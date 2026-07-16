Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Làm rõ quy mô, hiện trạng các bãi trông giữ xe trái phép

Sau phản ánh của chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng hàng loạt bãi trông giữ xe không phép ngang nhiên hoạt động bất chấp 'tối hậu thư' của chính quyền phường Hà Đông, ngày 15/7, thông tin từ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Hà Đông cho biết, qua công tác rà soát thực tế, cơ quan chức năng phường Hà Đông xác nhận các vị trí mà báo chí đề cập đều đã phát sinh hoạt động trông giữ phương tiện trái quy định.

Bãi xe không phép tại khu vực vỉa hè phía sau tòa nhà 106 KĐT Văn Khê.

Cụ thể, tại KĐT Văn Khê, khu vực vỉa hè phía sau tòa nhà 106 hiện do Ban Quản lý dự án Sông Đà - Thăng Long quản lý đang tồn tại một bãi đỗ trông giữ từ 15 đến 17 xe ô tô và 15 xe máy. Theo cơ quan chức năng, bãi xe này chủ yếu phục vụ cán bộ, khách hàng và một số người dân khu vực, được dựng rào chắn tôn, có mái che cố định, hoạt động cả ngày lẫn đêm và có thu phí theo tháng đối với xe người dân gửi.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu đất trống thuộc dự án Usilk City, hiện trạng tại đây có một bãi xe được rào chắn tôn, lợp mái che cố định do nhân viên bảo vệ của Ban Quản lý dự án trông giữ, phục vụ từ 10 đến 12 xe ô tô của cán bộ, nhân viên và đối tác dự án.

Bãi xe nằm trên thửa đất liền kề LK14-18 khu vực ngã tư phố Nông Quốc Chấn giao Nguyễn Văn Luyện (KĐT Văn Khê).

Cách đó không xa, bãi xe nằm trên thửa đất liền kề LK14-18 khu vực ngã tư phố Nông Quốc Chấn giao Nguyễn Văn Luyện (KĐT Văn Khê) có diện tích khoảng 548,8 m² thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Lợi hiện cũng được rào chắn kiên cố, có mái che cố định. Bãi này hoạt động ngày đêm, thu phí theo tháng, chuyên trông giữ khoảng 20 đến 25 xe ô tô cho các hộ dân xung quanh.

Còn tại khu đô thị Văn Quán, khu vực được phản ánh vốn được quy hoạch là bãi đỗ xe thuộc sân vườn nhà chung cư CT7A, CT7B, có diện tích 1452 m2. Khu đất này trước đây do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nhà ở và Khu đô thị (HUDS) quản lý. Sau khi hoàn thành dự án, tháng 9/2020 Công ty HUDS đã bàn giao bãi xe về cho phường Phúc La (cũ) để quản lý phục vụ nhu cầu gửi phương tiện cá nhân của cư dân chung cư CT7A, CT7B khu đô thị Văn Quán.

Bãi trông giữ xe có diện tích 1452 m2 tại KĐT Văn Quán.

Hiện tại, bãi xe trông giữ khoảng 35-40 xe ô tô, có rào chắn tôn xung quanh ô đất, có mái che cố định, hoạt động trông giữ cả ngày, đêm và có thu phí trông giữ phương tiện theo tháng. UBND phường Hà Đông đã rà soát đề xuất bãi xe này vào làm điểm "lưỡng dụng" phục vụ trông giữ phương tiện của của cư dân chung cư CT7A, CT7B khu đô thị Văn Quán (văn bản Số 2235/UBND-KTHTĐT ngày 08/6/2026 gửi Sở Xây dựng và Sở Tài chính đề nghị hướng dẫn để áp dụng).

Chính quyền thừa nhận việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến sự bùng phát của các bãi trông giữ xe trái phép, không đúng quy định, đại diện UBND phường Hà Đông cho biết hiện nay nhu cầu gửi xe của người dân tại các khu đô thị có mật độ dân cư cao là rất lớn. Trong khi đó, hệ thống bãi đỗ xe tĩnh được cấp phép theo quy hoạch lại quá thiếu thốn, năng lực đáp ứng của các tầng hầm chung cư không đủ phục vụ thực tế.

Sự chênh lệch cung cầu này, cộng thêm việc trên địa bàn còn tồn tại nhiều ô đất trống, dự án chậm triển khai đã tạo cơ hội cho một số tổ chức, cá nhân tự ý biến thành nơi trông giữ phương tiện thu lợi.

UBND phường Hà Đông thừa nhận việc kiểm tra, đôn đốc khắc phục vi phạm tại một số thời điểm chưa thường xuyên dẫn đến tình trạng các điểm trông giữ phương tiện không đúng quy định vẫn còn tồn tại.

Vê trách nhiệm, UBND phường Hà Đông xác định trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn thuộc UBND phường và các đơn vị chức năng trong công tác kiểm tra, phát hiện, đôn đốc xử lý các vi phạm liên quan đến hoạt động trông giữ phương tiện.

Mặc dù, UBND phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát và yêu cầu khắc phục vi phạm, tuy nhiên việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc khắc phục vi phạm tại một số thời điểm chưa thường xuyên, liên tục, dẫn đến tình trạng các điểm trông giữ phương tiện không đúng quy định vẫn còn tồn tại và báo chí phản ánh.

UBND phường Hà Đông cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu nội dung báo chí phản ánh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý và khắc phục dứt điểm các tồn tại theo quy định.

Lộ trình xử lý gắn với bài toán an sinh

Nhằm giải quyết triệt để vấn đề, UBND phường Hà Đông sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan chấm dứt hoạt động vi phạm, thực hiện tháo dỡ các công trình, hạng mục không phù hợp và khắc phục các tồn tại theo quy định của pháp luật.

KĐT Văn Khê và KĐT Văn Quán là các khu vực có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều nhà ở liền kề và chung cư cao tầng trong khi hệ thống bãi đỗ xe tĩnh theo quy hoạch còn thiếu.

Về mặt khách quan, khu đô thị Văn Khê và khu đô thị Văn Quán là các khu vực có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều nhà ở liền kề và chung cư cao tầng; trong khi hệ thống bãi đỗ xe tĩnh theo quy hoạch còn thiếu, năng lực đáp ứng của các tầng hầm để xe hiện hữu chưa đáp ứng nhu cầu gửi phương tiện của người dân. Qua khảo sát thực tế, tại một số thời điểm đã phát sinh tình trạng phương tiện đỗ tràn ra lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng đến trật tự đô thị và an toàn giao thông.

UBND phường đã có Văn bản số 1305/UBND-KTHTĐT ngày 17/4/2026 báo cáo UBND Thành phố về thực trạng nêu trên.

Do đó, quá trình xử lý các điểm trông giữ phương tiện không đúng quy định cần được thực hiện đồng bộ với việc rà soát, bố trí các địa điểm đỗ xe thay thế phù hợp nhằm bảo đảm nhu cầu chính đáng của người dân, hạn chế phát sinh tình trạng phương tiện đỗ tràn ra lòng đường, vỉa hè và nảy sinh các vấn đề về an ninh trật tự.

Ngay khi có được kết quả rà soát và bố trí được các địa điểm thay thế phù hợp lực lượng chức năng sẽ tổ chức xử lý, cưỡng chế đối với các điểm trông giữ phương tiện không đúng quy định.

Trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục rà soát các ô đất trống, các dự án chậm triển khai trên địa bàn; chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét phương án khai thác tạm thời theo các cơ chế, chính sách của thành phố (Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố Hà Nội), nhằm hình thành các điểm đỗ xe hợp pháp phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, ngay khi có được kết quả rà soát và bố trí được các địa điểm thay thế phù hợp, Tố công tác liên ngành thuộc Ban Chỉ đạo 197 UBND phường phối hợp cùng các lực lượng chức năng của Thành phố (theo Kế hoạch số 144/KH-SXD ngày 09/6/2026 của Sở Xây dựng) sẽ tổ chức xử lý, cưỡng chế chấm dứt hoạt động đối với các điểm trông giữ phương tiện không đúng quy định.

Có thể thấy, việc chính quyền địa phương nhanh chóng tiếp thu, phản hồi minh bạch thông tin báo chí là một tín hiệu rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để những cam kết trên thực sự đi vào đời sống, người dân đang mong chờ những hành động quyết liệt, khẩn trương hơn nữa từ phía UBND phường Hà Đông, qua đó vừa giải quyết được bài toán dân sinh bức thiết, vừa lập lại kỷ cương trật tự đô thị trên địa bàn.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

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