Tin sáng 21/9: 4 rủi ro pháp lý có thể gặp khi chây ì nộp phạt vi phạm giao thông; Thông báo quan trọng liên quan đến VNeID

Lưu ý: 4 rủi ro pháp lý có thể gặp khi chây ì nộp phạt vi phạm giao thông

Đời sống & Pháp luật cho biết: Theo quy định hiện hành, nếu không nộp phạt vi phạm giao thông theo đúng thời hạn quy định, người vi phạm có thể gặp phải 4 rủi ro pháp lý bao gồm:

Bị từ chối giải quyết thủ tục đăng ký xe

Khoản 15, Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định rõ tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì chưa giải quyết đăng ký xe. Sau khi tổ chức, cá nhân chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm giao thông thì được đăng ký xe. Theo quy định này, nếu không nộp phạt vi phạm giao thông thì người vi phạm sẽ không thể đăng ký xe khi mua xe mới hay sang tên xe sau khi mua bán, tặng cho, thừa kế… Để được giải quyết thủ tục đăng ký xe, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp phạt trước. Sau đó, cơ quan đăng ký xe mới tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục.

Bị cưỡng chế nộp phạt vi phạm giao thông

Theo Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt giao thông, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt. Nếu quá thời hạn nộp phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Các biện pháp cưỡng chế được quy định tại Khoản 2, Điều 86 Luật này. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế được thực hiện theo nguyên tắc: Chỉ áp dụng các biện pháp tiếp theo khi không thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế đó hoặc đã áp dụng nhưng chưa thu đủ số tiền bị cưỡng chế theo quyết định cưỡng chế.

Bị tính thêm tiền chậm nộp phạt giao thông

Theo Khoản 2, Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi năm 2020, nếu không nộp phạt vi phạm giao thông, ngoài việc bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, người vi phạm còn bị tính thêm tiền chậm nộp phạt.

Ô tô bị cảnh báo đăng kiểm

Khoản 12, Điều 80 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm mà chủ phương tiện vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết, thì cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định.

Thông báo quan trọng liên quan đến "siêu ứng dụng" VNeID, người dân hãy cập nhật ngay

Ngày 10/9/2025, ứng dụng định danh điện tử VNeID vừa được Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư Bộ Công an cập nhật phiên bản mới 2.2.2, bổ sung thêm 6 tính năng mới, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công. Doanh nghiệp & Tiếp thị cho biết.

VNeID có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.

Các tính năng mới bao gồm: Tích hợp hộ chiếu, giấy phép tàu cá, học bạ; Đăng ký bảo hiểm xe; Thực hiện dịch vụ công về lưu trú tàu cá, xuất nhập cảng; Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đăng ký thường trú, tạm trú, cập nhật định danh tổ chức; Bổ sung sửa lỗi và nâng cấp trải nghiệm người dùng.

Công an phường Việt Hưng phối hợp xác minh, trả lại gần 400 triệu đồng cho công dân

Thông tin với PV An Ninh Thủ Đô ngày 20/9, đại diện Công an phường Việt Hưng cho biết, sự việc xảy ra ngày 12/9. Hôm đó, tại Chi nhánh số 6 - Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội (địa chỉ: Số 3 Vạn Hạnh, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ của Chi nhánh đã phát hiện một túi xách màu đen có chứa số tiền lớn do công dân sơ suất để quên.

Cán bộ Chi nhánh số 6 - Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội phối hợp Công an phường Việt Hưng bàn giao số tiền công dân để quên.

Ngay sau đó, Chi nhánh số 6 đã khẩn trương thông tin, phối hợp cùng Công an phường Việt Hưng tiến hành kiểm tra, xác minh và liên hệ với công dân. Kết quả cho thấy, số tiền 387 triệu đồng là tài sản của chị N.P.T, để quên khi đến nhận kết quả thủ tục hành chính tại Điểm tiếp nhận Long Biên. Toàn bộ số tiền đã được kiểm đếm, lập biên bản và bàn giao lại cho công dân một cách đầy đủ, minh bạch.

Từ 1/11, chuyển khoản trên 500 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước: Ai là người thực hiện?

Theo Thông tư 27/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1/11, việc chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo. Người Lao Động đưa tin.

Cụ thể, Thông tư 27 quy định giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng hoặc từ 1.000 USD trở lên (đối với giao dịch quốc tế, bao gồm các ngoại tệ có giá trị tương đương) phải được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Ngoài ra, các giao dịch chuyển khoản có dấu hiệu đáng ngờ cũng thuộc diện phải báo cáo. Tuy nhiên, trách nhiệm báo cáo thuộc về các tổ chức tài chính như ngân hàng thương mại, tổ chức thanh toán trung gian, chứ không phải cá nhân thực hiện chuyển khoản.

Thông tư này cũng quy định các tổ chức tài chính phải báo cáo giao dịch bằng dữ liệu điện tử, bao gồm đầy đủ thông tin như: tổ chức khởi tạo, tổ chức thụ hưởng, số tài khoản, số tiền, loại tiền tệ, mục đích và ngày thực hiện giao dịch.

Mặc dù quy định có hiệu lực từ 1/11 nhưng các tổ chức tài chính được phép chuyển tiếp đến ngày 31/12 để điều chỉnh quy trình nội bộ và quản lý rủi ro.

Từ ngày 1/1/2026, các tổ chức này phải hoàn thiện quy trình, cập nhật hệ thống phần mềm để quét và lọc giao dịch theo danh sách đen, danh sách cảnh báo và danh sách cá nhân có liên quan đến rủi ro cao.

Thời điểm siêu bão Rasaga mạnh nhất là khi nào?

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo: Hồi 19 giờ ngày 21/9, bão Rasaga di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 125,3 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 340km về phía Đông. Cường độ bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Đến 19 giờ ngày 22/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của đảo Luzon (Philippines). Cường độ bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Đến 19 giờ ngày 23/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông Nam. Cường độ bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Vùng nguy hiểm được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc sau chuyển hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ suy yếu dần.

Từ chiều ngày 22/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; từ đêm 22/9 tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4,0-8,0m, vùng gần tâm bão trên 10,0m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi sát diễn biến, thông báo tàu thuyền và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.



