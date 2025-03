Tin sáng 20/3: Những khu vực sắp xuất hiện nắng nóng gay gắt; sau di dời, 12 cơ quan, 35 hộ dân khu vực hồ Gươm được bố trí ở đâu?

Tin sáng 19/3: MV ‘Bắc Bling’ đạt hơn 64 triệu lượt xem, thu về được bao nhiêu tiền? Bất ngờ nhặt được túi vải chứa vàng GĐXH - MV "Bắc Bling" của ca sĩ Hòa Minzy hiện đã đạt hơn 64 triệu lượt xem trên YouTube sau hơn 15 ngày phát hành. Nhiều người tò mò MV này sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ các nền tảng số? Nhặt được chiếc túi vải chứa sợi dây chuyền vàng, Lô Thị Phương (Nghệ An) đến trụ sở công an nhờ tìm người trả lại.

Những khu vực sắp xuất hiện nắng nóng gay gắt

Nhiều khu vực sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt cao đến 38 độ.





Trên Sức khỏe và Đời sống thông tin, theo dữ liệu cập nhật từ mô hình thời tiết của ECMWF (Trung tâm Dự báo khí tượng hạn trung bình châu Âu) và GFS (Hệ thống Dự báo khí hậu toàn cầu của Mỹ), từ ngày 25/3, một đợt nắng nóng diện rộng sẽ xuất hiện ở khu vực từ Huế đến Tây Bắc bộ do tác động của một vùng áp thấp nóng.

Trong đó, mô hình của ECMWF cho biết, mức nhiệt cao nhất có thể đạt 37-38 độ C tại một số khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Trong khi đó, GFS dự báo nhiệt độ cao nhất sẽ tập trung ở Nghệ An.

Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài khoảng 3 ngày, từ 25 đến 28/3, trước khi bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh thứ 18 trong mùa lạnh 2024-2025.

Các chuyên gia khí tượng cho rằng, nếu mức nhiệt ở phía Bắc đạt 37-38 độ C trong đợt nắng nóng sắp tới, đây sẽ là nhiệt độ cao nhất trên cả nước từ đầu mùa đến nay. Nguyên nhân do từ thời điểm này trở đi, áp thấp nóng phía Tây sẽ hoạt động mạnh hơn, phát triển dần về phía Đông lục địa châu Á, gây ra nhiều đợt nắng nóng hơn trong tháng 4/2025 và khiến không khí lạnh từ phương Bắc bị lệch đông và bị suy giảm cường độ khi phát triển xuống nước ta.

Đến tối 28/3, có một khối không khí lạnh thứ 18 sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta, nhanh chóng chấm dứt đợt nắng nóng này. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các chuyên gia thời tiết, đợt không khí lạnh này chỉ có cường độ trung bình nếu xét trên tổng thể, nhưng khá mạnh ở khu vực miền núi giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là ở khu vực tỉnh Quảng Ninh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hiện tượng ENSO đang trong điều kiện trung tính và khả năng cao tiếp tục duy trì từ tháng 4 đến tháng 6/2025. Nhiều khả năng nắng nóng trong năm 2025 sẽ không gay gắt và kéo dài như năm 2024.

Trước mắt, trong tháng 4, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi thuộc Bắc - Trung Trung Bộ, cường độ nắng nóng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2024. Cũng từ tháng này, nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, muộn hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN), với số ngày nắng nóng (trên 35 độ C) ít hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Ở phía Bắc, không khí lạnh sẽ giảm dần và từ tháng 5/2025, nắng nóng có khả năng gia tăng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo nhiệt độ trung bình từ tháng 4 - 6 tới trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN. Riêng tháng 5/2025, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ sẽ cao hơn 0,5-1 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Cần lưu ý, tháng 4-5 là các tháng chuyển mùa. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sau di dời, 12 cơ quan, 35 hộ dân khu vực hồ Gươm được bố trí ở đâu?

Hà Nội bố trí 100ha tại huyện Đông Anh cho công tác tái định cư các hộ dân nằm trong dự án cải tạo hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hải

Thông tin trên Vietnamnet, Đảng ủy UBND TP Hà Nội vừa có báo Thường trực Thành ủy về việc triển khai nghiên cứu quy hoạch, đầu tư cải tạo chỉnh trang một số khu vực quảng trường, không gian công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm, có 47 chủ sử dụng nhà đất trong khu vực thực hiện dự án cải tạo hồ Hoàn Kiếm. Trong đó có 35 hộ dân và 12 tổ chức, cơ quan đơn vị.

12 tổ chức, cơ quan, đơn vị phải di dời gồm: Sở Văn hóa và Thể thao, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Viện Văn học - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Chi cục Dân số Hà Nội, Hội Người mù Hà Nội, Văn phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước, Khách sạn Điện lực, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (Công ty truyền tải điện số 1), Trụ sở Ban tiếp Công dân thành phố và 2 hợp tác xã hiện là nhà chuyên dùng.

Cụ thể, trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao: Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất theo hướng bố trí trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch thành liên cơ quan tại 38 phố Hai Bà Trưng; đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư tăng quy mô đủ cho 2 cơ quan. Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo khu trụ sở 38 phố Hai Bà Trưng, bố trí tạm cư tại Khu liên cơ Võ Chí Công hoặc khu vực gần trụ sở UBND thành phố.

Trụ sở Viện Văn học - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hội Người mù Hà Nội, Chi cục Dân số Hà Nội: Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính rà soát quỹ nhà đất của thành phố (công sản có khuôn viên, nhà biệt thự cũ) để bố trí cho các đơn vị.

Trụ sở Tiếp công dân thành phố: Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính nghiên cứu địa điểm tại 102 phố Hai Bà Trưng (trụ sở của Ban Quản lý dự án và hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp và cấp thoát nước thành phố) để bố trí trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân thành phố.

Trụ sở Điện lực Hoàn Kiếm: Thống nhất báo cáo, đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm về việc bố trí tại số 13 phố Đường Thành - Trụ sở Xí nghiệp Quản lý và phát triển nhà Hoàn Kiếm.

Trụ sở Văn phòng Kho bạc Nhà nước: Kho bạc Nhà nước đã có quyết định bàn giao lại cho thành phố do không còn nhu cầu sử dụng; Sở Tài chính sớm tham mưu UBND thành phố việc nhận chuyển giao cơ sở nhà đất nêu trên và giao cho UBND quận Hoàn Kiếm để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Khu trụ sở Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Khách sạn Điện lực, Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia: Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu, đề xuất vị trí làm trụ sở mới cho các đơn vị (tại khu vực trụ sở các Tổng công ty - Khu đô thị mới Cầu Giấy).

Đối với việc di chuyển trụ sở làm việc và các Trung tâm điều độ, Trung tâm cơ sở dữ liệu, Trung tâm Chăm sóc khách hàng có yêu cầu duy trì hoạt động liên tục (24/7) của các Tổng công ty ngành điện: Các đơn vị điện lực chủ động rà soát, đề xuất, nêu rõ phương án di chuyển, phương án bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục của các trung tâm nêu trên, phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm và các sở, ngành thành phố rà soát, xác định chơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạm cư, báo cáo UBND thành phố, tổ công tác trong tháng 3/2025.

UBND TP giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Văn phòng UBND thành phố làm việc ngay với Thành đoàn Hà Nội về việc quản lý, sử dụng Cung Thiếu nhi (số 36-38 Lý Thái Tổ) để đề xuất bố trí cho các đơn vị sử dụng tạm trong thời gian chờ di chuyển đến vị trí chính thức và phương án khai thác sử dụng lâu dài Cung Thiếu nhi trong tổng thể khu vực.

Đối với 35 hộ dân nằm trong dự án, theo thống kê có 23 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; 2 hộ dân có hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; 2 hộ dân nằm trong sổ quản lý nhưng không có hợp đồng thuê nhà. UBND quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục rà soát, thu thập hồ sơ để cập nhật, bổ sung thông tin.

Về việc bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc phạm vi dự án, UBND thành phố giao UBND huyện Đông Anh bố trí quỹ đất khoảng 100ha để phục vụ công tác tái định cư cho dự án quy hoạch, cải tạo khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm và các dự án trọng điểm của thành phố (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo...).

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm chủ trì phối hợp UBND huyện Đông Anh triển khai ngay quy hoạch chi tiết (trong đó ưu tiên sử dụng quỹ đất sạch, đã giải phóng mặt bằng) để tạo quỹ đất bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư (cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo...).

UBND thành phố áp dụng cơ chế, chính sách đền bù cao nhất theo quy định cho người dân, bố trí tái định cư bằng đất (tại huyện Đông Anh) đối với những trường hợp đủ điều kiện được bồi thường về đất ở; bố trí nhà tạm cư cho các hộ dân (trong thời gian chờ giao đất tái định cư) và bán nhà tái định cư cho các trường hợp không đủ điều kiện được tái định cư bằng đất để ổn định cuộc sống khi thực hiện giải phóng mặt bằng.

Vì sao thí sinh không cần đăng ký phương thức xét tuyển đại học?

Thầy cô nhiệt tình tư vấn cho phụ huynh, học sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2025.

Trên SKĐS, theo Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), thí sinh không cần đăng ký xét tuyển theo phương thức, chỉ cần đăng ký ngành xét tuyển.

Trước băn khoăn của học sinh liên quan đến nguyện vọng xét tuyển, phương thức xét tuyển và quy đổi điểm về thang điểm chung, PGS.TS Nguyễn Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, đợt xét tuyển đại học, thí sinh được lựa chọn không giới hạn số nguyện vọng xét tuyển, tuy nhiên phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Theo Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT sẽ không phân biệt phương thức xét tuyển, do vậy khối lượng phương thức xét tuyển hệ thống "quét" phụ thuộc vào tổng số phương thức của cơ sở đào tạo đưa ra trong đề án tuyển sinh. Vì thế, thí sinh không cần đăng ký xét tuyển theo phương thức, chỉ cần đăng ký ngành xét tuyển.

Về quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển, theo PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, đây là vấn đề kỹ thuật nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Thí sinh sẽ nhận được thông tin quy đổi điểm công khai trước khi đăng ký xét tuyển.

Trong Quy chế sẽ yêu cầu các cơ sở đào tạo có phương án quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển để đảm bảo đơn giản, thuận lợi, công bằng, minh bạch hơn cho các thí sinh trong tuyển sinh. Việc này chủ yếu phần khó sẽ nằm ở cơ sở đào tạo đại học và Bộ GD&ĐT, thí sinh không có thay đổi gì với yêu cầu này.

Thí sinh chỉ việc lựa chọn ngành hoặc chương trình đào tạo các em quan tâm, muốn vào các trường.

Không còn chia chỉ tiêu theo từng phương thức, các trường sẽ có phương án quy đổi tương đương điểm trúng tuyển để đảm bảo dù các em xét tuyển theo phương thức nào thì luôn ưu tiên sử dụng kết quả cao nhất.

"Các em không cần chọn phương thức, các mã tổ hợp, điều cần quan tâm hơn là chuẩn bị hồ sơ thật tốt, có điểm thi tốt nghiệp THPT, thi đánh giá năng lực thật cao", Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học khuyến nghị.

Người thân đau đớn kể lại vụ xe tang chở quan tài anh trai đè chết người em

Hai ngày trôi qua kể từ lúc chồng gặp nạn tử vong, chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1989, trú thôn Liên Thành, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót. Chị là vợ anh Phạm Văn Hiếu (40 tuổi), nạn nhân trong vụ xe chở quan tài anh trai mất lái, đè trúng người dẫn đến tử vong.

Chị Nguyệt kể, chị vừa sinh bé thứ 3 được 2 tháng, sức khỏe yếu nên chiều 17/3 người thân tổ chức đưa tang anh trai của chồng là Phạm Hồng Chung (48 tuổi, mất vì đột quỵ), chị không tham dự được.

Khoảng 16h ngày 17/3, khi đang ẵm con nhỏ, chị Nguyệt nhận được cuộc gọi từ chị Huyền (chị gái của chồng) thông báo: "Cậu bị tai nạn đưa xuống bệnh viện nhưng bác sĩ không cứu được nữa rồi".

Nhận hung tin về chồng, chị Nguyệt bủn rủn chân tay, gửi con nhỏ cho bà ngoại, vội vàng xuống bệnh viện nhìn mặt chồng lần cuối.

"Em vừa sinh con, sức khỏe yếu nên ngày anh trai mất, chồng em đưa hai mẹ con về gửi bà ngoại và dặn "em và con ở ngoại vài hôm, lo hậu sự cho anh trai xong, anh sẽ lên đón hai mẹ con về nhà". Không ngờ đó là lần cuối anh ấy dặn dò mẹ con em. Đau xót hơn, anh mất vì tai nạn nên theo phong tục không được đưa về nhà. Mọi người khâm liệm anh ở bệnh viện, rồi đưa lên nghĩa trang chôn cất", chị Nguyệt nức nở chia sẻ.

Người vợ cho biết thêm, vụ tai nạn còn khiến 2 người cháu ruột bị thương nặng. Một cháu bị dập lách, cháu còn lại gãy xương sườn đang được điều trị tại bệnh viện.

Chị Nguyệt cho hay, hằng ngày, anh Hiếu làm shipper, còn chị ở nhà chăm sóc 3 người con và mẹ chồng già yếu. Anh Hiếu là con trai út trong gia đình có 5 anh em. Được hai người con trai là chồng và anh trai thì cả hai đều mất đột ngột.

"Nỗi đau này không biết bao giờ mới nguôi ngoai", người vợ xót xa nói thêm.

Theo bà Phan Thị Vui, Bí thư chi bộ thôn Liên Thành, anh Phạm Văn Hiếu gặp nạn trong ngày đưa tang người anh trai khiến xóm làng bàng hoàng, thương xót. Trước đây anh Hiếu là Bí thư chi đoàn thôn nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên xin nghỉ để chuẩn bị đi làm xa.

"Hiếu chưa kịp đi làm ăn xa thì gặp nạn, để lại 3 người con, đứa lớn mới 10 tuổi, đứa út mới sinh được 2 tháng. Người vợ không có việc làm, ở nhà chăm sóc 3 người con và mẹ chồng gần 80 tuổi", bà Vui nói.

Trước đó, khoảng 16h chiều 17/3, anh Phạm Văn Hiếu cùng người thân và dân làng đi đưa tang anh trai là Phạm Hồng Chung (48 tuổi). Đoạn đường từ nhà ra nghĩa trang dài khoảng 2km nên gia đình phải thuê xe tang (loại xe 16 chỗ ngồi) để chở quan tài anh Chung đi an táng.

Khi gần tới nơi, chiếc xe tang tụt dốc, mất lái, cán trúng anh Hiếu và một số người khác. Anh Hiếu được mọi người đưa đi cấp cứu song đã tử vong do vết thương quá nặng.

Hà Nội: Sắp cấm xe đường vành đai 3 trên cao ban đêm

Xe lưu thông trên đường Vành đai 3 Hà Nội.

Ngày 19/3, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên đường Vành đai 3 trên cao để phục vụ công tác sửa chữa khe co giãn và trụ, mố cầu. Thời gian thực hiện bắt đầu từ đêm 23/3.

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội chấp thuận phương án tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công dự án sửa chữa mố, trụ, gối cầu, khe co giãn và thoát nước trên đường Vành đai 3 trên cao.

Thời gian sửa chữa bắt đầu từ ngày 23/3 đến ngày 27/4, hướng đường trên cao từ Mai Dịch đi Đại lộ Thăng Long. Các đơn vị thi công thực hiện rào chắn 1/2 mặt đường vành đai 3 trên cao tại 9 vị trí khe co giãn cần sửa chữa, các phương tiện di chuyển trên 1/2 mặt đường còn lại tại các vị trí thi công, từ 6h - 22h.

Vào ban đêm từ 22h - 6h sáng hôm sau, thực hiện cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến Đại lộ Thăng Long.

Trong thời gian cấm trên, phương tiện được hướng dẫn đi theo phương án: Đường Vành đai 3 trên cao xuống cầu vượt Mai Dịch (nhánh cầu vượt đô thị song hành), đường Phạm Văn Đồng chuyển hướng lưu thông trên đường Phạm Hùng (đường Vành Đai 3 dưới thấp) - qua nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến, sau đó lên đường vành đai 3 trên cao tại lối lên ở đường Khuất Duy Tiến (đối diện tòa nhà Thăng Long Number One) để đi Pháp Vân.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình giao thông, bố trí các chốt cấm cứng về ban đêm, lắp đặt đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng ban đêm cách vị trí chốt 200m, nhắc lại tại 150m, 50m và tại vị trí chốt.

Thanh tra giao thông bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông theo phương án phân luồng giao thông. Tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Sở điều chỉnh phương án phân luồng, tổ chức giao thông cho phù hợp.

Đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tổ chức xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Nhờ công an, người phụ nữ ở Ninh Thuận tìm lại được 17 triệu

Thông tin trên SKĐS, ngày 19/3, Công an xã Phước Tân, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã trao trả lại chiếc ví, bên trong có 17 triệu đồng cho chị Katơr Thị Hính (32 tuổi, ở thôn Ma Ty, xã Phước Tân).

Trước đó, vào lúc 18h00 ngày 17/3, công an xã nhận được tin báo, khoảng 16h30 cùng ngày, chị Katơr Thị Hính đi mua đồ tại quán tạp hoá L.H cùng địa phương, trên đường về nhà đánh rơi 1 ví đựng tiền, trong đó có 17 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phước Tân đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tìm tài sản giúp người dân.

Đến 18h30 cùng ngày, trong lúc đang truy tìm theo hướng đi về lòng hồ Trà Co, lực lượng công an xã đã gặp anh Chamaléa Quân cùng địa phương, người nhặt được chiếc ví bên trong có 17 triệu đồng.

Anh Quân đã giao nộp lại cho công an xã để trả lại cho người đánh rơi. Ngay sau đó, công an xã đã làm việc với chị Hính và tiến hành các thủ tục giao lại tài sản bị mất.

Sau khi nhận lại số tiền bị mất, chị Katơr Thị Hính đã viết thư cảm ơn công an xã Phước Tân.

Chị Hính xúc động cho biết, số tiền trên chị vừa đi vay mượn để làm nhà. Chị bày tỏ sự cảm kích tinh thần hết lòng phục vụ vì nhân dân của lực lượng công an xã Phước Tân, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Bắc Giang: Bé gái lớp 2 nói dối bị bắt cóc, nhà trường tá hỏa báo công an

Công an tỉnh Bắc Giang vừa có thông tin chính thức về vụ việc được cho là "bắt cóc trẻ em" xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào sáng 18/3, Công an xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang tiếp nhận báo cáo của Trường Tiểu học Hương Sơn khu B, huyện Lạng Giang về việc của cháu L.N.P, học sinh nhà trường.

Cụ thể, chiều 17/3, sau khi đi bộ từ trường về nhà, cháu L.N.P kể với bà về việc: Khi cháu tan lớp trên đường về nhà (đoạn đường mới Quốc lộ 37 đi xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang) có 01 chiếc xe ô tô màu trắng đỗ lại bên đường; trên xe có một nam giới lái xe, một nữ giới xuống xe lại gần các học sinh và đưa cho cháu P một cái thạch nhưng cháu không nhận và gạt ra.

Người phụ nữ có nói cô đi cùng đường, lên xe cô đưa về thì cháu P và học sinh khác bảo cháu không đi; khi người phụ nữ đang giằng co để kéo cháu P lên xe thì có người đi xe máy đến thấy vậy và hô to "Chúng mày bắt cóc trẻ con à", đối tượng lên xe ô tô rồi bỏ đi".

Ngay sau đó, Công an xã Hương Sơn đã vào cuộc xác minh, và xác định: Không có sự việc xe ô tô dừng đỗ bên đường, có người cho thạch và dụ dỗ lên xe như lời cháu P kể.

Cháu P thừa nhận khi về đến nhà cháu nói dối dì của mình với lý do "Dì không đi đón con để có người ta định bắt cóc con" nhằm mục đích trêu dì.

Qua trích xuất camera tại nhà bà ngoại của cháu P, khi cháu về đến nhà với dáng vẻ bình tĩnh, không có dấu hiệu sợ sệt, hoảng loạn gì. Qua xem xét dấu vết trên thân thể (tay) thì không có dấu hiệu bầm tím, trầy xước da.

"Việc cháu P. bị bắt cóc như trong báo cáo của Trường tiểu học Hương Sơn là không đúng sự thật", công an thông báo.