Điểm danh những tỉnh thành là trọng tâm mưa lớn ở miền Bắc

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Thời tiết Bắc Bộ có còn mưa lớn?

Theo bản tin dự báo thời tiết, trung du và vùng núi Bắc Bộ còn kéo dài trong 4 ngày tới. Nguyên nhân do rãnh thấp vắt ngang khu vực Bắc Bộ kết hợp với xoáy thấp phát triển lên trên mực 5000m gây hội tụ mây dông mạnh.

Dự báo từ hôm nay đến thứ Hai tuần sau miền Bắc có mưa trên diện rộng. Trọng tâm mưa lớn từ Cao Bằng, Thái Nguyên sang tới Lai Châu, Điện Biên.

Lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi mưa lên đến 300mm. Do mưa lớn kéo dài, cảnh báo sạt lở đất, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi.

Ở đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội, mưa không nhiều, thời tiết vẫn có những khoảng nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 33-35 độ, khá oi nóng.

Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ, từ Nghệ An trở vào TP Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất từ 35-37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết hôm nay tiếp tục có mưa dông rải rác. Cần đề phòng mưa to cục bộ gây ngập úng vùng trũng thấp, kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh có thể xảy ra.

Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở miền Bắc gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhiều nơi. Ảnh minh họa: Báo Thái Nguyên

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 17/7 đến ngày 18/7:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi, trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

- Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 18/7 đến ngày 25/7:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to đến khoảng ngày 23/7, sau có xu hướng giảm dần (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khoảng ngày 19-20/7 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin mới về đợt mưa lớn lại xảy ra ở miền Bắc, nơi nào mưa to như trút nước? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sáng nay vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh lại có mưa lớn. Có nơi mưa lớn vượt 100mm, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập úng nhiều nơi.