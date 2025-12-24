Bắt nữ quái cuỗm 19 chỉ vàng của người quen sau 4 giờ truy xét

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Thị Thanh (SN 1980, trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo công an, lúc 11 giờ ngày 22/12, Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) tiếp nhận trình báo của bà Đ.T.M (trú tại Tổ dân phố Phước Tân, phường Hội An Đông) về việc bị mất trộm tài sản gồm dây chuyền, nhẫn vàng (với tổng trọng lượng 19 chỉ vàng 97), trị giá ước tính khoảng 249 triệu đồng.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng vi phạm. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hội An Đông đã khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét. Đến 15 giờ cùng ngày, Công an phường đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Đoàn Thị Thanh.

Đấu tranh, khai thác Đoàn Thị Thanh khai nhận: Vào khoảng 8 giờ ngày 22/12, Thanh đi xe đến nhà bà M để chở bà M đến nhà ba ruột Thanh ăn sáng. Lợi dụng lúc bà M ăn sáng, Thanh quay về nhà bà M, đi thẳng đến phòng ngủ và mở hộc gỗ trên đầu giường ngủ của bà M và lục tìm tài sản trộm cắp.

Sau khi thực hiện xong hành vi, Thanh quay lại chở bà M về nhà và xem như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó Thanh mang số vàng trên đi bán lấy 249,5 triệu đồng.

Công an phường Hội An Đông đã thu hồi toàn bộ số tài sản trên.

Công an phường Hội An Đông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng củng cố hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Thị Thanh để xử lý theo quy định của pháp luật.

