Người lao động chính thức có thêm 2 ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Người lao động chính thức có thêm 2 ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Ảnh: TL

Theo Báo Chính phủ, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm. Luật có hiệu lực từ 1/3/2027.

Luật mới được thông qua đã chính thức bổ sung thêm 2 ngày nghỉ, có hưởng lương vào Bộ luật Lao động. Cụ thể là ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ, người lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 27/7 dương lịch). Ngày nghỉ lễ này áp dụng từ năm 2027.

Cùng với đó là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 24/11 dương lịch). Ngày nghỉ này áp dụng từ năm 2026.

Nhà ở xã hội chỉ được bán lại sau 5 năm cho đúng đối tượng

Theo Luật mới, nhà ở xã hội chỉ được bán lại sau 5 năm cho đúng đối tượng. Ảnh: Báo Chính phủ

Theo Báo Chính phủ, Quốc hội chính thức thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027, trong đó quy định mới liên quan tới nhà ở xã hội.

Dự thảo Luật quy định phát triển, quản lý sử dụng nhà ở xã hội, trong đó quy định sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua, thuê mua nhà ở, chủ sở hữu chỉ được bán lại cho đúng đối tượng được mua nhà ở xã hội theo quy định. Bên bán không cần nộp tiền sử dụng đất và phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Về giá, người dân vẫn được thoả thuận chuyển nhượng sau 5 năm theo giá thị trường.

Tài sản chung của vợ chồng bắt buộc phải ghi tên cả hai trên sổ đỏ

Theo Luật Đất đai sửa đổi, tài sản chung của vợ chồng bắt buộc phải ghi tên cả hai trên sổ đỏ. Ảnh minh họa: TL

Về dự án Luật Đất đai sửa đổi, theo TPO, Luật được Quốc hội thông qua quy định rõ về nguyên tắc cấp và những trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Theo đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo mẫu thống nhất trong cả nước dưới dạng điện tử hoặc dạng giấy. Giấy chứng nhận dạng điện tử và dạng giấy có giá trị pháp lý như nhau.

Đáng lưu ý, trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên giấy chứng nhận.

Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình mà có cả vợ và chồng có chung quyền sử dụng đất đó thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên giấy chứng nhận.

Từ 1/7/2027, cấm hút thuốc lá trong toàn khuôn viên cao đẳng, đại học, học viện

Luật mới mở rộng phạm vi cấm hút thuốc lá tại các cơ sở giáo dục, trong đó có trường cao đẳng, đại học và học viện. Ảnh minh họa: VGP

Theo VTC News, từ ngày 1/7/2027, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực.

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật là mở rộng phạm vi cấm hút thuốc lá tại các cơ sở giáo dục, trong đó có trường cao đẳng, đại học và học viện.

Theo quy định trước đây, xác định các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên gồm: cơ sở y tế; nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

Trong khi đó, trường cao đẳng, đại học, học viện thuộc nhóm địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà.

Với việc sửa đổi lần này, Luật thống nhất quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên đối với các cơ sở giáo dục, không còn phân biệt giữa các cấp học như trước.

Phát hiện thí sinh quấn thiết bị điện tử vào nách và chân đi thi sát hạch lái xe

Thiết bị điện tử được phát hiện trên người thí sinh. Ảnh: CSGT Lạng Sơn

Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày 18/11/2026 tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Tùng Linh, thuộc Công ty cổ phần Thành An (phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), trong quá trình kiểm tra thí sinh trước khi vào phòng thi lý thuyết, Hội đồng sát hạch phát hiện thí sinh quấn thiết bị điện tử vào nách và chân đi thi.

Thí sinh bị phát hiện là Hoàng Văn B (SN 1996, trú tại xã Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn). Người này cất giấu các thiết bị điện tử có khả năng truyền, nhận thông tin từ bên ngoài bằng cách quấn vào vùng nách và chân.

Ngay tại chỗ, Hội đồng sát hạch đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật và tiến hành xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Làm việc với cơ quan chức năng, thí sinh Hoàng Văn B cho biết, do bản thân chưa ôn tập kỹ phần lý thuyết nên tìm cách mang thiết bị hỗ trợ trái phép vào phòng thi.