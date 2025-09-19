Tin sáng 19/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục doanh thu hơn 670 tỷ đồng; diễn biến mới vụ nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc không hút thuốc trong quán

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng

Phim "Mưa Đỏ" đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến chiều tối ngày 18/9, phim "Mưa Đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng.

Dù đã gần 1 tháng công chiếu, mức tăng trưởng doanh thu của Mưa đỏ vẫn ổn định, áp đảo nhiều phim xếp sau trên bảng xếp hạng như: Nghi lễ cuối tuần, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, Khế ước bán dâu...

Ra mắt ngày 22/8, bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền trở thành hiện tượng phòng vé khi liên tục tạo ra các kỷ lục về doanh thu.

"Mưa Đỏ" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, là phim về đề tài chiến tranh cách mạng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn...

Biển Đông lại sắp đón bão cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đất liền nước ta

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sau bão số 8 khả năng Biển Đông đón thêm cơn bão mới.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, hôm nay (19/9), bão số 8 mạnh cấp 9, giật cấp 11 đi vào đất liền Trung Quốc sau đó suy yếu thành vùng áp thấp.

Tuy nhiên, sau khi suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), vùng áp thấp suy yếu từ bão khả năng di chuyển trôi về nước ta gây ra đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ trong khoảng thời gian từ 23-24/9.

Từ nay đến cuối tháng 9, ngoài cơn bão số 8 vừa hình thành, còn có một áp thấp nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương, khả năng mạnh lên thành bão (bão số 9).

Ngày 22/9, bão có thể di chuyển vào Biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam trong khoảng gian từ 24-26/9.

"Đây là cơn bão mạnh, nguy cơ gây ra gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ cũng như khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế. Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia đang tiếp tục theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương", ông Hưởng cho hay.

Từ 31/10 tới, học sinh vi phạm kỷ luật không bị đình chỉ học

Theo Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT, từ ngày 31/10, học sinh vi phạm kỷ luật sẽ bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm. Ảnh minh họa: TL

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Trong đó quy định học sinh vi phạm kỷ luật sẽ bị nhắc nhở, phê bình hoặc cao nhất là viết bản tự kiểm điểm thay vì bị đình chỉ học như hiện nay.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/10/2005.

Theo thông tư mới, học sinh bị kỷ luật nếu vi phạm Luật Giáo dục, nội quy của trường hoặc cơ quan chức năng. Các biện pháp kỷ luật được quy định như sau:

Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học: Nhắc nhở; yêu cầu xin lỗi.

Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học: Nhắc nhở; phê bình; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Theo đó, bản tự kiểm điểm của học sinh có xác nhận và cam kết của gia đình với nhà trường trong việc phối hợp quản lý, giáo dục, hỗ trợ học sinh nhận thức, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tập thể mà học sinh gây ra lỗi. Bản tự kiểm điểm của học sinh được lưu trong hồ sơ của nhà trường.

Cà Mau cứu hộ 4 thuyền viên gặp nạn trên biển

Nhờ can thiệp kịp thời, Bộ đội Biên phòng Cà Mau đã trục vớt được các ngư dân gặp nạn trên tàu cá bị chìm gần miền biển Đá Bạc. Ảnh: Báo Nhân dân

Trên Báo Nhân dân Điện tử, Thiếu tá Đỗ Văn Lanh (Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc, thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu hộ kịp thời 4 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn trên vùng biển Cà Mau.

Trước đó vào lúc 13 giờ 20 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Sông Đốc nhận được tin báo về việc tàu khai thác hải sản (biển số CM 06484 TS), do thuyền trưởng Phù Ký Sung (SN 1994, ngụ xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) điều khiển bất ngờ gặp nạn.

Vào thời gian trên, tàu cá CM 06484 TS đang trên đường chạy vào bờ, khi còn cách cửa biển Đá Bạc khoảng 5 hải lý về hướng Đông Nam thì bất ngờ gặp lốc xoáy làm chìm tàu. Cả thuyền trưởng và 3 thuyền viên trên tàu đều rơi xuống biển.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sông Đốc cắt cử lực lượng và huy động tàu cá của ngư dân địa phương ra biển tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 14 giờ ngày 18/9, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm gặp và cứu hộ thành công 4 ngư dân gặp nạn khi đang trôi dạt trên biển.

Nhân viên quán cà phê bị khách hành hung ở Hà Nội: Công an làm việc với các bên

Hình ảnh nam nhân viên bị đánh ngã ra sàn (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ trên VTC News, đại diện Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) cho biết, đơn vị làm việc với những người liên quan trong clip nhân viên quán cà phê bị khách hành hung nghi do bị nhắc hút thuốc.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video một nhóm khách hàng khoảng 4-5 người ngồi uống nước ở quán cà phê. Sau đó, nhân viên quán cà phê là anh N.M.Đ (28 tuổi) nhắc nhở khách không được hút thuốc vì gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

Một nam thanh niên mang phong thái, trang phục giống "tổng tài" có động tác giơ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt anh Đ, khiến anh này ngã ra sàn.

Lúc này, "tổng tài" lại giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi". Người đàn ông lập tức trở về chỗ ngồi.

Sau sự việc, gia đình trình nạn nhân đã báo Công an phường Vĩnh Tuy, đồng thời đưa anh Đ vào bệnh viện để chụp chiếu, khám sức khỏe.