Bộ Công an vừa phát thông báo đến toàn bộ người dân

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Toàn bộ người dân chú ý thông tin dưới đây.

Bộ Công an vừa gửi tin nhắn: CỤC AN NINH MẠNG VÀ PCTP SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO - BỘ CÔNG AN khuyến cáo người dân không tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới mọi hình thức trên không gian mạng. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về cờ bạc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan Công an cho biết:﻿

1. Bản chất của đánh bạc trực tuyến: Cuộc chơi không bao giờ thắng

Qua quá trình trích xuất và phân tích dữ liệu điện tử, lực lượng chức năng nhận diện các phương thức thủ đoạn tinh vi của tội phạm:

- Sự can thiệp của thuật toán: Các trang web, ứng dụng cá độ không hoạt động ngẫu nhiên. Thực tế, chủ sàn có quyền can thiệp vào kết quả thông qua các thuật toán phần mềm để đảm bảo lợi nhuận tối đa cho nhà cái. Người tham gia có thể thắng nhỏ lúc đầu để tạo tâm lý hưng phấn, nhưng kết cục cuối cùng luôn là mất trắng.

- Vết chân điện tử không thể xóa nhòa: Nhiều đối tượng lầm tưởng việc sử dụng tài khoản ảo hoặc xóa lịch sử tin nhắn là có thể che giấu hành vi. Tuy nhiên, mọi hoạt động trên môi trường số đều để lại dấu vết. Với các thiết bị hiện đại, cơ quan Công an hoàn toàn có khả năng khôi phục dữ liệu đã xóa để làm căn cứ xử lý trước pháp luật.

2. Quy định nghiêm khắc của pháp luật

Hành vi đánh bạc, dù là hình thức truyền thống hay qua mạng internet, đều bị pháp luật xử lý nghiêm minh:

Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017 và năm 2025) :

- Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào thua thắng bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng trở lên (hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này) sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đáng chú ý, nếu phạm tội thuộc trường hợp "Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội" , người vi phạm có thể đối mặt với mức án từ 03 năm đến 07 năm tù giam .

3. Hệ lụy xã hội và gia đình

Đánh bạc trực tuyến không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến:

- Tội phạm phát sinh: Nợ nần từ đánh bạc là nguồn cơn của các hành vi trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hoạt động "tín dụng đen".

- Đổ vỡ gia đình: Thực tế công tác cho thấy, không ít trường hợp người dân mất toàn bộ tài sản tích lũy, gây áp lực tâm lý nặng nề cho người thân và dẫn đến sự rạn nứt các mối quan hệ xã hội.

Để bảo vệ bản thân và gia đình trước cạm bẫy đánh bạc trực tuyến, mỗi công dân cần:

- Nâng cao cảnh giác: Tuyệt đối không đăng ký tài khoản, tham gia các trò chơi mang tính chất sát phạt, cá độ bóng đá hoặc các hội nhóm "hô lệnh", "soi cầu" trên mạng xã hội.

- Quản lý thông tin cá nhân: Không cho mượn, cho thuê giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng để các đối tượng lợi dụng vào mục đích tổ chức đánh bạc.

- Tích cực tố giác tội phạm: Khi phát hiện các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu hoạt động đánh bạc, đề nghị người dân cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

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