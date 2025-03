Tin sáng 22/3: Nhiều điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học 2025; Giá vàng rơi bất ngờ, giảm một mạch hơn 3 triệu đồng

CSGT kịp thời đưa người đàn ông đột quỵ đến viện

Ngày 21/3, Phòng CSGT (Công an Nghệ An) cho biết, Tổ công tác số 4, Đội CSGT đường bộ số 2 vừa đưa một người đàn ông đột quỵ đến bệnh viện kịp thời.

CSGT kịp thời đưa người đàn ông đột quỵ đến viện.

Khoảng 10h30 cùng ngày, Tổ công tác số 4, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Km 32 QL7C (đoạn thuộc địa phận xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thì phát hiện một ô tô bán tải có biểu hiện lạ.

Lúc đó, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1978, trú xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) hốt hoảng cho biết, chồng chị bị đột quỵ, miệng bị méo, không nói được nữa, tình trạng rất xấu; nếu ko kịp thời cấp cứu sẽ ảnh hưởng nguy hiểm trong khi đường đông người và đang ùn tắc.

Tổ công tác nhanh chóng đưa người đàn ông bị đột quỵ lên xe đặc chủng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Quá trình di chuyển trên đường gặp không ít khó khăn do khoảng cách di chuyển gần 25km và vượt qua nhiều đoạn đường ùn tắc trong khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện đi lại rất đông.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, hiện tại anh Nguyễn Cảnh Hoàng (SN 1975, trú huyện Tân Kỳ) đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe dần ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Trước sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng CSGT, gia đình chị Hương gửi lời cảm ơn đến Đội CSGT ĐB Số 2, Phòng CSGT Công an Nghệ An.

Hỗ trợ công dân nhận lại 7 tỷ đồng chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng

Trong tài khoản của mình bất ngờ nhận được 7 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc chuyển đến, anh Xuân đã đến Công an xã Việt Lập, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh để chuyển trả lại số tiền trên.

Các bên liên quan thống nhất nội dung chuyển trả lại tiền tại trụ sở Công an xã Việt Lập.

Khoảng 11h30 ngày 21/3, Công an xã Việt Lập tiếp nhận trình báo của anh Phạm Văn Xuân (sinh năm 1982, trú tại thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về việc: Ngày 20/3, tài khoản ngân hàng của anh bất ngờ nhận được số tiền 7 tỉ đồng từ tài khoản Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (tên tài khoản chuyển tiền: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc).

Anh Xuân đã đề nghị Công an xã Việt Lập hỗ trợ xác minh để chuyển trả lại số tiền trên.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Việt Lập đã báo cáo và được chỉ huy, cán bộ Phòng An ninh mạng và sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh trực tiếp đến để hỗ trợ phối hợp xác minh sự việc.

Cụ bà 81 tuổi bất ngờ khi nhận hơn 100 triệu đồng từ tài khoản 'không nhớ mở khi nào'

NLĐ đưa tin, Công an xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành kiểm tra, xác minh và làm rõ thông tin, giúp một người dân ở tỉnh An Giang nhận lại số tiền hơn 100 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng đứng tên một cụ bà sinh sống trên địa bàn xã.

Công an xã Hoằng Cát trao đổi thông tin với gia đình bà P. về số tiền có người chuyển nhầm vào tài khoản của bà. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an xã Hoằng Cát, ngày 19/3, đơn vị tiếp nhận thông tin của một công dân với nội dung: Chị Nguyễn Thị M.L. (trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) chuyển nhầm số tiền 109 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam, người đứng tên chủ tài khoản là bà H.T.P. (SN 1944; ngụ thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoằng Cát đã nhanh chóng tổ chức xác minh. Tuy nhiên, bản thân bà H.T.P. cũng không biết sự việc trên và cũng không nhớ mình mở tài khoản ngân hàng khi nào. Vì vậy bà và gia đình đã nghĩ đó là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của các đối tượng lừa đảo.

Để làm rõ uẩn khúc, Công an xã Hoằng Cát đã phối hợp với gia đình đưa bà P. đến Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Thanh Hóa để cùng phối hợp xác minh. Qua đó, xác định trong khi thực hiện xác thực số điện thoại chính chủ, bà P. đã đồng thời mở tài khoản ngân hàng miễn phí tại Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Thanh Hóa.

Khi đã rõ số tài khoản là của mình và trùng khớp với thông tin chị Nguyễn Thị M.L. trình báo, Công an xã Hoằng Cát đã phối hợp với Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và gia đình bà P. tổ chức bàn giao toàn bộ số tiền gửi nhầm cho chị L. thông qua người được ủy quyền.

Giá vàng rơi bất ngờ, giảm một mạch hơn 3 triệu đồng

Chiều 21/3, giá vàng thế giới được điều chỉnh giảm. Lúc 13h45' ngày 21/3, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.030,7 USD/ounce, giảm 10,8 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Cùng xu hướng, giá vàng trong nước chiều nay tiếp tục đi xuống. Hiện giá bán vàng miếng đã lùi sâu về dưới vùng 98 triệu đồng/lượng, thổi bay mức tăng kỷ lục chỉ một ngày trước đó.

Ảnh minh họa

Cụ thể, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá mua - bán vàng miếng ở mức 94,7 - 97,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 3,1 triệu đồng ở chiều mua và 2,1 triệu đồng ở chiều bán so với cuối phiên 20/3.

Vàng nhẫn 99,99% của SJC cũng giảm 3,1 triệu đồng giá mua và 2,4 triệu đồng giá bán, hiện giao dịch quanh mức 94,6 - 97,3 triệu đồng/lượng.

Không chỉ SJC, loạt doanh nghiệp vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng nhanh chóng điều chỉnh giảm giá vàng miếng xuống dưới mốc 98 triệu đồng/lượng. Với mặt hàng vàng nhẫn, các doanh nghiệp này cũng mạnh tay giảm 1,5-3 triệu đồng/lượng.

Sau điều chỉnh, PNJ neo giá vàng nhẫn ở mức 96 - 98,5 triệu/lượng; Phú Quý giao dịch tại 95,5 - 98,5 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 96 - 98,6 triệu/lượng; DOJI hạ xuống còn 95,9 - 98,5 triệu/lượng và Bảo Tín Mạnh Hải đưa giá còn 96 - 98,6 triệu đồng.

So với mức đỉnh lịch sử thiết lập một ngày trước, khi vàng miếng đạt 100,4 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn chạm mốc 101 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước hiện đã giảm khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Điều này đồng nghĩa với việc những người mua vàng tại đỉnh trong 2 ngày gần đây đang chịu khoản lỗ lên tới gần 6 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và khoảng 5 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn.

Chốt quy chế tuyển sinh đại học 2025

VnExpress đưa tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21/3 ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, áp dụng từ năm nay.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Một trong những điểm mới so với trước là bỏ xét tuyển sớm. Đây là các đợt tuyển sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, phổ biến là xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực, tư duy, chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, IELTS...) kết hợp tiêu chí khác.

Năm nay, các đại học vẫn có thể dùng những phương thức này, nhưng phải xét chung đợt với điểm thi tốt nghiệp, đồng thời quy đổi điểm giữa các phương thức, tổ hợp về thang chung.

Ngoài ra, Bộ lần đầu quy định điểm cộng khuyến khích, điểm thưởng với thí sinh có thành tích đặc biệt hay có chứng chỉ ngoại ngữ, không được vượt quá 10% mức tối đa của thang điểm xét, ví dụ tối đa 3 điểm trên thang 30. Đồng thời, các trường phải đảm bảo không có thí sinh nào có điểm xét tuyển (bao gồm cả điểm cộng và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) vượt quá mức tối đa.

Với tổ hợp xét tuyển, Bộ không giới hạn số lượng, nhưng yêu cầu phải gồm ít nhất ba môn, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo. Trong đó, Toán hoặc Ngữ văn là bắt buộc, với trọng số tính điểm không dưới 25%. Thực tế các năm trước, hầu hết trường đảm bảo điều này.

Các đại học được quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn này để đưa vào tổ hợp xét tuyển, nhưng trọng số không quá 50%. Trường hợp xét học bạ, các trường phải dùng kết quả học tập cả năm lớp 12 với trọng số không dưới 25%.

Một điểm mới đáng chú ý khác là thí sinh được xét tuyển thẳng không được xác nhận nhập học sớm như trước. Các em vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống theo kế hoạch chung của Bộ. Các trường không được yêu cầu nhóm này cam kết hay xác nhận nhập học sớm.

Đến nay, khoảng 140 trường đại học đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến, cơ bản xét tuyển bằng nhiều phương thức nhưng chưa công bố thời gian, chỉ tiêu. Một số trường đã ban hành đề án chính thức với một số thay đổi để phù hợp với dự thảo quy chế tuyển sinh mà Bộ đưa ra từ cuối năm ngoái.

Nhiều phụ huynh, học sinh bối rối trước các quy định mới như quy đổi các phương thức về một thang điểm chung, cộng điểm ưu tiên. Tuy nhiên, các trường đều đợi quy chế chính thức của Bộ rồi mới đưa ra thông tin chi tiết.