Tin sáng 28/10: Mùa đông năm nay về sớm, khả năng có đợt rét đậm, rét hại; Những ai vẫn được dùng thẻ BHYT giấy từ nay đến hết năm 2025?

Từ 01/6/2025, thẻ BHYT giấy chỉ được cấp mới trong 3 trường hợp

Ảnh minh hoạ.

Từ ngày 01/6/2025, đối với các trường hợp đề nghị cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT, cán bộ BHXH trực tiếp hướng dẫn người tham gia cài đặt ứng dụng BHXH số (VssID), ứng dụng định danh điện tử (VneID) và hướng dẫn sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, VneID; căn cước công dân (CCCD) có gắn chip để đi khám, chữa bệnh thay cho thẻ BHYT bản giấy.

Chỉ thực hiện cấp mới thẻ BHYT giấy đối với 03 trường hợp sau:

(1) Không thể cài đặt VssID

(2) Không thể cài đặt VneID

(3) Không có CCCD có gắn chip.

Như vậy, từ 01/6/2025, BHXH tỉnh chỉ cấp mới thẻ BHYT giấy trong 3 trường hợp: Người tham gia không thể cài đặt ứng dụng VssID, không thể cài đặt ứng dụng VNeID, hoặc không có CCCD gắn chip. Tất cả các trường hợp còn lại sẽ được hướng dẫn sử dụng các phương thức điện tử nhằm thuận tiện hơn trong quá trình khám, chữa bệnh bằng BHYT. Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Trường học Hà Nội cần công khai đường dây nóng để xử lý nhanh thông tin bạo lực học đường

Các trường cần chủ động tìm hiểu thông tin qua đường dây nóng, phối hợp kịp thời với lực lượng công an và phụ huynh trong xử lý các vụ việc phát sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học. Trong đó, các trường học trên địa bàn thành phố cần thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin liên quan đến an ninh, an toàn và bạo lực học đường. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

Sở yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, kỹ năng ứng xử văn hóa, phòng chống bạo lực học đường, ma túy, tội phạm công nghệ cao và các tệ nạn xã hội.

Các trường phải quản lý chặt việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị thu phát sóng trong nhà trường; phát huy vai trò tổ tư vấn học đường; thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng phó rủi ro; phát hiện sớm học sinh có dấu hiệu bất thường về hành vi, tâm lý.

Ngoài ra, các nhà trường cần rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất, đặc biệt là cây xanh lâu năm, hệ thống điện, ao hồ, lan can, khu vui chơi… kịp thời khắc phục nguy cơ mất an toàn.

Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy

Ngày 27/10, Công an xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo của bà Lê Thị Phương (SN 1975; tạm trú ấp Phước Hòa, xã Thạnh Lộc) về trường hợp cháu gái tên L.T.N. (SN 2013) đi bán vé số bị mất liên lạc từ ngày 23/10. Người Lao Động đưa tin.

Hình ảnh cháu L.T.N. trước khi bị mất liên lạc (ảnh do người thân cung cấp).

Chủ một đại lý vé số ở chợ Rạch Sỏi (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) - nơi cháu N. lấy vé số bán cho biết, qua trích xuất camera lúc 16 giờ 30 phút ngày 23/10, cháu có đến lấy 50 tờ vé số, trả tiền 450.000 đồng, rồi đi. Lúc đó, cháu mặc quần lửng màu xanh, áo hồng, một cánh tay còn băng bó gạc màu vàng do bị tai nạn đứt gân tay vài ngày trước.

Bà Phương cho biết thêm: "Cháu không có điện thoại, không chơi game, không chơi mạng xã hội và không giao du bạn bè nhưng cháu khá lanh lợi, số điện thoại của tôi và nhiều người quen cháu đều nhớ. Tôi lo sợ cháu gặp chuyện chẳng lành, bởi nếu có lỡ đi lạc thì cháu cũng biết mượn điện thoại gọi về, nhưng mà 4 ngày qua vẫn biệt tăm!".

Bộ GD-ĐT đề xuất lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất, cấp cho 5 đối tượng

Sinh viên trong lễ tốt nghiệp đại học.

Vụ Giáo dục Đại học cho rằng cần thành lập một Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất, hoạt động theo mô hình hiện đại, tập trung và linh hoạt, nhằm khắc phục những hạn chế trên, trở thành công cụ chính sách quan trọng trong chiến lược phát triển nhân tài quốc gia. Theo VietnamNet, Vụ Giáo dục Đại học đề xuất 5 nhóm học bổng chính do Quỹ cấp phát:

Học bổng toàn phần hoặc bán phần cho học sinh, sinh viên tài năng ở mọi lĩnh vực, dựa trên thành tích học tập xuất sắc, năng khiếu đặc biệt hoặc kết quả thi vượt trội. Mức học bổng đủ trang trải học phí và chi phí sinh hoạt, giúp người học toàn tâm nghiên cứu, học tập.

Học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách xã hội, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục và thể hiện tinh thần nhân văn “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Học bổng cho sinh viên giỏi tại các trường đại học trọng điểm, ngành ưu tiên như khoa học cơ bản, công nghệ lõi, kỹ thuật cao, y dược, sư phạm... hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt.

Học bổng theo đặt hàng của Chính phủ, phục vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực chiến lược, công nghệ mới nổi, an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

Học bổng du học và nghiên cứu sau đại học ở nước ngoài, kế thừa và nâng tầm các đề án hiện có, cử học viên tham gia chương trình thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ tại các trường hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực Việt Nam đang cần nhân lực cấp thiết.

Mùa đông năm nay về sớm, khả năng có đợt rét đậm, rét hại

Ảnh minh hoạ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa đông năm nay tại khu vực Bắc Bộ khả năng có mức nhiệt độ xấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình các năm. Mặc dù tần suất xuất hiện rét đậm, rét hại được dự báo sẽ tương đương với trung bình các năm, song vẫn có khả năng xảy ra những đợt không khí lạnh cường độ cao, gây ra hiện tượng sương muối và băng giá. Báo Văn Hóa đưa tin.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, không khí lạnh sẽ xuất hiện thường xuyên và rõ rệt hơn từ cuối tháng 10/2025 cho đến hết tháng 2/2026.

Trong đó, từ tháng 12/2025 đến hết tháng 2/2026 sẽ là ba tháng cao điểm rét nhất. Đây là giai đoạn không khí lạnh tác động mạnh mẽ nhất, có thể xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng.