Đến nhà con nợ đòi tiền, người đàn ông bị 5 đối tượng trói tay chân, đánh tử vong ở Bắc Ninh

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đoàn Văn Hùng (SN 1978), Tạ Văn Teng (SN 1982), Tạ Thành Châm (SN 1956), Tạ Thị Nga (SN 1969) và Tạ Văn Hậu (SN 1975). Cả 5 nghi phạm này đều trú tại thôn Ngò, xã Ngọc Thiện (tỉnh Bắc Ninh).

Đối tượng Đoàn Văn Hùng, Tạ Văn Teng, Tạ Thành Châm, Tạ Thị Nga (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 10/12, ông Giáp Văn Mong (SN 1965, trú thôn Bùi, xã Ngọc Thiện) đến nhà Tạ Văn Hậu để đòi nợ. Tại đây, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã và xô xát. Nhóm đối tượng sau đó đã có hành vi trói, đánh bằng tay, chân khiến ông Mong tử vong. Trong lúc xảy ra vụ việc, Hậu cũng bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp cùng Công an xã Ngọc Thiện, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 5 giờ đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra, lực lượng chức năng đã làm rõ vai trò và bắt giữ thành công cả 5 nghi phạm liên quan.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nhóm đối tượng trên để điều tra về hành vi Giết người.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.