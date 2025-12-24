Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?

Thời tiết miền Bắc thay đổi khi không khí lạnh tràn về

Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc sẽ kết thúc chuỗi ngày ấm nóng khi đón đợt không khí lạnh tràn về.

Trước khi đón không khí lạnh miền Bắc duy trì nắng ấm nốt hôm nay, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay từ 24-27 độ.

Từ chiều tối nay một số nơi ở vùng núi sẽ có mưa trước tiên do ảnh hưởng của không khí lạnh. Đến đêm cả miền Bắc sẽ bắt đầu chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ ngày 25/12 và 26/12 trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ.

Thời tiết Hà Nội: Đêm 24/12 và ngày 25/12 có mưa, mưa rào; từ đêm 24/12 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Tại Nam Bộ, gia tăng mưa trái mùa. Thời gian gần đây mưa trái mùa đã xuất hiện liên tục nhưng trong diện hẹp. Trong những ngày tới diện mưa mở rộng hơn do rãnh thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc gần với khu vực Nam Bộ; kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao tạo đà cho mây dông phát triển.

Dự báo trong 2 ngày tới khu vực Nam Bộ có mưa dông rải rác, có những nơi mưa vừa, mưa to tập trung chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ. Cần lưu ý, mưa trái mùa thường có lốc sét, gió giật mạnh.

Trước khi xảy ra mưa, khu vực Nam Bộ vẫn nắng mạnh và khá nóng. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay các phường ở khu vực này dao động từ 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh thời tiết chuyển mưa rét. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có lúc có mưa, mưa rào. Gió Đông Nam cấp 2-3, đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời lạnh; từ đêm trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa rải rác; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét; phía Nam đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.