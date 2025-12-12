Video: Cận cảnh người phụ nữ lột bông tai vàng của bé 5 tuổi

Theo VietnamNet, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM) mời làm việc đối với Lê Thị Bích Trâm (SN 1988, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) để điều tra làm rõ vụ cướp tài sản là đôi bông tai vàng của bé gái 5 tuổi.

Video: Bé gái 5 tuổi nghi bị người lạ lột bông tai trước cửa nhà (nguồn: VnExpress)

Trước đó, ngày 10/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiếp nhận trình báo của anh Đ.H.T về việc con gái anh đang chơi ở trước nhà hàng xóm, trong hẻm đường Vĩnh Lộc thì bị người lạ lột mất đôi bông tai bằng vàng.

Khoảng 19h50 ngày 8/12, nghe tiếng con gái khóc, anh T chạy ra xem thì thấy hai người phụ nữ đi xe đạp điện chạy ngang qua, khi đến xem thì con gái anh T nói bị lấy mất đôi bông tai.

Lê Thị Bích Trâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an xã Tân Vĩnh Lộc

Khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an xã tiến hành truy xét. Công an khoanh vùng và phát hiện Trâm tại nhà trọ ở ấp 68 (xã Tân Vĩnh Lộc) nên tiến hành mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, Trâm thừa nhận, tối 8/12 chở con gái đi dạo, khi thấy bé Th có đeo vàng đã tiếp cận, lột đôi bông tai và đem bán ở tiệm vàng gần đó.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý Trâm theo quy định của pháp luật.