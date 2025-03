Tin sáng 18/3: Thêm nhiều nhóm đối tượng được hưởng chính sách tinh giản; triệu tập 7 học sinh ném đá vỡ kính chắn gió tàu hỏa ở Quảng Ngãi…

Thêm nhiều nhóm đối tượng được hưởng chính sách tinh giản

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị định quy định chính sách, chế độ, gồm: chính sách, chế độ đối với người nghỉ việc (nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc); chính sách đối với người được bầu cử, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý thấp hơn hoặc thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đi công tác tại cơ sở; chính sách trọng dụng người có phẩm chất, năng lực nổi trội... dành cho 6 nhóm cơ quan, đơn vị.

Nghị định của Chính phủ cũng bổ sung thành 4 nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách; Sửa đổi chính sách đối với người nghỉ hưu trước tuổi; Bổ sung Điều 7a. Chính sách đối với người nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Bổ sung Điều 7b. Chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm hoặc đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm; Sửa đổi, bổ sung nguồn kinh phí thực hiện chế độ; Bỏ quy định về chính sách hỗ trợ thêm của địa phương… Nghị định 67/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (15/3/2025).

Uống 3 cốc bia rồi đi xe đạp, cụ ông bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn

Theo VTCNew, khoảng 13h40 ngày 17/3, tổ công tác Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại đầu đường Hoàng Hoa Thám, khu vực công viên Bách Thảo. Tổ công tác phát hiện ông H.Đ.C (SN 1949, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình) đạp xe theo hướng Hoàng Hoa Thám đi đường Bưởi có biểu hiện say rượu nên cho dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, ông C. vi phạm mức 0,288 miligram/lít khí thở. Với vi phạm này, ông C. bị tạm giữ xe đạp và nộp phạt 300.000 đồng. Trình bày với tổ công tác, ông C. cho biết, do đi đám cưới nên ông uống khoảng 3 cốc bia. Ông C. nhận thức rõ việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện dù là xe đạp hay xe máy đều gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội.

Cụ ông uống 3 cốc bia lái xe đạp, bị CSGT phát hiện và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn. (Ảnh: Chu Dũng)

Triệu tập nhóm học sinh ném đá vỡ kính chắn gió tàu hỏa

Theo VOV, ngày 17/3, tại tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, đại diện Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, Cục Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ngãi đã làm việc với nhóm học sinh ném đá làm vỡ kính chắn gió tàu SE1 ngày 16/3.

Trước đó, lúc 16h30 chiều ngày 16/3, tàu SE1 hành trình Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, khi đến Km 932+900 thuộc địa phận xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, lái tàu Trần Xuân Thi phát hiện nhóm trẻ em chơi gần đường ray có dấu hiệu ném đá lên tàu nên kéo còi cảnh báo và báo hiệu cho các bộ phận trên tàu. Khi tàu vượt qua vị trí nhóm trẻ em đang vui chơi thì nhiều toa tàu bị các em ném đá. Qua kiểm tra, nhân viên tàu SE1 phát hiện kính chắn gió khoang số 4, toa 5 và kính chắn gió khoang số 4 toa 9 bị vỡ, nứt.

Cơ quan chức năng triệu tập 7 em học sinh có độ tuổi từ 9 -15 tuổi, đang theo học tại các trường học trên địa bàn xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi để làm rõ nguyên nhân, hành vi vi phạm. Phần lớn các em thành thật khai báo, nhận lỗi vi phạm vì không nhận thức rõ đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan chức năng triệu tập để khuyên bảo, răn đe các em. Ảnh VOV

Gió đông bắc mạnh lên, miền Bắc trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 17/3, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ: 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ; Quảng Bình - Huế: 16-18 độ. Khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 14-16°C.

Dự báo từ đêm và ngày 18/3, Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ. Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Không khí lạnh ảnh hưởng tới Miền Bắc từ ngày 18/3. Ảnh minh họa

Hà Nội yêu cầu rà soát các điểm ngập, lụt trước mùa mưa bão

Theo Báo Giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát, lên phương án khắc phục ngập, lụt trước mùa mưa bão song song với việc tổ chức giao thông phù hợp. Theo đó, yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông nghiên cứu kế hoạch, giải pháp khắc phục các điểm ngập, úng cũng như có phương án tổ chức giao thông cho các điểm đen úng ngập này. Nghiên cứu, phối hợp đơn vị tư vấn triển khai ngay các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ để xử lý hiệu quả các điểm úng ngập ngay trong mùa mưa năm 2025.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cho một số điểm thuộc các quận nội đô và các dự án sửa chữa hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng quản lý được UBND Thành phố phê duyệt. Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao phối hợp Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội rà soát thống nhất các giải pháp, phương án tổ chức an toàn giao thông tại các điểm úng ngập trên địa bàn Thành phố.