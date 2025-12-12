Video: Cận cảnh người phụ nữ lột bông tai vàng của bé 5 tuổi
GĐXH - Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang tạm giữ người phụ nữ có hành vi cướp đôi bông tai của bé gái 5 tuổi đang chơi trong hẻm đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM).
Theo VietnamNet, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) mời làm việc đối với Lê Thị Bích Trâm (SN 1988, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) để điều tra làm rõ vụ cướp tài sản là đôi bông tai vàng của bé gái 5 tuổi.
Video: Bé gái 5 tuổi nghi bị người lạ lột bông tai trước cửa nhà (nguồn: VnExpress)
Trước đó, ngày 10/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiếp nhận trình báo của anh Đ.H.T về việc con gái anh đang chơi ở trước nhà hàng xóm, trong hẻm đường Vĩnh Lộc thì bị người lạ lột mất đôi bông tai bằng vàng.
Khoảng 19h50 ngày 8/12, nghe tiếng con gái khóc, anh T chạy ra xem thì thấy hai người phụ nữ đi xe đạp điện chạy ngang qua, khi đến xem thì con gái anh T nói bị lấy mất đôi bông tai.
Khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an xã tiến hành truy xét. Công an khoanh vùng và phát hiện Trâm tại nhà trọ ở ấp 68 (xã Tân Vĩnh Lộc) nên tiến hành mời về làm việc.
Tại cơ quan công an, Trâm thừa nhận, tối 8/12 chở con gái đi dạo, khi thấy bé Th có đeo vàng đã tiếp cận, lột đôi bông tai và đem bán ở tiệm vàng gần đó.
Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý Trâm theo quy định của pháp luật.
Hà Nội cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí bằng nhiều nhóm biện pháp 'đánh thẳng' vào các nguồn phát thải lớnThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục ở mức xấu và có thời điểm chạm ngưỡng nguy hại, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 10/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.
Đăng ký tạm trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước nàyThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Việc đăng ký tạm trú online hiện nay rất tiện lợi. Người dân có thể thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc thông qua ứng dụng VNeID.
Miền Bắc lại đón không khí lạnh mạnh tăng cường?Thời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh từ đêm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to kèm theo dông sét, nhiệt độ giảm. Từ ngày 13/11, hai khu vực này trời chuyển rét.
Tin sáng 12/12: Đại học Quốc gia TP.HCM xét tuyển chủ yếu bằng một phương thức tích hợp năm 2026; Miền Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độXã hội - 9 giờ trước
GĐXH - Đại học Quốc gia TP.HCM thống nhất thực hiện một phương thức xét tuyển tích hợp, bên cạnh một phần nhỏ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Miền Bắc rét sâu, nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to, kèm nguy cơ lốc, sét.
Khám chữa bệnh cho 4.000 phụ nữ, trẻ em chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCMXã hội - 18 giờ trước
Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 sẽ diễn ra vào chiều 20/12 và sáng 21/12 tại Hội trường Thành phố, với quy mô 597 đại biểu. Đây là đại hội đầu tiên tổ chức theo mô hình mới sau khi hợp nhất, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội với đô thị "siêu đông dân".
Cả nhà bị viêm đường hô hấp giữa mùa ô nhiễm không khíXã hội - 20 giờ trước
Gần đây, nhiều gia đình tại Hà Nội rơi vào cảnh cả nhà cùng ho, dị ứng, ngứa mắt, thậm chí trẻ nhỏ bị viêm phế quản, viêm phổi dai dẳng.
Giám định ADN thế hệ mới giúp xác định danh tính liệt sĩ trong mẫu hài cốt hư hại nặngXã hội - 20 giờ trước
Phương pháp mới đặc biệt phù hợp với các mẫu hài cốt phân hủy nặng, ADN đứt gãy thành các đoạn rất ngắn, trường hợp mà các phương pháp giám định truyền thống thường không đưa ra được kết luận.
Nghĩ quẩn, người phụ nữ mắc bệnh ung thư nhảy cầu tự tửXã hội - 20 giờ trước
Do đau đớn vì mang bệnh, người phụ nữ mắc bệnh ung thư đã nghĩ quẩn, bắt taxi ra cầu An Đồng tự tử. May mắn, sau đó nạn nhân được cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương, Hải Phòng cứu sống.
Xử lý sạt lở đồi Phòng Không đe dọa an toàn của 54 nhân khẩuThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại đồi Phòng Không. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND xã Linh Sơn di dời người dân và triển khai phương án xử lý khẩn để khắc phục.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng đến toàn miền BắcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm 12 đến 13/12, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Từ khoảng ngày 13/12, trời rét đậm, vùng núi rét hại.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng đến toàn miền BắcThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp hội tụ gió trên cao, từ đêm 12 đến 13/12, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Từ khoảng ngày 13/12, trời rét đậm, vùng núi rét hại.