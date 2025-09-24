Tin sáng 24/9: Từ đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước có mưa lớn; Bộ GD&ĐT đề xuất quy định về xếp lương đối với nhà giáo

Bắc Bộ có mưa lớn trong các ngày 24 và 25/9



- Bắc Bộ: Ngày 24/9 có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc Bộ và Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm 24/9 ngày 25/9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to ở khu vực Đông Bắc Bộ trong đêm 24/9; sau có mưa to đến rất to trên toàn khu vực Bắc Bộ.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: Ngày và đêm 24/9 có mưa rào và dông rải rác; riêng Thanh Hóa đêm 24/9 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 25/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to.

- Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Cao Nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ ngày 24/9 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.

Miền Bắc có mưa to từ đêm 24/9. Ảnh minh họa

Bão Ragasa dự kiến vào bờ biển sẽ giảm cấp, Biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới

VOV đưa tin, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn (Bộ NN&MT) dự báo bão số 9 (Ragasa) sẽ có xu hướng giảm cường độ khi tiếp cận đất liền nhưng vẫn duy trì trạng thái siêu bão trong 24 giờ tới; khi vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng có thể đạt khoảng cấp 9–10, giật cấp 12 sóng biển có thể cao từ 4-6m. Khi đổ bộ vào đất liền có thể còn đạt khoảng cấp 8–9, giật cấp 10, đủ sức làm gãy đổ cây cối, nhà yếu và cột điện.

"Với tốc độ di chuyển 20km/h nên khoảng 1,5 ngày nữa sẽ ảnh hưởng đến bán đảo Lôi Châu. Khi tiệm cận bờ biển Quảng Đông suy yếu xuống cấp 12. Ảnh hưởng đến nước ta trong ngày 25/9 và sẽ còn cấp 8,9 giật cấp 12. Tác động mạnh nhất trên biển vẫn ở cấp siêu bão, ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng có thể giật cấp 12. Sóng cao từ 4-6m. Tương tác với bờ và không khí lạnh nên khi vào nước ta sẽ giảm cấp rất nhanh. Ngay sau cơn bão này thì 27/9 sẽ có áp thấp đi vào biển Đông và có khả năng trở thành cơn bão số 10", ông Cường thông tin.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp, đáng lo ngại nhất hiện nay là hoàn lưu sau bão dự kiến gây mưa to đến rất to từ đêm 24/9 đến 26/9 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa phổ biến 100–250 mm, cục bộ trên 400 mm, gây nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất. Bên cạnh đó, cơn bão có thể gây dông lốc và 1 số hình thái thời tiết cực đoan trên biển và trên đất liền rất nguy hiểm, không dự báo trước. Do đó, các địa phương cần tránh tư tưởng chủ quan để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Theo dự báo, khi vào đất liền Việt Nam bão Ragasa gây thời tiết cực đoan, dông lốc nguy hiểm. Ảnh: NCHMF

Bộ GD&ĐT đề xuất quy định về xếp lương đối với nhà giáo

Theo Báo GD&TĐ, Bộ GD&ĐT đã dự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập (dự thảo Thông tư). Theo Dự thảo, việc bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ, năng lực và chuyên môn nghiệp vụ đang đảm nhận của nhà giáo và theo quy định của pháp luật.

Không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thay đổi chức danh nhà giáo, trừ trường hợp nhà giáo có sự thăng tiến nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của chức danh nhà giáo cao hơn và có nguyện vọng thay đổi chức danh nhà giáo hiện giữ; Không căn cứ trình độ được đào tạo để bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cao hơn chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển đối với nhà giáo mới được tuyển dụng.

Trường hợp có chênh lệch giữa hệ số lương hiện giữ và hệ số lương của chức danh nhà giáo thì được bảo lưu hệ số chênh lệch theo quy định của pháp luật về tiền lương.

Giáo viên Trường Tiểu học - THCS Đăk Năng (Quảng Ngãi) ân cần hướng dẫn cho học sinh.

Thông tin học sinh cấp 2 ở Hà Đông bị bắt cóc là sai sự thật



Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến sự việc một học sinh lớp 6 tại trường THCS Trần Đăng Ninh (phường Hà Đông) trên đường đi học đã suýt bị bắt cóc, đang nhận được sự quan tâm và chú ý của dư luận.

"Hôm kia, thứ 4 cháu mình suýt bị bắt cóc trên đường đi học lúc 1h30 trưa, ngay giữa khu dân sinh ở Hà Đông…"; "học sinh lớp 6 trường THCS Trần Đăng Ninh, Hà Đông trên đường đi học bị 1 nam 1 nữ tiếp cận kéo cháu lên ô tô, may có nhà dân bên đường đang ăn trưa chạy ra xem, giữ cháu lại thì bọn người xấu mới bỏ đi...", nội dung bài đăng cho biết.

Ngày 23/9, thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội đã tiến hành xác minh, làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một cháu bé suýt bị bắt cóc trên đường đi học là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, qua làm việc trực tiếp với Nhà trường, học sinh cùng phụ huynh có liên quan đến bài viết, Công an phường Hà Đông xác định sự việc trên là không chính xác, không có chuyện cháu học sinh suýt bị bắt cóc như mạng xã hội đăng tải mà do cháu tự nghĩ ra.

Tiến hành làm việc với chủ tài khoản đăng tải sự việc, người này thừa nhận do được nghe kể lại nên đã đăng tải bài viết gây hiểu lầm trên mạng xã hội đồng thời gỡ bỏ nội dung sai sự thật.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc 1 học sinh cấp 2 ở Hà Đông bị bắt cóc được xác định là sai sự thật.

Công an Hà Nội liên tiếp giải cứu sinh viên khỏi bẫy bắt cóc online

Theo Báo SK&ĐS, ngày 22/9, Công an phường Phú Lương (Hà Nội) nhận được tin báo từ gia đình anh L. (SN 2007, sinh viên năm thứ nhất đại học) về việc anh này có dấu hiệu bị bắt cóc. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh và làm rõ: Tối 21/9, anh L. đang ở phòng trọ thì nhận được cuộc gọi từ đối tượng giả danh cơ quan công an. Đối tượng thông báo anh L. có liên quan đến một vụ án ma túy, đồng thời yêu cầu anh ra khỏi nơi cư trú, thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Dương Nội.

Trong quá trình liên lạc, nhóm đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn thao túng tâm lý, hướng dẫn anh L. tìm cách xin tiền gia đình. Tin lời các đối tượng, anh L. đã làm theo chỉ dẫn, khiến gia đình lo lắng và tin rằng con trai mình bị bắt cóc thật sự. Đến khoảng 17h45 cùng ngày, Công an phường Phú Lương đã rà soát và tìm thấy anh L. an toàn.

Trước đó, vào tối 7/9, Công an phường Phú Lương cũng đã kịp thời ngăn chặn một vụ việc tương tự khi một sinh viên khác bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, yêu cầu rời khỏi nơi ở và dàn dựng vụ bắt cóc.

Trước tình trạng nhiều người dân, đặc biệt là sinh viên, bị lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cơ quan công an, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

Công an phường Phú Lương giải cứu nam sinh viên khỏi bẫy bắt cóc online. Ảnh: Công an Hà Nội



