Ngày 1/11, trên Vietnamnet, ông Phan Đình Dương, Trưởng Ban quản lý tòa 17T1 và 17T2 Trung Văn, cho biết: "Sau khi nhận phản ánh, chúng tôi đã trích xuất camera an ninh và làm việc trực tiếp với gia đình nữ sinh. Kết quả xác định không có hành vi bắt cóc nào; đây chỉ là một tình huống hiểu nhầm đáng tiếc".

Ông Dương cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc một cư dân tòa bên cạnh – cũng là cán bộ công an – bị kẹt kính xe ô tô. Do không thể tự mở, người này nhờ nữ sinh luồn tay qua khe cửa để lấy vật bên trong.

Để nữ sinh yên tâm, ông đã xuất trình thẻ ngành công an. Tuy nhiên, do ảnh trên thẻ khác so với diện mạo thực tế và ông mặc quần áo thường ngày, nữ sinh hoảng sợ, tưởng là người lạ giả danh. Một số cư dân chứng kiến từ xa, không nắm rõ tình huống, đã quay video và đăng tải với nội dung "nghi bắt cóc trẻ em", dẫn tới hiểu lầm lan rộng.

Chị Trịnh Thị Huyền My, nhân viên lễ tân tòa 17T2, xác nhận: "Người đàn ông trong sự việc đúng là công an, sinh sống tại tòa bên cạnh. Camera cho thấy ông chỉ dừng vài phút nhờ nữ sinh giúp mở cửa xe, hoàn toàn không có hành vi lôi kéo hay đe dọa".

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Đại Mỗ khẳng định: "Không có chuyện bắt cóc như thông tin trên mạng phản ánh. Khi đó, một người đàn ông rút thẻ ngành công an ra nhờ nữ sinh giúp việc, nhưng do sợ hãi, nữ sinh hoảng loạn, còn người đàn ông cũng nhanh chóng rời đi. Sự việc chỉ là hiểu nhầm".

Theo xác minh ban đầu, người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip lan truyền là cán bộ công an, đang sinh sống tại tòa nhà bên cạnh nơi xảy ra vụ việc. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Đại Mỗ đã tiến hành xác minh, làm rõ và đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.

Ca sĩ Siu Black được xuất viện

Ca sĩ Siu Black cười rạng rỡ cùng bác sĩ Bùi Trường Giang trước lúc xuất viện





Ngày 1/11, trên Người lao động, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết ca sĩ Siu Black đã hồi phục sức khỏe, được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

Bác sĩ CKII Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết khi nhập viện, ca sĩ Siu Black mắc nhiều bệnh nền trong tình trạng nặng. Các bác sĩ đã thăm khám, chẩn đoán và điều trị tích cực cho bà theo phác đồ phù hợp.

Trong suốt thời gian nằm viện, sức khỏe của nữ ca sĩ này được theo dõi sát sao. Bà nhận được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tế.

Khi xuất viện, ca sĩ Siu Black và gia đình bày tỏ sự hài lòng và biết ơn đối với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Bà cho biết những ngày bị bệnh tật dày vò, nhờ sự điều trị tích cực, tận tâm, chuyên nghiệp và gần gũi của đội ngũ y bác sĩ nên bệnh tình đã phục hồi nhanh chóng hơn mong đợi.

Mấy ngày qua, tin tức về việc ca sĩ Siu Black lâm bệnh nặng, tình trạng hiểm nghèo lan tỏa trên các trang mạng và thu hút sự quan tâm khá lớn của người hâm mộ. Một số tin tức còn cho rằng tình trạng của Siu Black khá nguy kịch.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì lập nhóm Facebook tung tin sai sự thật về tiệm vàng nổi tiếng

P.T.T. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.





Ngày 1/11, trên SK&ĐS, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, công an xã Long Thành đã xác minh, làm rõ và ra quyết định xử phạt hành chính đối với P.T.T. (sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố 13, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, ông T.B.T., Giám đốc Công ty TNHH Kinh Doanh Vàng Bạc Đá Quý Kim Ton Long Thành, gửi đơn trình báo việc xuất hiện các nhóm Facebook "Giá vàng Kim Ton" và "Giá vàng Kim Ton - Long Thành" đăng tải nhiều nội dung, bình luận sai sự thật, gây ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp và tạo hoang mang dư luận.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an xã Long Thành đã tiến hành xác minh, truy vết điện tử của các tài khoản quản trị nhóm. Kết quả cho thấy người điều hành các nhóm này là P.T.T., hiện cư trú tại phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng).

Tổ công tác Công an xã Long Thành trực tiếp đến Lâm Đồng phối hợp Công an phường Bắc Gia Nghĩa làm việc với đối tượng. Tại cơ quan công an, P.T.T. thừa nhận đã lập và quản trị các nhóm "Giá vàng Kim Ton", "Giá vàng Kim Ton - Long Thành" bằng các tài khoản Facebook "H.Đ", "T.K", "M.H" với hàng chục nghìn thành viên, tự ý duyệt đăng và bình luận sai sự thật về tiệm vàng Kim Ton.

P.T.T. khai lập nhóm nhằm "thu hút lượt theo dõi, câu tương tác". Sau khi được tuyên truyền, P.T.T. nhận thức hành vi vi phạm pháp luật, đã đăng bài xin lỗi và gỡ toàn bộ nội dung sai sự thật.

Công an xã Long Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt P.T.T. số tiền 7,5 triệu đồng.

Bộ GD-ĐT lần đầu tiên ban hành chương trình dạy bơi an toàn cho học sinh

Dạy kỹ năng bơi cho trẻ em để phòng tránh tai nạn đuối nước. (Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN)





Thông tin trên TTXVN, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 2993/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2025 phê duyệt Chương trình và Tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh.

Đây là chương trình dạy bơi an toàn chính thức đầu tiên được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, ban hành nhằm thực hiện Quyết định số 1717/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025-2035.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện việc dạy bơi trong nhà trường thực hiện chưa đồng nhất về chương trình, nội dung. Các trường hiện đang sử dụng chương trình, tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tổ chức dạy bơi cho học sinh và chủ yếu dạy về các kỹ thuật bơi đơn thuần, chưa chú trọng đến việc trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối an toàn.

Do đó, việc ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn nhằm thống nhất về nội dung, giúp các địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện đồng bộ, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước cho học sinh để chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng bản thân.

Chương trình đặt ra các mục tiêu cụ thể đối với học sinh ở mỗi cấp học.

Đối với cấp tiểu học, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phòng, chống đuối nước, cứu đuối gián tiếp; hình thành kỹ năng cơ bản về bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; giáo dục nâng cao ý thức tự rèn luyện các phẩm chất, năng lực phòng, chống đuối nước.

Đối với cấp trung học cơ sở, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phòng, chống đuối nước, cứu đuối gián tiếp, kỹ năng bơi cơ bản, nâng cao thể lực; trang bị kỹ năng tự bảo vệ và ứng phó với tình huống dưới nước; biết, hiểu và vận dụng được các bước cứu hộ gián tiếp an toàn khi thấy người bị đuối nước; hình thành ý thức trách nhiệm của học sinh với cộng đồng về phòng, chống đuối nước.

Đối với cấp trung học phổ thông, học sinh được trang bị kiến thức cơ bản về phòng, chống đuối nước, nâng cao kỹ năng bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước; biết, hiểu và vận dụng được việc tự cứu bản thân khi gặp sự cố trong môi trường nước. Thực hành, vận dụng được kiến thức, kỹ năng cứu đuối gián tiếp, cứu hộ an toàn và biết cách thực hiện quy trình các bước sơ cứu ban đầu người bị đuối nước. Nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh với cộng đồng trong phòng, chống đuối nước.

Chương trình gồm 16 bài, trong đó có 15 bài học và 1 bài kiểm tra, đánh giá. Mỗi bài học tổ chức từ 60 đến 90 phút. Căn cứ vào điều kiện cụ thể (thời tiết, khả năng tiếp thu, tình trạng thể chất, sức khỏe của học sinh), giáo viên vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy, phân bổ thời gian phù hợp đối với từng học sinh.

Chương trình và tài liệu hướng dẫn cũng quy định cụ thể các điều kiện đảm bảo thực hiện về cơ sở vật chất, nhân lực, tài liệu và kinh phí.

Về cơ sở vật chất, chương trình quy định bể bơi cố định hoặc lắp ghép (di động) bảo đảm vệ sinh nguồn nước, nước có độ sâu phù hợp, thành, mặt bể bằng phẳng đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên khi tổ chức học bơi.

Khu vực xung quanh bể bơi phải sạch sẽ, thoáng mát, có khoảng diện tích đủ để thực hiện việc khởi động trước khi xuống nước học bơi. Có các thiết bị cứu hộ tối thiểu theo quy định, có khu vệ sinh, tắm tráng, khu thay trang phục riêng cho học sinh nam và học sinh nữ; có nội quy bể bơi.

Giáo viên dạy bơi phải được tập huấn và đã được cấp chứng nhận về dạy bơi an toàn, phòng, chống đuối nước bởi cơ quan có thẩm quyền; có nhân viên cứu hộ và nhân viên trực y tế theo quy định; có nhân viên vệ sinh khu vực bể bơi và công trình phụ trợ.

Chương trình và tài liệu hướng dẫn cũng quy định cụ thể về trách nhiệm, tổ chức thực hiện chương trình. Trong đó, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để triển khai tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh theo chương trình; cấp giấy chứng nhận biết bơi an toàn cho học sinh đạt yêu cầu theo nội dung được kiểm tra cuối khóa học.