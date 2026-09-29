Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày liên tiếp ở miền Bắc

Theo dự báo thời tiết, đầu tháng 10 không khí lạnh tràn về miền Bắc thời tiết nhiều nơi có mưa. Ảnh minh họa





Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết tháng 9, rãnh áp thấp tiếp tục chi phối thời tiết nên khu vực Bắc Bộ duy trì tình trạng ít mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, cục bộ có nơi nắng nóng.

Tuy nhiên, khoảng tối 30/9, một khối không khí lạnh sẽ di chuyển xuống miền Bắc nước ta.

Đợt không khí lạnh này có cường độ yếu, làm nền nhiệt giảm khoảng 3-4 độ so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất miền Bắc giảm xuống còn 30-32 độ, trời chuyển mát, riêng khu vực vùng núi cao có thể se lạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 20 độ.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, cùng với nền nhiệt giảm, từ khoảng đêm 30/9, miền Bắc sẽ bước vào chuỗi ngày mưa dông rải rác. Cụ thể, theo dự báo 10 ngày của cơ quan khí tượng, vào ngày 1/10, nhiệt độ tại miền Bắc có thể dao động từ 25-31 độ C. Trong hai ngày 2-3/10, trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ phổ biến 25-32 độ C. Đáng chú ý, khoảng từ đêm 4/10 đến ngày 5/10, khối không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh hơn. Khi đó, thời tiết tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo có những thay đổi rõ rệt. Mưa có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to, trong khi nhiệt độ tiếp tục giảm.

Phản ứng Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

MC Quyền Linh mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ các cá nhân trước những lời lẽ ác ý, những nội dung mang tính xúc phạm và buộc tội vô căn cứ trên mạng xã hội





Theo Tạp chí Phụ nữ mới, MC Quyền Linh đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, bày tỏ sự bức xúc trước những lời lẽ công kích nhắm vào bản thân và gia đình trên mạng xã hội. Nam MC cho biết không chỉ mình anh mà hình ảnh vợ con cũng bị kéo vào những nội dung mang tính công kích, kèm theo các lời buộc tội khiến anh vô cùng đau lòng.

Trong bài viết, Quyền Linh đặt câu hỏi làm thế nào để ngăn chặn những lời "thóa mạ, đay nghiến tàn nhẫn đến mức ác độc", đồng thời bày tỏ lo ngại trước tình trạng bạo lực tinh thần trên không gian mạng. Nam MC cũng mong những nội dung chưa được kiểm chứng không tiếp tục lan truyền và ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình.

Ngay dưới bài đăng, bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.

Dạ Thảo gửi đến ông xã một biểu tượng ôm đầy tình cảm. Trong khi đó, Lọ Lem viết: "Thương ba của con". Hạt Dẻ cũng nhắn nhủ: "Cố lên Ba yêu, con yêu Ba nhiều lắm".

Những lời nhắn của hai ái nữ nhanh chóng nhận được sự chú ý. Đây cũng là động thái hiếm hoi của Lọ Lem và Hạt Dẻ giữa thời điểm gia đình Quyền Linh cùng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Đến tận nhà hỗ trợ cụ ông 92 tuổi đăng ký kết hôn

Cụ bà Đỗ Thị Thanh thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại nhà với sự hỗ trợ của cán bộ hành chính (Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội)





Đời sống và Pháp luật thông tin từ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, Tổ xung kích thuộc Điểm hỗ trợ Dịch vụ công số Trung Giã, Chi nhánh 8 Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, đã có mặt tại gia đình cụ ông Sái Văn Cá (SN 1934) và cụ bà Đỗ Thị Thanh (SN 1936), trú tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, để hỗ trợ hai cụ thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn.

Theo thông tin từ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, do tuổi cao, sức khỏe yếu và gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, hai cụ không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan hành chính. Cụ bà Đỗ Thị Thanh phải sử dụng ô-xy hỗ trợ hô hấp, trong khi cụ ông Sái Văn Cá nằm liệt giường.

Trước hoàn cảnh của hai cụ, theo đề nghị của gia đình, cán bộ đã trực tiếp đến nhà để hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các bước cần thiết của thủ tục đăng ký kết hôn.

Tại gia đình, cán bộ kiểm tra, đối chiếu các thông tin liên quan đến nhân thân, giấy tờ tùy thân và nội dung đăng ký kết hôn. Những nội dung cần thiết được giải thích cụ thể để hai cụ và gia đình nắm rõ, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Do điều kiện sức khỏe đặc biệt, cán bộ hỗ trợ hai cụ hoàn thiện các nội dung cần thiết và thực hiện việc ký Giấy chứng nhận kết hôn phù hợp với điều kiện thực tế. Các thông tin được kiểm tra, đối chiếu trước khi hoàn tất thủ tục.

Hoạt động này được Điểm hỗ trợ Dịch vụ công số Trung Giã thực hiện theo phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Khi người dân gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ công, cán bộ chủ động hỗ trợ, hướng dẫn phù hợp với từng trường hợp.

Công an cảnh báo: Quét mã QR lạ có thể bị chiếm quyền điện thoại

Người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc trước khi truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng được gửi kèm quà tặng





Tạp chí Phụ nữ mới dẫn theo thông tin từ Cổng TTĐT Bộ Công an, lợi dụng thời điểm Tết Trung thu cận kề, các đối tượng lừa đảo đang triển khai hàng loạt chiến dịch gửi bưu phẩm mạo danh trực tiếp đến địa chỉ nhà riêng của người dân. Dựa trên các tập dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, chúng tinh vi đóng gói những hộp quà bắt mắt, in logo của các sàn thương mại điện tử lớn hoặc dán nhãn mác tri ân khách hàng thân thiết nhằm xóa bỏ sự phòng bị.

Điểm chung cốt lõi của những bưu phẩm này là luôn đi kèm một tờ rơi hướng dẫn chứa mã QR cùng lời hứa hẹn hấp dẫn như nhận voucher giảm giá, tiền lì xì hoặc xác thực nhận quà. Ngay khi nạn nhân dùng điện thoại quét mã, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng đến một trang web giả mạo được thiết kế sao chép y hệt cổng đăng nhập của ngân hàng. Tại đây, người dùng bị dẫn dụ điền thông tin căn cước công dân, tên đăng nhập, mật khẩu và thậm chí cả mã bảo mật OTP.

Hà Nội đánh giá các điểm ùn tắc từ dữ liệu camera và định vị GPS

Đợt khảo sát trong tháng 10 và 11/2026 sẽ kết hợp dữ liệu công nghệ với thị sát hiện trường nhằm tìm căn nguyên và làm rõ trách nhiệm tại các điểm nghẽn giao thông.





Thông tin trên Tiền phong, trong tháng 10 và 11/2026, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát công tác tổ chức giao thông và xử lý các điểm ùn tắc trên địa bàn nhằm xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đề xuất giải pháp xử lý.

Theo kế hoạch, phạm vi khảo sát tập trung vào các điểm, tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ; các vị trí còn tồn tại bất cập trong phương án tổ chức giao thông; những khu vực có xung đột luồng xe và các dự án thi công rào chắn chiếm dụng lòng đường, mặt đường gây cản trở lưu thông.

Đợt khảo sát trong tháng 10 và 11/2026 sẽ kết hợp dữ liệu công nghệ với thị sát hiện trường nhằm tìm căn nguyên và làm rõ trách nhiệm tại các điểm nghẽn giao thông.

Thời kỳ lấy dữ liệu đánh giá tính từ ngày 1/3/2026 đến thời điểm khảo sát, kết hợp đối chiếu số liệu các năm trước để theo dõi diễn biến thực tế và hiệu quả của các biện pháp đã áp dụng.

Nội dung trọng tâm của đợt rà soát gồm việc đánh giá cách phân luồng, phân làn tại các nút giao; chu kỳ đèn tín hiệu; hệ thống biển báo, vạch sơn và thiết bị báo hiệu đường bộ. Đoàn cũng xem xét hiệu quả ứng dụng camera, dữ liệu GPS cùng các công nghệ đang dùng trong điều hành giao thông.

Từ tháng 10/2026, các mức hỗ trợ người khuyết tật tăng lên

Theo Báo Tin tức và Dân tộc, từ ngày 5/10/2026, mức trợ cấp xã hội hằng tháng cho người khuyết tật tăng lên theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, với mức chuẩn trợ giúp xã hội mới là 540.000 đồng/tháng. Do đó, nhân theo hệ số, một số nhóm khuyết tật nặng và đặc biệt nặng sẽ tăng theo.

Nghị định 335/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng, kéo theo thay đổi mức trợ cấp đối với nhiều nhóm đối tượng, trong đó có người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng. Cụ thể như sau:

Đối với người khuyết tật nặng có độ tuổi lao động, người trưởng thành, hệ số 1,5 với mức hưởng 810.000 đồng/tháng. Trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi khuyết tật nặng, hệ số 2,0 với mức hưởng 1.080.000 đồng/tháng

Đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là cá nhân khác có độ tuổi lao động, người trưởng thành, hệ số 2,0 với mức hưởng 1.080.000 đồng/tháng. Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng, hệ số 2,5 với mức hưởng 1.350.000 đồng/tháng.

Ngoài tiền trợ cấp cho người khuyết tật, hộ gia đình hoặc cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng này cũng được hỗ trợ kinh phí hằng tháng theo hệ số tương ứng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10/2026, nhưng mức chuẩn mới 540.000 đồng/tháng được tính hưởng bắt đầu từ ngày 1/7/2026 và áp dụng truy thu.