Tin sáng 20/12: Nắng nóng khốc liệt có thể xảy ra tại Việt Nam trong năm 2025; hành vi man rợ của kẻ mang vết nhơ phóng hỏa khiến 11 người chết ở Hà Nội

Bảo đảm công chức, người lao động được trả đủ tiền lương, thưởng Tết

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, theo dõi sát tình hình thị trường, chủ động chỉ đạo các địa phương có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, không để tăng giá bất hợp lý.

Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm, chăm lo, kịp thời có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, kinh doanh.

"Cần tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm công chức, viên chức, người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định", chỉ thị nêu rõ.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho người hưởng;

Trên cơ sở đó, ngành bảo hiểm sẽ thực hiện chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 1 và tháng 2 năm 2025) vào kỳ chi trả tháng 1 năm 2025 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Nắng nóng khốc liệt có thể xảy ra tại Việt Nam trong năm 2025

Năm 2025, Việt Nam khả năng sẽ phải đối mặt với nắng nóng gay gắt và khốc liệt. (Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)





Nhận định về xu thế các hình thái thời tiết có khả năng xảy ra trong năm 2025, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết nhiệt độ toàn cầu có xu hướng tăng, do vậy Việt Nam khả năng sẽ phải đối mặt với nắng nóng, nắng nóng gay gắt và khốc liệt. Cùng với đó, mưa lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, bão và bão lớn có xu thế xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Số ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt năm sau có khả năng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Nam Bộ và Tây Nguyên trong tháng 4 - 5, giảm dần trong nửa cuối tháng 5 và có khả năng chấm dứt trong tháng 6.

Ở khu vực Bắc Bộ, nắng nóng lan dần sang phía Đông trong tháng 5 - 6. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng duy trì nhiều ngày từ tháng 4 - 6.

Gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển phía Nam từ khoảng nửa cuối tháng 5 sang tháng 6/2025. Hiện tượng nắng nóng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Từ tháng 5 - 6, hoạt động bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đổ bộ ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Do tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp cũng như nhằm đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường đề nghị Trung tâm chủ động đổi mới phương pháp làm việc từ công tác quản lý đến vận hành hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn với phương châm chủ đạo là "Dự báo sớm hơn, chi tiết hơn, tin cậy hơn, số hóa hơn, trực quan hơn".

Trung tâm cần thực hiện tốt hơn nữa việc ứng dụng và nghiên cứu ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, cùng với đó triển khai chuyển đổi số toàn diện; đồng thời, tiếp tục phát huy tốt vai trò là trung tâm hỗ trợ dự báo khu vực, thực hiện có hiệu quả các dự án, nhiệm vụ chuyên môn được giao bằng nguồn vốn đối ứng, vốn nước ngoài; chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành; tích cực, chủ động tham gia công tác truyền thông trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

Trong năm 2024, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn trên phạm vi cả nước.

Trung tâm đã theo dõi và dự báo 9 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới, 18 đợt không khí lạnh, 19 đợt nắng nóng, 21 đợt mưa lớn trên diện rộng, 15 đợt lũ, 39 đợt lũ quét, sạt lở đất; theo dõi, dự báo mực nước và dòng chảy các sông trên toàn quốc, đáp ứng yêu cầu phát điện và chỉ đạo điều hành liên hồ chứa phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2023 - 2024; xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, triều cường, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng trên các khu vực biển ngoài khơi và ven bờ.

Phóng hỏa ở Hà Nội khiến 11 người chết: Hành vi man rợ của kẻ mang vết nhơ

Cảnh sát đưa nạn nhân ra ngoài.

Mang 2 vết nhơ tiền án về tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản, Cao Văn Hùng (trú huyện Đông Anh, TP Hà Nội) vừa được xác định gây ra hành vi man rợ, rất khó để tha thứ.



Quán cà phê hát với nhau trên quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đêm 18-9 bùng lửa đúng thời điểm đông khách. Khói lửa chặn hết lối ra vào khiến nhiều người phía trong không thể chạy thoát ra ngoài.

Ngay sau đó, các lực lượng PCCC có mặt thực hiện mọi nỗ lực nhất có thể cứu nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, đến sáng nay, con số 11 người ra đi mãi mãi là nỗi bàng hoàng, ám ảnh, xót xa với bất cứ ai.

Cao Văn Hùng bị bắt ngay sau đó. Lời khai ban đầu cho thấy người này đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn nhóm khách khác. Hùng ra ngoài mua xăng, quay lại đổ vào khu vực tầng 1 nơi có nhiều xe máy, châm lửa rồi bỏ đi.

Thông tin ngắn ngủi như vậy mà lộ rõ ràng sự cay cú về tâm lý, hằn học trong suy tính, lạnh lùng khi hành động và tàn nhẫn, vô cảm trước hậu quả đã nhìn thấy.

11 mạng sống không chỉ đồng nghĩa với sự tang thương của hàng chục gia đình mà còn phủ vào tâm lý xã hội bóng đen về cách hành xử côn đồ, phi nhân tính của kẻ thủ ác.

Sở dĩ phải đưa lý lịch 2 tiền án của Cao Văn Hùng lên ngay từ đầu để thấy rằng sau mỗi lần bước chân ra ngoài xã hội, lối tư duy kiểu "chí phèo", "ta đây từng là phạm nhân" là khó có thể chấp nhận.

Khoa học về tội phạm và thực tế không ít trường hợp ra tù, tái phạm... chỉ ra rằng sau khi chấp hành án, nhiều người thay vì mang mặc cảm tội lỗi, tu chí hoàn lương thì trở thành không còn biết sợ ai, giấy ra trại biến thành một dạng "chứng chỉ lấy số má giang hồ".

Vì vậy, trừng trị kẻ phóng hỏa gây án mạng một cách nhanh chóng và dứt khoát đương nhiên là việc phải làm của cơ quan chức năng. Điều này nhằm an lòng dư luận và cảnh báo, triệt tiêu những mầm mống tội phạm tương tự.

Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo mua hàng trên mạng với số tiền 126 triệu đồng

Nạn nhân đến trình báo tại Công an xã Minh Khai, huyện Thạch An, Cao Bằng





Một phụ nữ tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng bị các đối tượng lừa đảo qua mạng với một chiêu trò tinh vi thông qua những đơn hàng online của nạn nhân.

Theo đó, ngày 18/12, chị B. trú tại xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng nhân viên giao hàng. Người này đọc đúng số tiền cũng như món hàng mà chị đã đặt nên chị tin tưởng và chuyển khoản theo số tài khoản mà đối tượng cung cấp thông qua tin nhắn.

Một lúc sau, đối tượng này gọi điện thoại cho chị thông báo rằng đã chuyển nhầm vào tài khoản Bảo hiểm hàng hóa Việt Nam, hàng tháng hệ thống sẽ tự động trừ số tiền 3,5 triệu đồng trong vòng 3 năm.

Thấy chị B. hốt hoảng, đối tượng trấn an chị và hướng dẫn chị nhắn tin theo cú pháp đến tài khoản Facebook "Bảo hiểm hàng hóa Việt Nam". Khi nhắn tin đến tài khoản này, chị được các đối tượng gửi 1 đường link, đồng thời hướng dẫn chị làm theo các bước để hủy đăng ký.

Theo đó, chị phải quét mã QR do các đối tượng gửi, sau đó cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến, mã OTP, quét khuôn mặt để xác thực sinh trắc học. Thấy lo sợ nên chị B. đã đến trụ sở Công an xã Minh Khai để nhờ cán bộ công an xã hỗ trợ.

Tại đây, Công an xã Minh Khai đã xác minh sơ bộ, đồng thời quét thử mã QR do đối tượng cung cấp, phát hiện mã QR này thực chất là lệnh chuyển số tiền 126 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng mang tên một công ty. Xác định đây là thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, Công an xã Minh Khai đã kịp thời ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho tài sản của người dân.

Qua sự việc trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước những thông tin không rõ nguồn gốc hoặc các cuộc gọi, tin nhắn bất thường, đặc biệt là nâng cao cảnh giác khi mua hàng theo hình thức online; Luôn kiểm tra thông tin về đơn vị cung cấp dịch vụ qua website, fanpage chính thống và các nguồn tin đáng tin cậy khác.

Người dân có thể được trả đến 5 triệu đồng khi báo tin vi phạm giao thông

Người cung cấp thông tin hình ảnh vi phạm giao thông sẽ được chi hỗ trợ tối đa 5 triệu/ vụ việc.

Bộ Công an vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe sau khi nộp ngân sách nhà nước.

Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất xây dựng dự toán tương ứng 85% số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính và 30% tiền thu từ đấu giá biển số xe của năm trước cho Bộ Công an; 15% số tiền thu từ xử phạt vi phạm của năm trước được lập dự toán cho UBND các tỉnh, thành.

Cơ quan soạn thảo nghị định đề xuất chi cho đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; thuê nhà, phương tiện, chi mua xăng dầu, nhiên liệu khác phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phục vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; giải quyết ùn tắc, khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; vận hành đường dây nóng; khen thưởng, ứng dụng công nghệ; bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ...

Mức chi được đề xuất như sau: Chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ban đêm không quá 200.000 đồng/người/ca (một ca từ đủ 4 giờ trở lên, thời gian làm đêm từ 22h hôm trước đến 6h hôm sau), nửa ca (2 giờ) mức chi không quá 100.000 đồng/người, tối đa 10 ca/tháng.

Bồi dưỡng làm thêm giờ cho cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng tại địa phương trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ban ngày không quá 100.000 đồng/ngày/người, tối đa không quá 10 ca/tháng.

Đối với ca đêm, mức chi không quá 200.000 đồng/người/ca (một ca từ đủ 4 giờ trở lên, thời gian làm đêm từ 22h hôm trước đến 6h hôm sau), nửa ca (2 giờ) mức chi không quá 100.000 đồng/người, tối đa 10 ca/tháng.

Đáng chú ý, mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của một vụ việc không quá 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tối đa 5 triệu đồng/vụ việc.

Cũng theo đề xuất, việc thanh toán mức chi phí hỗ trợ người cung cấp thông tin phải có đầy đủ chứng từ theo quy định, đồng thời cơ quan chức năng sẽ giữ bí mật về danh tính người cung cấp thông tin.

Hiện nay, lực lượng CSGT đã tiếp nhận thông tin, hình ảnh phản ánh về vi phạm trật tự, an toàn giao thông của người dân thông qua đường dây nóng, Zalo... Việc này được người dân tự nguyện thực hiện để góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Hà Nội bổ sung 191 tuyến phố đủ điều kiện trông giữ xe

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6440/QĐ-UBND phê duyệt danh mục tuyến đường, phố được sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Nội.

Theo quyết định, 191 tuyến đường, phố đủ điều kiện sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện giao thông, trong đó: quận Hoàn Kiếm có 20 tuyến, quận Hai Bà Trưng 19 tuyến, quận Ba Đình 13 tuyến, quận Đống Đa 11 tuyến, quận Cầu Giấy 29 tuyến, quận Thanh Xuân 2 tuyến, quận Nam Từ Liêm 17 tuyến, quận Bắc Từ Liêm 14 tuyến, quận Hoàng Mai 20 tuyến, quận Hà Đông 21 tuyến, quận Tây Hồ 2 tuyến, quận Long Biên 21 tuyến, huyện Thanh Trì 1 tuyến, huyện Sóc Sơn 1 tuyến.

Cùng với đó, 43 tuyến đường, phố đã được cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, phố để trông giữ phương tiện giao thông hoạt động: quận Hoàn Kiếm 22 tuyến, quận Ba Đình 4 tuyến, quận Đống Đa 2 tuyến, quận Hai Bà Trưng 14 tuyến, quận Cầu Giấy 1 tuyến.

Quyết định của TP Hà Nội cũng quy định không tổ chức trông giữ phương tiện trên tuyến quốc lộ đi qua đô thị, không gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động của hai bên đường phố.

Đường tổ chức giao thông hai chiều, nếu rộng 10,5 m thì cho phép trông giữ xe một bên; đường rộng từ 14 m cho phép giữ xe hai bên. Đường tổ chức giao thông một chiều nếu rộng tối thiểu 7,5 m thì được trông xe bên phải phần xe chạy.

Điểm trông giữ xe phải cách nút giao thông tối thiểu 20 m, xe đỗ thành hàng thuận theo chiều xe chạy; không cắm cọc, chăng dây rào chắn lòng đường, không cản trở lối đi dành cho người đi bộ tại các vị trí sang đường.

Việc phê duyệt thêm các điểm trông giữ xe sẽ góp phần giải quyết một phần nhu cầu gửi xe của người dân Thủ đô. Theo thống kê của thành phố, Hà Nội hiện mới chỉ đầu tư và đưa vào khai thác 72 điểm trông giữ xe trên tổng số hơn 1.600 điểm trông giữ xe được phê duyệt.