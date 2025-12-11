Mới nhất
Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Thứ năm, 19:06 11/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Bị dừng xe kiểm tra hành chính, đối tượng Đặng Từ Minh đã bất ngờ đẩy cả người Đại úy Cảnh sát giao thông (CSGT) và phương tiện vào đầu một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Rất may mắn, đồng chí Cảnh sát đã thoát nạn trong gang tấc.

Chiều 11/12, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 35 phút cùng ngày (11/12), tại tuyến đường tỉnh 429 (thuộc địa bàn xã Phượng Dực, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, Đại úy Nguyễn Duy Điệp - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang thực hiện nhiệm vụ trong tổ tuần tra kiểm soát. Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 22AA-182.89 không đội mũ bảo hiểm, biển số xe có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị xem xét khởi tố tội Giết người.

Người điều khiển phương tiện được xác định là Đặng Từ Minh (sinh năm 1980, trú tại thôn Tân Độ, xã Phượng Dực). Sau khi dừng xe, Đại úy Điệp được phân công đưa phương tiện vi phạm về vị trí chốt để lập biên bản xử lý.

Tuy nhiên, trong lúc Đại úy Điệp đang dắt xe, đối tượng Đặng Từ Minh đi ngay phía sau đã bất ngờ thực hiện hành vi tấn công. Minh giữ chặt cả người Đại úy Điệp lẫn chiếc xe máy rồi dùng sức đẩy mạnh cả người và xe lao thẳng vào đầu một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 30M-302.09 đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Tình huống diễn ra quá bất ngờ và nguy hiểm, khiến Đại úy Điệp ngã văng xuống đường, vị trí ngã chỉ cách bánh xe tải trong gang tấc. May mắn thay, tài xế xe tải đã kịp thời xử lý và Đại úy Điệp không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Đặng Từ Minh và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực thụ lý.

Nhận định hành vi của Đặng Từ Minh không đơn thuần là chống người thi hành công vụ mà có tính chất côn đồ, coi thường mạng sống người khác, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng.

Cơ quan công an đang khẩn trương củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố Đặng Từ Minh với tội danh "Giết người" theo quy định của pháp luật.

Vi phạm giao thông nghiêm trọng , Đặng Từ Minh bị khởi tố tội Giết người tại Hà Nội - Ảnh 1.Khởi tố tội giết người kẻ lái xe Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành bị Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố về tội “Giết người” sau khi gây ra vụ lái ô tô lao vào nhà chị gái tông em gái tử vong...

Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Công an Huế giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Pháp luật

GĐXH - Qua xác minh, H. là nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online", Công an phường Phú Bài (TP. Huế) liên hệ với gia đình tại Thái Nguyên để đón em này trở về an toàn.

Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồng

Bị người yêu online tống tiền, cô gái suýt mất hơn 4 tỷ đồng

Pháp luật
Hà Nội: Truy nã đối tượng cho vay lãi nặng Trần Ngọc Quang

Hà Nội: Truy nã đối tượng cho vay lãi nặng Trần Ngọc Quang

Pháp luật
Hà Nội: Bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê

Hà Nội: Bắt tạm giam 'tổng tài' chỉ đạo đánh người ở quán cà phê

Pháp luật
Công an Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để hưởng khoan hồng

Công an Hưng Yên kêu gọi bị can Đặng Thị Huệ ra đầu thú để hưởng khoan hồng

Pháp luật

