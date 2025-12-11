Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người
GĐXH - Bị dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng Đặng Từ Minh đã bất ngờ đẩy cả người Đại úy Cảnh sát giao thông (CSGT) và phương tiện vào đầu một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Rất may mắn, đồng chí Cảnh sát đã thoát nạn trong gang tấc.
Chiều 11/12, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 35 phút cùng ngày (11/12), tại tuyến đường tỉnh 429 (thuộc địa bàn xã Phượng Dực, TP Hà Nội).
Vào thời điểm trên, Đại úy Nguyễn Duy Điệp - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang thực hiện nhiệm vụ trong tổ tuần tra kiểm soát. Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 22AA-182.89 không đội mũ bảo hiểm, biển số xe có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị xem xét khởi tố tội Giết người.
Người điều khiển phương tiện được xác định là Đặng Từ Minh (sinh năm 1980, trú tại thôn Tân Độ, xã Phượng Dực). Sau khi dừng xe, Đại úy Điệp được phân công đưa phương tiện vi phạm về vị trí chốt để lập biên bản xử lý.
Tuy nhiên, trong lúc Đại úy Điệp đang dắt xe, đối tượng Đặng Từ Minh đi ngay phía sau đã bất ngờ thực hiện hành vi tấn công. Minh giữ chặt cả người Đại úy Điệp lẫn chiếc xe máy rồi dùng sức đẩy mạnh cả người và xe lao thẳng vào đầu một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 30M-302.09 đang lưu thông theo chiều ngược lại.
Tình huống diễn ra quá bất ngờ và nguy hiểm, khiến Đại úy Điệp ngã văng xuống đường, vị trí ngã chỉ cách bánh xe tải trong gang tấc. May mắn thay, tài xế xe tải đã kịp thời xử lý và Đại úy Điệp không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Ngay lập tức, Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Đặng Từ Minh và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực thụ lý.
Nhận định hành vi của Đặng Từ Minh không đơn thuần là chống người thi hành công vụ mà có tính chất côn đồ, coi thường mạng sống người khác, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng.
Cơ quan công an đang khẩn trương củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố Đặng Từ Minh với tội danh "Giết người" theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Bùi Thu Huyền (SN 1992; thường trú tỉnh Phú Thọ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
GĐXH - Vì xích mích, Chinh và Quân xảy ra xô xát trong quán bida. Hậu quả Quân mang thương tích nặng tử vong sau đó còn Chinh bị tạm giữ để điều tra.
GĐXH - Sau khi quen và trò chuyện tình cảm với một người trên mạng xã hội, chị T. dần bị cuốn vào "vòng xoáy" lừa đảo, suýt mất 4 tỷ đồng.
GĐXH - Tự dựng vỏ bọc "Tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tư", Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú Hà Nội) ký hợp đồng trái thẩm quyền và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ các nhà thầu có nhu cầu thi công dự án.
GĐXH - Từ những hình ảnh bất thường trong chiếc điện thoại của một thiếu niên bị dừng xe kiểm tra lúc nửa đêm, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 3 khẩu súng cùng 100 viên đạn được đối tượng cất giấu ngay tại nhà riêng.
Đối tượng Nguyễn Tấn Thành bị Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố về tội "Giết người" sau khi gây ra vụ lái ô tô lao vào nhà chị gái tông em gái tử vong...
GĐXH - Người dân phát hiện xe khách di chuyển ngược chiều trên Quốc lộ 1A nên trình báo cơ quan chức năng. Sau khi làm rõ người điều khiển và các vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản xử phạt.
GĐXH - Vì mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Thanh Sơn cầm con dao dài đuổi chém em trai. Người bố xông vào ngăn cản thì bị Sơn chém gây thương tích ở vùng đầu.
GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Anh Cường (SN 1989, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Chống người thi hành công vụ".
GĐXH - Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998) về tội Gây rối trật tự công cộng.
GĐXH - Qua xác minh, H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", Công an phường Phú Bài (TP. Huế) liên hệ với gia đình tại Thái Nguyên để đón em này trở về an toàn.