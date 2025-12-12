Đăng ký tạm trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này
GĐXH - Việc đăng ký tạm trú online hiện nay rất tiện lợi. Người dân có thể thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc thông qua ứng dụng VNeID.
Những lợi ích mang lại khi người dân đăng ký tạm trú online
Theo Thông tư 55/2021/TT-BCA, người dân có thể nộp hồ sơ đăng ký tạm trú online thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, hoặc ứng dụng VNeID. Việc này giúp người dân thực hiện các thủ tục cư trú một cách nhanh chóng, thuận tiện và có thể theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ trực tiếp trên ứng dụng.
Dưới đây là những lợi ích nổi bật khi đăng ký tạm trú online:
- Người dân không cần phải đến trực tiếp cơ quan công an để nộp hồ sơ, tiết kiệm thời gian di chuyển.
- Có thể thực hiện việc đăng ký vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày (kể cả ngoài giờ hành chính) và ở bất cứ đâu có kết nối Internet.
- Không tốn chi phí xăng xe, gửi xe, hay các chi phí đi lại khác.
- Quy trình nộp hồ sơ, khai báo thông tin được hướng dẫn rõ ràng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của Bộ/tỉnh.
- Người dân có thể dễ dàng theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ của mình qua hệ thống, biết được hồ sơ đang ở bước nào mà không cần gọi điện hay đến trực tiếp.
- Các yêu cầu, quy định và kết quả xử lý đều được công khai trên môi trường mạng, đảm bảo tính minh bạch.
- Hệ thống thường có chức năng kiểm tra sơ bộ thông tin, giúp người dân hạn chế điền sai hoặc thiếu giấy tờ cần thiết.
- Việc đăng ký trực tuyến là một bước quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia và xây dựng Chính phủ điện tử.
- Giúp cơ quan quản lý thu thập và quản lý dữ liệu dân cư một cách chính xác, đồng bộ và nhanh chóng hơn.
Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tạm trú online
Dưới đây là thông tin chi tiết về hồ sơ cần chuẩn bị và hướng dẫn thực hiện đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID:
Hồ sơ cần chuẩn bị (bản điện tử)
Khi đăng ký online, cần chuẩn bị và đính kèm các giấy tờ dưới dạng bản điện tử (file ảnh hoặc PDF) theo quy định:
- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01): Tờ khai này sẽ được tạo tự động khi bạn điền thông tin trên Cổng Dịch vụ công/ứng dụng VNeID.
Lưu ý: Đối với người chưa thành niên, phải có ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ (trừ trường hợp đã có văn bản đồng ý riêng).
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp như:
+ Hợp đồng thuê nhà/thuê phòng ở (công chứng hoặc xác nhận của bên cho thuê).
+ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở).
+ Văn bản đồng ý cho tạm trú của chủ hộ/chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp (kèm giấy tờ tùy thân của người đó).
Cách đăng ký tạm trú online trên ứng dụng VNeID
Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản Mức 2.
- Chọn mục "Thủ tục hành chính".
- Chọn "Đăng ký tạm trú".
- Chọn "Tạo mới yêu cầu".
- Lựa chọn hình thức:
+ "Bản thân" (Nếu bạn tự đăng ký cho mình).
+ "Khai hộ" (Nếu bạn đăng ký cho thành viên gia đình hoặc người khác).
Kiểm tra và điền các thông tin cá nhân (thông tin này thường được hệ thống tự động điền từ dữ liệu căn cước).
- Điền thông tin về Mối quan hệ với chủ hộ (hoặc chủ sở hữu chỗ ở).
- Điền nơi đề nghị tạm trú (Địa chỉ cụ thể nơi sẽ tạm trú).
- Điền thời hạn tạm trú (tối đa 2 năm).
Nếu có người khác cùng đăng ký, chọn "Thêm thành viên" và điền thông tin của họ.
- Đính kèm hồ sơ:
+ Tải lên các file ảnh/PDF của giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp (hợp đồng thuê nhà, giấy đồng ý của chủ nhà, v.v...).
Nếu giấy tờ của bạn đã có sẵn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì có thể không cần đính kèm.
- Gửi và theo dõi kết quả:
Chọn phương thức nhận kết quả (qua Email hoặc nhận trực tiếp tại Công an cấp xã/phường/thị trấn).
- Tích vào ô cam đoan và bấm "Gửi hồ sơ".
Người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ tại mục "Lịch sử yêu cầu" trên ứng dụng.
