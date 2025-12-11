Hà Nội: Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị tạm giữ vì hành vi Giết người

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chiều 11/12, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 35 phút cùng ngày (11/12), tại tuyến đường tỉnh 429 (thuộc địa bàn xã Phượng Dực, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, Đại úy Nguyễn Duy Điệp - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang thực hiện nhiệm vụ trong tổ tuần tra kiểm soát. Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 22AA-182.89 không đội mũ bảo hiểm, biển số xe có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Vi phạm giao thông rồi đẩy Cảnh sát vào gầm xe tải, đối tượng bị xem xét khởi tố tội Giết người.

Người điều khiển phương tiện được xác định là Đặng Từ Minh (sinh năm 1980, trú tại thôn Tân Độ, xã Phượng Dực). Sau khi dừng xe, Đại úy Điệp được phân công đưa phương tiện vi phạm về vị trí chốt để lập biên bản xử lý.

Tuy nhiên, trong lúc Đại úy Điệp đang dắt xe, đối tượng Đặng Từ Minh đi ngay phía sau đã bất ngờ thực hiện hành vi tấn công. Minh giữ chặt cả người Đại úy Điệp lẫn chiếc xe máy rồi dùng sức đẩy mạnh cả người và xe lao thẳng vào đầu một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 30M-302.09 đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Tình huống diễn ra quá bất ngờ và nguy hiểm, khiến Đại úy Điệp ngã văng xuống đường, vị trí ngã chỉ cách bánh xe tải trong gang tấc. May mắn thay, tài xế xe tải đã kịp thời xử lý và Đại úy Điệp không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Đặng Từ Minh và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực thụ lý.

Nhận định hành vi của Đặng Từ Minh không đơn thuần là chống người thi hành công vụ mà có tính chất côn đồ, coi thường mạng sống người khác, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng.

Cơ quan công an đang khẩn trương củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố Đặng Từ Minh với tội danh "Giết người" theo quy định của pháp luật.