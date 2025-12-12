Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ tử vong do mâu thuẫn ở Đồng Nai

Thứ sáu, 11:56 12/12/2025 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Dương lên mạng đặt mua súng rồi bắn vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (SN 1982, ngụ phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Do có mâu thuẫn với bà Tr.Th.X.Tr (SN 1972) ngụ phường An Lộc từ trước nên Nguyễn Văn Dương nãy sinh ý định giết hại bà Tr. Khoảng tháng 8/2024, Dương lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn để thực hiện hành vi.

Danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ tử vong trong đêm ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Dương và tang vật vụ án. Ảnh: CA Đồng Nai

Khuya ngày 6/12/2025, Nguyễn Văn Dương dùng súng bắn bể cửa kính nhà bà Tr, khi bà này ra mở cửa thì bị Dương bắn trúng cổ. Mặc dù được thân nhân và người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà Tr đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường An Lộc, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và tập trung lực lượng tiến hành truy xét và bắt đối tượng gây án.

Công an đã bắt thủ phạm đồng thời thu giữ 01 khẩu súng hơi nén bắn đạn chì bên trong băng đạn có 05 viên đạn chì; 592 viên đạn chì và nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bộ Công an chỉ đạo làm rõ sự việc liên quan đến vụ nổ súng bắn người ở Vĩnh Long

Bộ Công an chỉ đạo làm rõ sự việc liên quan đến vụ nổ súng bắn người ở Vĩnh Long

Vụ nổ súng bắn người rồi tự sát ở Vĩnh Long: VKSND Tối cao làm việc với gia đình người bắn tài xế

Vụ nổ súng bắn người rồi tự sát ở Vĩnh Long: VKSND Tối cao làm việc với gia đình người bắn tài xế

Nổ súng bắn người rồi tự sát ở Vĩnh Long, danh tính thủ phạm khiến nhiều người bất ngờ

Nổ súng bắn người rồi tự sát ở Vĩnh Long, danh tính thủ phạm khiến nhiều người bất ngờ

Dùng súng bắn người ngồi nhậu với vợ cũ

Dùng súng bắn người ngồi nhậu với vợ cũ

Hà Nội: Rút súng bắn người vì bênh bạn tù

Hà Nội: Rút súng bắn người vì bênh bạn tù

Cùng chuyên mục

Bắt giữ người đàn ông bị truy nã sau 36 năm lẩn trốn

Bắt giữ người đàn ông bị truy nã sau 36 năm lẩn trốn

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Đối tượng Đinh Nhiên vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ sau 36 năm lẩn trốn.

Đến nhà con nợ đòi tiền, người đàn ông bị 5 đối tượng trói tay chân, đánh tử vong ở Bắc Ninh

Đến nhà con nợ đòi tiền, người đàn ông bị 5 đối tượng trói tay chân, đánh tử vong ở Bắc Ninh

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc, ông Mong tìm đến nhà Hậu để đòi nợ thì xảy ra xô xát. Tại đây, nạn nhân đã bị 5 đối tượng khống chế, trói và hành hung dẫn đến tử vong. Sau 5 giờ truy xét, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ khẩn cấp toàn bộ nhóm nghi phạm.

Tóm gọn đối tượng trộm xe máy trong đêm khi đang tìm chỗ tiêu thụ

Tóm gọn đối tượng trộm xe máy trong đêm khi đang tìm chỗ tiêu thụ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản tại khu vực phường Kiến Hưng khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ.

Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạy

Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạy

Xã hội - 14 giờ trước

Người đàn ông bất ngờ giữ chặt và đẩy cán bộ CSGT vào đầu xe tải đang đi ngược chiều. Nghi phạm đã bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người.

Chém người chỉ vì tiếng ‘nẹt pô’

Chém người chỉ vì tiếng ‘nẹt pô’

Xã hội - 16 giờ trước

Chỉ vì mâu thuẫn từ tiếng "nẹt pô" xe máy, 2 đối tượng Quân và Khoa đã dùng dao tự chế chém một người bị thương nặng.

Bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Xã hội - 16 giờ trước

Công an xã Hòa Bình (Cà Mau) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng có liên quan đến một vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, khi tên này lẩn trốn tại địa phương.

Phạt xe khách đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương

Phạt xe khách đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương

Xã hội - 16 giờ trước

Ngày 11/12, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe khách vì điều khiển phương tiện đi vào làn đường có biển báo cấm trên cầu Chương Dương.

Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bị dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng Đặng Từ Minh đã bất ngờ đẩy cả người Đại úy Cảnh sát giao thông (CSGT) và phương tiện vào đầu một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Rất may mắn, đồng chí Cảnh sát đã thoát nạn trong gang tấc.

Hà Nội: Truy nã đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động Bùi Thu Huyền

Hà Nội: Truy nã đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động Bùi Thu Huyền

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Thu Huyền (SN 1992; thường trú tỉnh Phú Thọ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai thanh niên đánh nhau trong quán bida, một người bị tử vong

Hai thanh niên đánh nhau trong quán bida, một người bị tử vong

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Vì xích mích, Chinh và Quân xảy ra xô xát trong quán bida. Hậu quả Quân mang thương tích nặng tử vong sau đó còn Chinh bị tạm giữ để điều tra.

Xem nhiều

Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồng

Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồng

Pháp luật

GĐXH - Sau khi quen và trò chuyện tình cảm với một người trên mạng xã hội, chị T. dần bị cuốn vào “vòng xoáy” lừa đảo, suýt mất 4 tỷ đồng.

Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Pháp luật
Nghịch tử cầm dao đuổi em, chém bố sau mâu thuẫn

Nghịch tử cầm dao đuổi em, chém bố sau mâu thuẫn

Pháp luật
Hà Nội: Kiểm tra điện thoại thiếu niên 16 tuổi đi đêm, lộ ra 'kho' súng đạn cất giấu tại nhà

Hà Nội: Kiểm tra điện thoại thiếu niên 16 tuổi đi đêm, lộ ra 'kho' súng đạn cất giấu tại nhà

Pháp luật
Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạy

Tạm giữ người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang chạy

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top