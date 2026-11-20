Hai nữ sĩ quan Việt Nam nhận Huân chương Vì sự nghiệp hòa bình của Liên Hợp Quốc

Thiếu tướng Maychel Asmi trao Huân chương Liên Hợp quốc cho Trung tá Đặng Thu Hà tại MINUSCA. Ảnh: Khánh Hà

Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, ngày 18/11, tại Thủ đô Bangui (Cộng hòa Trung Phi), Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc (MINUSCA) tổ chức lễ trao Huân chương Vì sự nghiệp hòa bình của Liên Hợp Quốc cho các quân nhân có đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong số các quân nhân được vinh danh có hai nữ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ theo hình thức cá nhân tại phái bộ, gồm Trung tá Đặng Thu Hà và Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Lực lượng Phái bộ MINUSCA, trực tiếp trao huân chương cho hai nữ sĩ quan Việt Nam, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và những đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi.

Ai thay thế danh hiệu hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh tại Miss Universe Vietnam 2026?

Miss Universe Vietnam 2026 Quỳnh Anh bị tước vương miện - Ảnh: KIẾNG CẬN STUDIO

Theo VTC News, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đã ra quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh. Việc thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam của Nguyễn Quỳnh Anh chính thức có hiệu lực từ ngày 18/11/2026.

Như vậy, chỉ sau 47 ngày kể từ đêm đăng quang, hành trình Miss Universe Vietnam 2026 của người đẹp sinh năm 1999 đã khép lại.

Thông thường trong các cuộc thi sắc đẹp, khi hoa hậu không thể tiếp tục nhiệm kỳ hoặc bị thu hồi danh hiệu, Á hậu 1 thường là người được cân nhắc kế nhiệm.

Đại diện của Miss Universe Vietnam 2026 cho biết, hiện tại người thay thế Nguyễn Quỳnh Anh vẫn đang được ban tổ chức cân nhắc. "Ban tổ chức vẫn chưa có kế hoạch chọn người thay thế nên vị trí Miss Universe Vietnam 2026 sẽ vẫn để trống. Chúng tôi sẽ thông báo chính thức tới khán giả sau khi có quyết định", người đại diện cuộc thi chia sẻ.

Ông Lê Thanh Thản bị đề nghị 30-36 tháng tù treo

Ông Lê Thanh Thản bị đề nghị 30-36 tháng tù treo. Ảnh: VTC News

Theo TPO, với cáo buộc lừa dối khách hàng mua dự án CT6 Kiến Hưng có vi phạm, ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) bị đề nghị xử phạt 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lừa dối khách hàng".

Viện Kiểm sát đánh giá, trong vụ án này, bị cáo Lê Thanh Thản đã có hành vi gian dối khi cung cấp cho khách hàng những thông tin không đúng sự thật về tính pháp lý, quy hoạch và giá trị các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng. Mặc dù dự án có nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng, không đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bị cáo vẫn tổ chức kinh doanh, ký hợp đồng mua bán và bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền lợi của người mua nhà, khiến nhiều cư dân dù đã thanh toán tiền và sinh sống ổn định tại dự án trong nhiều năm nhưng đến nay vẫn không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ).

Tuy nhiên, khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Viện Kiểm sát ghi nhận trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo Lê Thanh Thản đã tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng, chủ động khắc phục hậu quả vụ án.

Giá xăng giảm xuống dưới 19.000 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm từ ngày 19/11/2026. Ảnh: TL

Theo thông tin từ Bộ Công thương Việt Nam, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ, áp dụng từ 15h ngày 19/11/2026. Trong phiên điều hành giá xăng dầu trong nước tiếp tục cùng giảm.

Cụ thể, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 18.576 đồng/lít (giảm 823 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 524 đồng/lít;

- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 19.100 đồng/lít (giảm 745 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 26.347 đồng/lít (giảm 475 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 18.671 đồng/kg (giảm 1.071 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít và dầu mazut là 800 đồng/kg.

Đề xuất cách xử phạt mới với người vượt đèn đỏ, tái phạm bị phạt gấp 3

Cục Cảnh sát giao thông đề xuất cách xử phạt mới với người vượt đèn đỏ, tái phạm bị phạt gấp 3. Ảnh: Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, Cục Cảnh sát giao thông dự kiến đề xuất phạt lũy kế người vượt đèn đỏ, mức phạt có thể tăng gấp 3 lần nếu tái phạm.

Theo phương án được đưa ra, trường hợp người điều khiển phương tiện đi qua vạch dừng khi đèn vàng sẽ không bị xử phạt.

Người vượt đèn đỏ nhưng dừng lại, không cản trở giao thông có thể được xử lý khác với trường hợp vượt vạch rồi tiếp tục di chuyển. (Bảng minh họa theo Cục CSGT)

Đối với trường hợp đèn đỏ, người điều khiển phương tiện vượt qua vạch dừng nhưng dừng lại, không cản trở giao thông, lần vi phạm đầu tiên dự kiến bị phạt cảnh cáo. Nếu tái phạm lần thứ hai, người vi phạm có thể bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Đến lần thứ ba, mức phạt tiền được tính lũy kế, có thể tăng gấp 3 lần, đồng thời tiếp tục bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Trong khi đó, hành vi vượt đèn đỏ qua vạch dừng và tiếp tục di chuyển được đề xuất xử lý nghiêm hơn. Ngay lần vi phạm đầu tiên, người điều khiển phương tiện đã có thể bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Nếu vi phạm lần thứ hai, mức phạt tiền lũy kế có thể tăng gấp 2 lần; đến lần thứ ba, mức phạt có thể tăng gấp 3 lần hoặc hơn, kèm theo việc trừ điểm giấy phép lái xe.

Theo ghi chú trong phương án đề xuất, các lần vi phạm được tính lũy kế theo thời hiệu vi phạm hành chính. Việc xử lý hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông sẽ căn cứ vào dữ liệu điện tử từ camera và các hệ thống giám sát.