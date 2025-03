Tin sáng 19/3: MV ‘Bắc Bling’ đạt hơn 64 triệu lượt xem, thu về được bao nhiêu tiền? Bất ngờ nhặt được túi vải chứa vàng

Bắc Ninh khai quật khẩn cấp 2 thuyền cổ được phát hiện dưới lòng ao

Hình ảnh hai thuyền cổ được khai quật.

Theo VietNamNet, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp Viện Khảo cổ học khai quật hai thuyền cổ với kích thước lớn ở phường Hà Mãn, thị xã Thuận Thành.

Trước đó, cuối tháng 11/2024, trong quá trình cải tạo ao nuôi cá diện tích hơn 1.000m2, người dân đã phát hiện 2 chiếc thuyền bằng gỗ dưới lòng ao.

Việc khai quật khẩn cấp di tích hai thuyền cổ do Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Khảo cổ học thực hiện từ ngày 3/3-3/4/2025 với diện tích khai quật là 300m2.

Vị trí xuất lộ thuyền cổ nằm trên dòng sông Dâu, là một nhánh của sông Thiên Đức - sông Đuống, chảy sát với bờ phía Tây của thành Luy Lâu. Vị trí phát hiện cách thành Luy Lâu khoảng 1km, cách chùa Dâu khoảng 600m về phía Đông Bắc; cách chùa Tổ (thờ Phật Mẫu Man Nương) khoảng 500m theo đường chim bay.

Theo các chuyên gia khảo cổ học, đây có thể là hai thuyền chở hàng hóa trên dòng sông Dâu, được đấu nối cố định với nhau. Hiện các chuyên gia tiếp tục khai quật, nghiên cứu để xác định thuyền xuất hiện ở khoảng thời gian nào, giám định loại gỗ đóng thuyền và nghiên cứu các phương án di dời sau khi khai quật xong.

TS Phạm Văn Triệu, Phó trưởng Phòng Khảo cổ học lịch sử, Viện Khảo cổ học - người chủ trì khai quật cho biết, đây là một phát hiện rất có giá trị về lịch sử và văn hóa.

"Dù chưa thể khẳng định chính xác tuổi đời nhưng theo quy luật nếu là thuyền độc mộc thì thường có niên đại sớm trong lịch sử", TS.Phạm Văn Triệu thông tin.

Can thiệp qua da cứu bệnh nhi 3 tuổi bị hẹp eo động mạch chủ

Bệnh nhi 3 tuổi hẹp eo động mạch chủ được điều trị bằng phương pháp can thiệp qua da.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ khoa Tim Mạch vừa tiến hành điều trị thành công một ca tim bẩm sinh, hẹp eo động mạch chủ kết hợp còn ống động mạch bằng phương pháp can thiệp qua da.

Trước đó, bệnh nhi K.P.T (37 tháng tuổi, trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) được phát hiện bệnh tim bẩm sinh cách đây hơn 1 năm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không đủ điều kiện đưa trẻ đi chữa trị. Thời gian này, trẻ ăn uống kém, mệt mỏi, ít chơi, ho nhiều nên gia đình đưa trẻ tới khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Tại đây, trẻ được các bác sĩ thăm khám, chỉ định siêu âm tim. Kết quả siêu âm cho thấy trẻ bị tim bẩm sinh, hẹp eo động mạch chủ kết hợp còn ống động mạch, có tăng áp lực động mạch phổi, gây suy tim. Trẻ nhanh chóng được nhập viện làm các xét nghiệm, thăm dò cần thiết để điều trị.

Do bệnh nhi nhỏ tuổi, nên các bác sĩ đã hội chẩn, chọn phương pháp can thiệp qua da. Đây là phương pháp ít xâm lấn, sau can thiệp trẻ hồi phục nhanh, ít đau và không cần nằm hồi sức như phương pháp phẫu thuật tim hở.

Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp qua da nong hẹp eo động mạch chủ và bít dù ống động mạch. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi trong 60 phút. Sau can thiệp 1 ngày, ống động mạch được bít dù và eo động mạch chủ sau nong còn hẹp rất nhẹ, không ảnh hưởng về huyết động của trẻ. Bệnh nhi hồi phục sức khỏe tốt và được xuất viện.

MV 'Bắc Bling' đạt hơn 64 triệu lượt xem, thu về được bao nhiêu tiền?

MV "Bắc Bling" hiện đã đạt hơn 64 triệu lượt xem trên YouTube

Với hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, MV "Bắc Bling" hiện đã đạt hơn 64 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn 15 ngày phát hành và liên tục đứng đầu bảng xếp hạng trong nước. Nhiều người tò mò MV này sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ các nền tảng số?

Theo Đài PT&TH Hà Nội trong những nguồn thu chính từ MV là doanh thu quảng cáo trên YouTube. Theo chính sách của nền tảng này, nghệ sĩ nhận 55% doanh thu quảng cáo, trong khi YouTube giữ lại 45%. Doanh thu này phụ thuộc vào CPM (Cost per mille - chi phí trên 1.000 lượt xem), dao động từ 0,5 - 1,5 USD/1.000 lượt xem tại Việt Nam và có thể cao hơn ở thị trường quốc tế.

Dựa trên mức CPM trung bình, ước tính doanh thu từ YouTube của "Bắc Bling" cho 64 triệu lượt xem như sau:

Trường hợp thấp nhất (CPM 0,5 USD/1.000 lượt xem):

Tổng doanh thu quảng cáo: 64 triệu lượt xem × 0,5 USD/1.000 lượt xem = 32.000 USD.

Doanh thu thực nhận của Hòa Minzy (55%): 17.600 USD (~449 triệu VND).

Trường hợp cao nhất (CPM 1,5 USD/1.000 lượt xem):

Tổng doanh thu quảng cáo: 64 triệu lượt xem × 1,5 USD/1.000 lượt xem = 96.000 USD.

Doanh thu thực nhận của Hòa Minzy (55%): 52.800 USD (~1,3 tỷ VND).

Như vậy, dựa trên kết quả doanh thu tối thiểu và tối đa mà MV nhận được, thì "Bắc Bling" có thể sẽ nhận được gần 900 triệu đồng với hơn 64 triệu lượt xem.

Ngoài YouTube, "Bắc Bling" còn được phát hành trên các nền tảng nhạc số như Spotify, Apple Music, Zing MP3 và iTunes. Khi bài hát được phát trực tuyến, nghệ sĩ sẽ nhận được một khoản tiền bản quyền. Mức doanh thu trung bình từ streaming như sau:

Spotify: 0,003 - 0,005 USD/lượt stream.

Apple Music: 0,007 - 0,01 USD/lượt stream.

YouTube Music: 0,0007 - 0,002 USD/lượt stream.

Nếu "Bắc Bling" đạt 10 triệu lượt stream trên các nền tảng này, doanh thu có thể dao động từ 30.000 - 50.000 USD (khoảng 700 triệu - 1,2 tỷ VND).

Bất ngờ nhặt được túi vải chứa vàng

Chị Phương đến Công an xã Hạnh Dịch trình báo sau khi nhặt được chiếc túi vải chứa vàng bên trong.

Trên TPO, Công an xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong, Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa làm thủ tục trao trả lại tài sản là dây chuyền vàng cho người bị đánh rơi trên địa bàn.

Trước đó vào sáng 14/3, chị Lô Thị Phương (SN 1989, trú bản Vinh Tiến, xã Hạnh Dịch) đi trên đường thì nhặt được một chiếc túi vải màu xám cùng sợi dây chuyền vàng.

Kiểm tra bên trong, chị Phương phát hiện có tờ giấy hóa đơn của khách hàng Lô Thị Hương mua bán tại tiệm vàng Kim Thành Dung với trọng lượng 2 chỉ vàng giá 17,6 triệu đồng.

Không biết được chính xác địa chỉ của người đánh rơi, chị Phương lập tức mang túi và dây chuyền vàng đến trụ sở Công an xã Hạnh Dịch để nhờ tìm người trả lại.

Sau 4 ngày xác minh, đến ngày 17/3, Công an xác định chị Lô Thị Hương (SN 1998, trú bản Hạnh Tiến) là chủ của số tài sản trên nên đã làm thủ tục và bàn giao lại.

Nhận được số tài sản lớn đã đánh rơi trước đó, chị Hương bày tỏ niềm xúc động gửi lời cảm ơn tới Công an xã Hạnh Dịch và chị Lô Thị Phương.

Liên tục phá đỉnh, giá vàng nhẫn vượt mốc 99 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn chiều 18/3 vượt mốc 99 triệu đồng/lượng. Ảnh: TL

Theo ghi nhận, giá vàng nhẫn chiều 18/3 vượt mốc 99 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Lúc 16h03', tại nhà vàng Bảo Tín Mạnh Hải (Hà Nội), giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được điều chỉnh tăng mạnh lên 97,45 - 99,1 triệu đồng/lượng.

Lúc 15h43', giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tiếp tục vọt lên mức 97,25 - 98,8 triệu đồng/lượng.

Lúc 14h25', giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng lên mốc 96,95 - 98,5 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng nâng giá vàng nhẫn lên mức 96,9 - 98,5 triệu đồng/lượng. Công ty SJC, DOJI lần lượt tăng giá kim loại quý này lên mức 96,6 - 98,2 triệu đồng/lượng và 97,2 - 97,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng tại PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Công ty SJC, DOJI đồng loạt được điều chỉnh lên mức 96,7 - 98,2 triệu đồng/lượng.

Hà Nội, TPHCM đề xuất tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT sớm

Hà Nội đề xuất thi tốt nghiệp THPT 2025 sớm hơn 3 tuần. Ảnh minh họa: TL



VietnamNet đưa tin, lãnh đạo ngành giáo dục một số địa phương như Hà Nội, TPHCM, Nghệ An đề xuất đẩy thời gian thi tốt nghiệp THPT 2025 sớm hơn 3 tuần so với lịch dự kiến đã công bố.

Đề xuất được các địa phương đưa ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố và kết thúc nhiệm vụ cấp huyện theo Kết luận 127/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM đã đề xuất lên Cục quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi sớm hơn, từ ngày 7 đến 10/6. Đồng thời cơ quan này sớm ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức và lịch thi để các Sở GD-ĐT chủ động tham mưu UBND tỉnh, thành phố kịp thời triển khai tại địa phương.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, những điều chỉnh này nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh, ổn định tâm lý cho phụ huynh và học sinh, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác chuẩn bị của các địa phương để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

TPHCM là địa phương có số học sinh dự thi tốt nghiệp THPT lớn thứ hai cả nước (sau Hà Nội). Số lượng học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm khoảng hơn 90.000 em.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, Sở cũng đã có văn bản gửi Bộ GD-ĐT đề xuất điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT 2025 sớm hơn so với dự kiến đã công bố. Ngoài ra, trên cơ sở lịch thi tốt nghiệp THPT 2025, Sở sẽ tham mưu cho thành phố điều chỉnh lịch thi và tuyển sinh lớp 10 để đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Trước đó, Sở GD-ĐT Nghệ An cũng đề xuất Bộ GD-ĐT điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT 2025 sớm hơn 2 tuần so với dự kiến nhằm tránh ảnh hưởng từ việc sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh và bỏ cấp huyện

Theo khung kế hoạch năm học 2024-2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 dự kiến diễn ra trong hai ngày 26-27/6. Đây cũng là năm học đầu tiên học sinh trên cả nước dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi lớp 10 theo chương trình GDPT 2018, cũng là năm học mà các thông tư mới liên quan đến công tác thi, tuyển sinh, dạy thêm, học thêm bắt đầu có hiệu lực.