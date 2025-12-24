Mới nhất
Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Thứ tư, 08:36 24/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong khi tình trạng vượt đèn đỏ tại nội thành Hà Nội có dấu hiệu "hạ nhiệt" thì lỗi chủ quan không đội mũ bảo hiểm lại gia tăng, chiếm phần lớn số lượng vi phạm bị Camera AI phát hiện trong ngày 23/12.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu từ Trung tâm điều hành giao thông trong khung giờ từ 12h00 ngày 22/12 đến 12h00 ngày 23/12/2025, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 96 trường hợp vi phạm.

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12 - Ảnh 1.

Trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, phát hiện 52 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và 44 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Cũng tại nội đô, "mắt thần" trên tuyến đường Lê Văn Lương tiếp tục phát hiện 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Tại khu vực ngoại thành (Km 20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai), lưu lượng phương tiện ghi nhận là 10.269 lượt xe, với tốc độ trung bình đạt 77 km/h, đảm bảo lưu thông thông thoáng.

Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12 - Ảnh 2.

Một trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi. Ảnh: Cục CSGT

Trong ngày 23/12, hệ thống không phát hiện tài xế nào sử dụng điện thoại khi lái xe. Tuy nhiên, vẫn có 6 trường hợp bị camera ghi lại lỗi không thắt dây đai an toàn. Đây là lỗi vi phạm tiềm ẩn rủi ro sát thương cao nhất khi di chuyển tốc độ cao nhưng nhiều tài xế và hành khách vẫn còn chủ quan.

Hiện tại, toàn bộ hình ảnh và dữ liệu vi phạm của các trường hợp nêu trên đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử phạt theo quy định.

Danh sách phương tiện bị phạt nguội:

STTThời gian phát hiệnBiển sốMàu biểnĐối tượngLoại cảnh báo
122-12-2025 17:00:4929B801859TrắngXe mô tôKhông đội mũ
222-12-2025 16:57:5614S104385TrắngXe mô tôKhông đội mũ
322-12-2025 16:57:1329T140752TrắngXe mô tôKhông đội mũ
422-12-2025 16:52:3130F39049TrắngXe mô tôKhông đội mũ
522-12-2025 16:34:0829AC76670TrắngXe mô tôKhông đội mũ
622-12-2025 16:28:5619K91570TrắngXe mô tôKhông đội mũ
722-12-2025 16:26:4435AA02940TrắngXe mô tôKhông đội mũ
822-12-2025 16:23:3514S104385TrắngXe mô tôKhông đội mũ
922-12-2025 16:22:4336AU06125TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1022-12-2025 16:16:2418D118388TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1122-12-2025 15:47:2630N12488TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1222-12-2025 15:31:3329X716087TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1322-12-2025 15:30:1829V535492TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1422-12-2025 15:28:5529P152595TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1522-12-2025 15:20:3529E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1622-12-2025 15:18:5429BC06532TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1722-12-2025 15:06:1929K132158TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1822-12-2025 15:03:5419G113821TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1922-12-2025 14:53:2029E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2022-12-2025 14:51:2529AH08002TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2122-12-2025 14:36:2729E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2222-12-2025 14:25:2929AM06280TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2322-12-2025 13:57:2229G166689TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2422-12-2025 13:51:0529F118769TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2522-12-2025 13:49:5715MD150781TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2622-12-2025 13:49:3618B296775TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2722-12-2025 13:35:3029T216537TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2822-12-2025 13:35:2429C198114TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2922-12-2025 13:35:1229S696087TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3022-12-2025 13:30:3029G176533TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3122-12-2025 13:28:3888F164550TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3222-12-2025 13:18:0529E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3322-12-2025 13:17:1629Y126822TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3422-12-2025 13:11:3229BC01913TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3522-12-2025 13:09:1629AA15562TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3622-12-2025 13:06:4820AE09521TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3722-12-2025 13:00:0929BB01171TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3822-12-2025 12:59:2295E175354TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3922-12-2025 12:53:0317A601839TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4022-12-2025 12:52:5235H103303TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4122-12-2025 12:52:1130F18785TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4222-12-2025 12:45:3019AA36657TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4322-12-2025 12:38:5719K146342TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4422-12-2025 12:27:4429Z27551TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4522-12-2025 12:15:5029E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4622-12-2025 12:07:4729X99121TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4723-12-2025 07:16:0929P185206TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4823-12-2025 07:15:3729AA24573TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4923-12-2025 07:13:3630N13458TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5023-12-2025 07:02:5529L541160TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5123-12-2025 06:51:2829P157673TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5223-12-2025 06:37:3929V182219TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5322-12-2025 16:40:1129E125019TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5422-12-2025 16:37:5619AA06286TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5522-12-2025 16:37:4429AK02630TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5622-12-2025 16:20:4451P30351TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5722-12-2025 16:09:4718F142140TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5822-12-2025 15:53:0536G106845TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5922-12-2025 15:52:4229X84216TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6022-12-2025 15:52:3329D271685TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6122-12-2025 15:51:0922B238757TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6222-12-2025 15:48:4529AV01646TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6322-12-2025 15:39:2129AN09872TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6422-12-2025 15:28:4035H101336TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6522-12-2025 15:24:2636A605334TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6622-12-2025 15:16:5330L13314TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6722-12-2025 15:09:2589F40473TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6822-12-2025 15:05:2586B149861TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6922-12-2025 15:03:3229C122196TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7022-12-2025 16:57:1929BK13987TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7122-12-2025 14:25:5729V773806TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7222-12-2025 14:20:2229B224123TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7322-12-2025 13:57:3829BC02911TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7422-12-2025 13:55:4529G203762TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7522-12-2025 13:38:4837B328274TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7622-12-2025 13:35:2529C198114TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7722-12-2025 13:25:3699G103167TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7822-12-2025 13:21:5429F152173TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7922-12-2025 13:01:2429H134988TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
8022-12-2025 12:59:2795E175354TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
8122-12-2025 12:55:5437N124045TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
8222-12-2025 12:52:1430F18785TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
8322-12-2025 12:48:4326D144052TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
8422-12-2025 12:47:5712P127593TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
8522-12-2025 12:40:2729BD15551TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
8622-12-2025 12:38:4429H175825TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
8722-12-2025 12:32:5229D233075TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
8822-12-2025 12:27:1836B730838TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
8922-12-2025 12:22:0197B149503TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
9022-12-2025 12:21:3529H183188TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
9122-12-2025 12:14:0214AA24192TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
9222-12-2025 12:14:0217B616744TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
9323-12-2025 07:19:1029H108936TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
9423-12-2025 07:01:279BN86937TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
9523-12-2025 06:52:3329H231751TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
9623-12-2025 06:42:4929MD174669TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI "gọi tên"Danh sách phạt nguội ngày 22/12: Hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'gọi tên'

GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI đã ghi nhận gần 100 trường hợp vi phạm giao thông. Bên cạnh các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm thì nhiều tài xế vẫn "quên" thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc.

