Hà Nội: Danh sách 96 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 23/12

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu từ Trung tâm điều hành giao thông trong khung giờ từ 12h00 ngày 22/12 đến 12h00 ngày 23/12/2025, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 96 trường hợp vi phạm.

Trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, phát hiện 52 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và 44 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Cũng tại nội đô, "mắt thần" trên tuyến đường Lê Văn Lương tiếp tục phát hiện 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Tại khu vực ngoại thành (Km 20 cao tốc Nội Bài - Lào Cai), lưu lượng phương tiện ghi nhận là 10.269 lượt xe, với tốc độ trung bình đạt 77 km/h, đảm bảo lưu thông thông thoáng.

Một trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi. Ảnh: Cục CSGT

Trong ngày 23/12, hệ thống không phát hiện tài xế nào sử dụng điện thoại khi lái xe. Tuy nhiên, vẫn có 6 trường hợp bị camera ghi lại lỗi không thắt dây đai an toàn. Đây là lỗi vi phạm tiềm ẩn rủi ro sát thương cao nhất khi di chuyển tốc độ cao nhưng nhiều tài xế và hành khách vẫn còn chủ quan.

Hiện tại, toàn bộ hình ảnh và dữ liệu vi phạm của các trường hợp nêu trên đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử phạt theo quy định.

Danh sách phương tiện bị phạt nguội:

