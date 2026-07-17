Tin sáng 17/7: Cao điểm đợt mưa lớn ở miền Bắc ngày nào? Những trường hợp sẽ được nhận 2 triệu đồng/người từ năm 2027

Tin sáng 16/7: Vụ 147 điểm 10 Toán tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm 7 bị can; Thông tin quan trọng về chế độ phụ cấp của nhân viên y tế theo quy định mới GĐXH - Liên quan vụ 147 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Từ 15/7, Nghị định 192/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, trong đó quy định các chế độ phụ cấp đặc thù với nhân viên y tế.

Cao điểm đợt mưa lớn ở miền Bắc ngày nào?

Miền Bắc hứng đợt mưa dông dài ngày, có nơi mưa trên 350mm. Ảnh: SKĐS

Theo cơ quan khí tượng, dự báo từ 17-20/7 ở khu vực Bắc Bộ có mưa trên diện rộng; các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên mưa to 100-200mm, cục bộ có nơi mưa to trên 350mm.

Từ nay đến hết ngày 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Từ khoảng chiều tối và đêm18/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to đến khoảng ngày 23/7, sau có xu hướng giảm dần (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Ngày 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân gây mưa là do vùng hội tụ gió trên mực 5.000m vẫn đang duy trì trên khu vực Bắc Bộ. Mưa lớn tập trung chủ yếu tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và phía Bắc Sơn La. Một số điểm ghi nhận lượng mưa vượt 100mm. Đây đều là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc, ta luy, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Những trường hợp sẽ được nhận 2 triệu đồng/người từ năm 2027

Hình minh họa

Theo Nghị định 168/2026/NĐ-CP, từ 01/01/2027, phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 168/2026/NĐ-CP quy định, phụ nữ khi sinh con thuộc một trong các trường hợp dưới đây được hỗ trợ tối thiểu 02 triệu đồng/người: Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người; Phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế; Phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi.

Lưu ý: Nếu phụ nữ khi sinh con đồng thời thuộc các trường hợp nêu trên thì được hưởng một mức hỗ trợ.

Trong đó, với trường hợp phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế được hỗ trợ 02 triệu đồng thì căn cứ Điều 1 Quyết định 2019/QĐ-BYT, có 21 tỉnh thành phố thuộc vùng sinh thấp.

Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí khi sinh con được thực hiện như sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ thông tin để quyết định hỗ trợ kinh phí và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con cùng với thời điểm đăng ký khai sinh từ các nguồn: Hệ thống liên thông thủ tục đăng ký khai sinh; Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư; Ứng dụng định danh quốc gia (VnelD) và các cơ sở dữ liệu có sẵn.

Phạt đến 250 triệu đồng nếu tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau

Thời gian qua, tình trạng mua bán, cho thuê và cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của học sinh, sinh viên, công nhân và những người thiếu hiểu biết pháp luật để dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng, đăng ký SIM chính chủ rồi bán hoặc cho thuê với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Sau khi có được tài khoản, các đối tượng sử dụng để nhận và luân chuyển dòng tiền trong các vụ lừa đảo trên không gian mạng, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền, cho vay nặng lãi, buôn bán hàng cấm và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo cơ quan công an, đây không phải là "việc nhẹ, tiền dễ" mà tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Người đứng tên tài khoản phải chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng tài khoản của mình. Khi tài khoản bị sử dụng để nhận tiền lừa đảo hoặc phục vụ hoạt động phạm pháp, chủ tài khoản có thể bị cơ quan điều tra triệu tập để xác minh, phong tỏa tài khoản, xử phạt hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu có căn cứ.

Đáng chú ý, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, với các mức xử phạt được điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể, tại Điều 30, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sẽ bị phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng.

Đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt được nâng lên từ 150 - 200 triệu đồng.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định mức phạt từ 150 - 200 triệu đồng đối với hành vi sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để mở hoặc sử dụng tài khoản thanh toán, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì sao thí sinh phải chờ gần một tháng mới biết kết quả xét tuyển đại học 2026?

Thí sinh và phụ huynh tham dự một buổi tư vấn tuyển sinh đại học tại Hà Nội năm 2026.

SKĐS thông tin, theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, tất cả thí sinh phải hoàn thành việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Đây là điều kiện bắt buộc để nguyện vọng của thí sinh được đưa vào quy trình xử lý dữ liệu. Sau thời điểm này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành đồng bộ, rà soát dữ liệu và thực hiện tập huấn kỹ thuật.

Quy trình xét tuyển chính thức sẽ được kích hoạt từ 7 giờ ngày 4/8. Trong giai đoạn từ ngày 4/8 đến ngày 9/8, hệ thống sẽ thực hiện 6 lần lọc ảo trên toàn quốc. Đến 13 giờ 30 ngày 9/8, các trường sẽ tải kết quả xử lý nguyện vọng từ lần lọc cuối cùng để xác định danh sách trúng tuyển.

Trước 17 giờ cùng ngày, các cơ sở đào tạo phải cập nhật mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Sau khi các trường thực hiện rà soát lần cuối vào ngày 10/8, điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ được công bố chính thức trước 17 giờ ngày 13/8.

Sở dĩ quy trình này kéo dài là để thực hiện việc lọc ảo, bảo đảm nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất đáp ứng điều kiện xét tuyển. Việc này không chỉ giúp tránh tình trạng một thí sinh đồng thời xuất hiện trong danh sách trúng tuyển của nhiều cơ sở đào tạo, mà còn giúp các trường xác định chính xác số lượng thí sinh nhập học thực tế, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo sát thực tiễn.

Nạn nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc đã tỉnh, có thể tự thở

Bệnh nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: BVCC)

Ngày 16/7, khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân nam 54 tuổi, người bị thương nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc, đã có nhiều chuyển biến tích cực sau 3 ngày điều trị chuyên sâu.

Theo bác sỹ CKII Nguyễn Lý Minh Duy, khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh nhân đã tỉnh, tình trạng xuất huyết não được kiểm soát và không ghi nhận diễn tiến nặng hơn. Sau khi được tái thông mạch vành, đặt máy tạo nhịp tạm thời, huyết áp và chức năng tim mạch đã ổn định.

"Tổn thương phổi do hít sặc nước biển cũng cải thiện rõ. Bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, tự thở nhưng vẫn cần hỗ trợ oxy và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại khoa Hồi sức Cấp cứu", BS Minh Duy cho biết.

Đà Nẵng chấn chỉnh biển hiệu sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định

Đà Nẵng chấn chỉnh biển hiệu sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định. (Ảnh minh hoạ)

VTC News thông tin, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ký công văn về việc chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định.

Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu, đặc biệt tại các phường có số lượng khách du lịch nước ngoài đến tham quan, lưu trú lớn: Hải Châu, An Hải, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hội An, Hội Đông, Hội An Tây... khẩn trương kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định trên địa bàn.

Trường hợp phát hiện sai phạm, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 83, khoản 1 Điều 92 và Điều 52 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo để xử lý theo thẩm quyền. Gửi báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 23/7/2026.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu tăng cường công tác quản lý; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện việc lắp đặt biển hiệu theo đúng quy định của Luật Quảng cáo.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì kiểm tra, đôn đốc các địa phương xử lý tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định. Tổng hợp kết quả xử lý của các đơn vị, địa phương, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/7/2026. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND thành phố để xem xét, xử lý.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố giao Thanh tra thành phố tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành quy định của các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn thành phố.