Tin sáng 24/5: Hàng loạt trợ cấp BHXH tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới từ 1/7; dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?

Hàng loạt trợ cấp BHXH tăng mạnh theo mức lương cơ sở mới từ 1/7

Chính phủ đã ban hành Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo quy định mới này, từ ngày 01/7, mức lương cơ sở đối với công chức là 2.530.000 đồng/tháng. Hiện mức lương của công chức được tính theo công thức: Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.

Theo quy định tại Điều 141 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, cũng từ thời điểm từ 1/7, khi lương cơ sở tăng sẽ kéo theo nhiều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội có công thức tính dựa trên lương cơ sở cũng tăng theo. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh, ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026, người lao động được nghỉ 2 ngày gồm ngày 1/9 và ngày 2/9. Tuy nhiên do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ này kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9 (gồm cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, tức từ thứ bảy đến hết thứ tư tuần sau). Lịch nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức. Khối doanh nghiệp cũng được khuyến khích nghỉ theo hướng này. Báo Điện Tử Chính Phủ cho hay.

Đối với người lao động, sẽ được nghỉ, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ. Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Ngoài ra, tại kỳ họp thứ nhất vừa qua, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.Nghị quyết quy định ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Như vậy, năm 2026, Việt Nam có 12 ngày lễ, Tết, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương.

Miễn lệ phí đăng ký cư trú trên VNeID đến hết năm 2026

Thông tư số 29/2026 của Bộ Tài chính quy định, trong thời gian từ khi Thông tư có hiệu lực đến hết năm 2026, một số khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trên ứng dụng VNeID được miễn. Trong đó có lệ phí đăng ký cư trú.

Bên cạnh đó, Thông tư 29 cũng miễn một số khoản phí, lệ phí khác khi thực hiện trực tuyến trên VNeID, như: lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và lệ phí cấp văn bằng bảo hộ; phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Theo Biểu mức thu lệ phí đăng ký cư trú ban hành kèm theo Thông tư, các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng... đều thuộc diện phải nộp lệ phí. Tuy nhiên, trong thời gian nêu trên, các khoản lệ phí này sẽ được miễn hoàn toàn nếu người dân thực hiện qua ứng dụng VNeID. Phụ Nữ Mới đưa tin.

Ai thấy Đào Thị Vân Anh SN 1978 ở đâu, liên hệ ngay số điện thoại 0985.721.626

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang giải quyết đơn tố giác đối với Đào Thị Vân Anh (SN 1978, thường trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 1,4 tỷ đồng qua việc góp vốn mua đất dự án tại tỉnh Bắc Giang (cũ) nhưng sau đó Vân Anh không thực hiện, không trả lại tiền. Đời sống và pháp luật đưa tin.

Cơ quan Công an đề nghị ai biết thông tin về Đào Thị Vân Anh nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội qua số điện thoại 0985.721.626, trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook của Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Những khung giờ nắng nóng nhất, cảnh báo người dân hạn chế ra đường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/5, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Cảnh báo nắng nóng diện rộng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Nhiều khu vực nắng nóng gay gắt. Ảnh: Tuấn Anh

Đợt nắng nóng trên dự báo kéo dài nhiều ngày. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định về khung giờ có nắng nóng gay gắt nhất, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, tham gia các hoạt động ngoài trời.

Ở Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa nhiệt độ 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ, thời gian nóng nhất từ 10 - 18 giờ. Tại miền Đông Nam bộ nhiệt độ 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ; thời gian từ 13 - 16 giờ.

Bé trai sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa ở Bắc Ninh, kèm thư nhờ cưu mang

Khoảng 19h07 ngày 22/5/2026, tại khu vực cổng chùa thôn Hộ Vệ, xã Tân Chi, người dân phát hiện một túi xách bên trong có một bé trai sơ sinh cùng một số vật dụng cá nhân. Đi kèm là lá thư được cho là của mẹ cháu bé với nội dung: “Vì hoàn cảnh gia đình nên con không nuôi được cháu, mong nhờ chùa giúp đỡ cháu nên người, đừng mang cháu đi đâu. Con xin gửi cháu cho nhà chùa. Cháu sinh ngày 2/4/2026 âm lịch”. VTC News đưa tin.

Bé trai 4 ngày tuổi bị bỏ lại trước cổng chùa ở Bắc Ninh kèm lá thư của mẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với nhà chùa chăm sóc sức khỏe cho cháu bé, đồng thời phát thông báo tìm thân nhân theo quy định. Theo đại diện địa phương, nếu sau 15 ngày vẫn không tìm được người thân, UBND xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn tất các thủ tục để bàn giao cháu cho nhà chùa nuôi dưỡng theo nguyện vọng được để lại trong thư.



