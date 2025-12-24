Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12
GĐXH - Trong khi tình trạng vượt đèn đỏ tại nội thành Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì lỗi chủ quan không đội mũ bảo hiểm lại gia tăng, chiếm phần lớn số lượng vi phạm bị Camera AI phát hiện trong ngày 23/12.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu từ Trung tâm điều hành giao thông trong khung giờ từ 12h00 ngày 22/12 đến 12h00 ngày 23/12/2025, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 96 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, phát hiện 52 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và 44 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.
Cũng tại nội đô, "mắt thần" trên tuyến đường Lê Văn Lương tiếp tục phát hiện 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.
Tại khu vực ngoại thành (Km 20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai), lưu lượng phương tiện ghi nhận là 10.269 lượt xe, với tốc độ trung bình đạt 77 km/h, đảm bảo lưu thông thông thoáng.
Trong ngày 23/12, hệ thống không phát hiện tài xế nào sử dụng điện thoại khi lái xe. Tuy nhiên, vẫn có 6 trường hợp bị camera ghi lại lỗi không thắt dây đai an toàn. Đây là lỗi vi phạm tiềm ẩn rủi ro sát thương cao nhất khi di chuyển tốc độ cao nhưng nhiều tài xế và hành khách vẫn còn chủ quan.
Hiện tại, toàn bộ hình ảnh và dữ liệu vi phạm của các trường hợp nêu trên đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử phạt theo quy định.
Danh sách phương tiện bị phạt nguội:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Biển số
|Màu biển
|Đối tượng
|Loại cảnh báo
|1
|22-12-2025 17:00:49
|29B801859
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|2
|22-12-2025 16:57:56
|14S104385
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|3
|22-12-2025 16:57:13
|29T140752
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|4
|22-12-2025 16:52:31
|30F39049
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|5
|22-12-2025 16:34:08
|29AC76670
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|6
|22-12-2025 16:28:56
|19K91570
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|7
|22-12-2025 16:26:44
|35AA02940
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|8
|22-12-2025 16:23:35
|14S104385
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|9
|22-12-2025 16:22:43
|36AU06125
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|10
|22-12-2025 16:16:24
|18D118388
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|11
|22-12-2025 15:47:26
|30N12488
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|12
|22-12-2025 15:31:33
|29X716087
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|13
|22-12-2025 15:30:18
|29V535492
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|14
|22-12-2025 15:28:55
|29P152595
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|15
|22-12-2025 15:20:35
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|16
|22-12-2025 15:18:54
|29BC06532
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|17
|22-12-2025 15:06:19
|29K132158
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|18
|22-12-2025 15:03:54
|19G113821
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|19
|22-12-2025 14:53:20
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|20
|22-12-2025 14:51:25
|29AH08002
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|21
|22-12-2025 14:36:27
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|22
|22-12-2025 14:25:29
|29AM06280
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|23
|22-12-2025 13:57:22
|29G166689
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|24
|22-12-2025 13:51:05
|29F118769
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|25
|22-12-2025 13:49:57
|15MD150781
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|26
|22-12-2025 13:49:36
|18B296775
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|27
|22-12-2025 13:35:30
|29T216537
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|28
|22-12-2025 13:35:24
|29C198114
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|29
|22-12-2025 13:35:12
|29S696087
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|30
|22-12-2025 13:30:30
|29G176533
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|31
|22-12-2025 13:28:38
|88F164550
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|32
|22-12-2025 13:18:05
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|33
|22-12-2025 13:17:16
|29Y126822
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|34
|22-12-2025 13:11:32
|29BC01913
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|35
|22-12-2025 13:09:16
|29AA15562
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|36
|22-12-2025 13:06:48
|20AE09521
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|37
|22-12-2025 13:00:09
|29BB01171
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|38
|22-12-2025 12:59:22
|95E175354
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|39
|22-12-2025 12:53:03
|17A601839
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|40
|22-12-2025 12:52:52
|35H103303
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|41
|22-12-2025 12:52:11
|30F18785
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|42
|22-12-2025 12:45:30
|19AA36657
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|43
|22-12-2025 12:38:57
|19K146342
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|44
|22-12-2025 12:27:44
|29Z27551
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|45
|22-12-2025 12:15:50
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|46
|22-12-2025 12:07:47
|29X99121
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|47
|23-12-2025 07:16:09
|29P185206
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|48
|23-12-2025 07:15:37
|29AA24573
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|49
|23-12-2025 07:13:36
|30N13458
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|50
|23-12-2025 07:02:55
|29L541160
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|51
|23-12-2025 06:51:28
|29P157673
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|52
|23-12-2025 06:37:39
|29V182219
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|53
|22-12-2025 16:40:11
|29E125019
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|54
|22-12-2025 16:37:56
|19AA06286
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|55
|22-12-2025 16:37:44
|29AK02630
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|56
|22-12-2025 16:20:44
|51P30351
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|57
|22-12-2025 16:09:47
|18F142140
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|58
|22-12-2025 15:53:05
|36G106845
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|59
|22-12-2025 15:52:42
|29X84216
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|60
|22-12-2025 15:52:33
|29D271685
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|61
|22-12-2025 15:51:09
|22B238757
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|62
|22-12-2025 15:48:45
|29AV01646
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|63
|22-12-2025 15:39:21
|29AN09872
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|64
|22-12-2025 15:28:40
|35H101336
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|65
|22-12-2025 15:24:26
|36A605334
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|66
|22-12-2025 15:16:53
|30L13314
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|67
|22-12-2025 15:09:25
|89F40473
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|68
|22-12-2025 15:05:25
|86B149861
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|69
|22-12-2025 15:03:32
|29C122196
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|70
|22-12-2025 16:57:19
|29BK13987
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|71
|22-12-2025 14:25:57
|29V773806
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|72
|22-12-2025 14:20:22
|29B224123
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|73
|22-12-2025 13:57:38
|29BC02911
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|74
|22-12-2025 13:55:45
|29G203762
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|75
|22-12-2025 13:38:48
|37B328274
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|76
|22-12-2025 13:35:25
|29C198114
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|77
|22-12-2025 13:25:36
|99G103167
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|78
|22-12-2025 13:21:54
|29F152173
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|79
|22-12-2025 13:01:24
|29H134988
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|80
|22-12-2025 12:59:27
|95E175354
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|81
|22-12-2025 12:55:54
|37N124045
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|82
|22-12-2025 12:52:14
|30F18785
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|83
|22-12-2025 12:48:43
|26D144052
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|84
|22-12-2025 12:47:57
|12P127593
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|85
|22-12-2025 12:40:27
|29BD15551
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|86
|22-12-2025 12:38:44
|29H175825
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|87
|22-12-2025 12:32:52
|29D233075
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|88
|22-12-2025 12:27:18
|36B730838
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|89
|22-12-2025 12:22:01
|97B149503
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|90
|22-12-2025 12:21:35
|29H183188
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|91
|22-12-2025 12:14:02
|14AA24192
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|92
|22-12-2025 12:14:02
|17B616744
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|93
|23-12-2025 07:19:10
|29H108936
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|94
|23-12-2025 07:01:27
|9BN86937
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|95
|23-12-2025 06:52:33
|29H231751
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|96
|23-12-2025 06:42:49
|29MD174669
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
GĐXH - Cận Tết Nguyên đán, các đường dây pháo lậu âm thầm hoạt động, tìm mọi cách tuồn hàng cấm vào nội địa để bán kiếm lời. Từ tuyến biên giới đến quốc lộ, chợ dân sinh, lực lượng công an Nghệ An đang siết chặt kiểm soát, bóc gỡ từng mắt xích, chặn pháo nổ ngay từ gốc.
GĐXH - Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) bắt nữ quái trộm 19 chỉ vàng sau 4 giờ truy xét.
GĐXH - Công an tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất việc bàn giao 77 công dân được phía Campuchia trao trả, trong đó có 31 trường hợp xuất cảnh trái phép, bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã tư Sở về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế vụ lật xe ô tô ở Ngã Tư Sở.
Sau một lúc nói chuyện, người đàn ông bất ngờ rút vật nhọn giống như dao tấn công người phụ nữ khiến nạn nhân ngã gục.
GĐXH - Phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi bình luận ẩn danh đe dọa đánh bom, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không sân bay Long Thành, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định danh tính và làm việc đối tượng liên quan.
GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI đã ghi nhận gần 100 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm thì nhiều tài xế vẫn "quên" thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc.
GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa phát hiện chiếc xe vận chuyển nhiều loại mỹ phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi sử dụng thịt heo làm giả thịt bò, đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng lớn.
GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI đã ghi nhận gần 100 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm thì nhiều tài xế vẫn "quên" thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc.