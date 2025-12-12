Danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ tử vong do mâu thuẫn ở Đồng Nai
GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Dương lên mạng đặt mua súng rồi bắn vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (SN 1982, ngụ phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi giết người.
Do có mâu thuẫn với bà Tr.Th.X.Tr (SN 1972) ngụ phường An Lộc từ trước nên Nguyễn Văn Dương nãy sinh ý định giết hại bà Tr. Khoảng tháng 8/2024, Dương lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn để thực hiện hành vi.
Khuya ngày 6/12/2025, Nguyễn Văn Dương dùng súng bắn bể cửa kính nhà bà Tr, khi bà này ra mở cửa thì bị Dương bắn trúng cổ. Mặc dù được thân nhân và người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà Tr đã tử vong do vết thương quá nặng.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường An Lộc, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và tập trung lực lượng tiến hành truy xét và bắt đối tượng gây án.
Công an đã bắt thủ phạm đồng thời thu giữ 01 khẩu súng hơi nén bắn đạn chì bên trong băng đạn có 05 viên đạn chì; 592 viên đạn chì và nhiều vật chứng khác liên quan đến vụ án.
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
