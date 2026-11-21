Tin sáng 20/11: Đề xuất cách xử phạt mới với người vượt đèn đỏ, tái phạm bị phạt gấp 3; Ai thay thế danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh tại Miss Universe Vietnam 2026? GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông dự kiến đề xuất phạt lũy kế người vượt đèn đỏ, mức phạt có thể tăng gấp 3 lần nếu tái phạm; Đại diện của Miss Universe Vietnam 2026 cho biết, sau quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh, người thay thế vẫn đang được ban tổ chức cân nhắc.

Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý thông tin mới nhất từ 2027

Hình minh họa





Thông tin trên Việt Nam hàng ngày, bước sang năm 2027, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) ghi nhận nhiều điều chỉnh quan trọng tác động trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động cũng như doanh nghiệp. Từ mức đóng BHXH bắt buộc tối thiểu theo lương tối thiểu vùng mới, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đến quy định về thời hạn ủy quyền nhận trợ cấp, người dân cần nắm rõ các mốc thông tin dưới đây để chủ động bảo vệ quyền lợi an sinh của mình.

Đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, trong năm 2027, tuổi nghỉ hưu được ấn định là 61 tuổi 9 tháng đối với lao động nam và 57 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 cũng quy định rõ ràng về điều kiện nhận lương hưu cũng như thủ tục ủy quyền lĩnh thay chế độ. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp tư nhân tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ hai điều kiện: có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên và thuộc một trong các trường hợp về độ tuổi:

Đủ tuổi nghỉ hưu thông thường theo quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019;

Được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi thông thường đối với người bị suy giảm khả năng lao động, người làm nghề/công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm), hoặc người làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi thông thường đối với người có từ đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò, người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Miền Bắc lại đón không khí lạnh mạnh

Khoác lên mình những chiếc áo dày, người dân bắt đầu ngày mới giữa tiết trời rét buốt





Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, tại miền Bắc ngày 21/11, trời tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 19-21 độ, vùng núi dưới 19 độ.

Trong hai ngày 22-23/11, trời tiếp tục rét về đêm và sáng nhưng ban ngày tăng nhiệt, thời tiết ấm áp hơn.

Sau đó khoảng đêm 23/11 đến ngày 25/11, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa dông rải rác, đồng thời nền nhiệt giảm sâu, trời rét trở lại, vùng núi có rét đậm.

Cấm ông bà hoặc anh, chị, em ruột của ông bà nhận cháu làm con nuôi

Quang cảnh phiên họp sáng 20/11.

Theo VTC News thông tin, sáng 20/11, với 463/471 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Theo Luật mới được thông qua, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là anh, chị, em ruột, anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì nhận nhau làm con nuôi; ông bà nội, ông bà ngoại, anh, chị, em ruột của ông bà nội, ông bà ngoại nhận cháu làm con nuôi.

Bên cạnh đó, Luật nghiêm cấm lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; ngược đãi, hành hạ con nuôi; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con nuôi; mua, bán trẻ em hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác.

Các hành vi lợi dụng việc nuôi con nuôi để trốn tránh trách nhiệm pháp lý, che giấu quan hệ huyết thống; làm giả, cố ý làm sai lệch giấy tờ, che giấu hoặc cung cấp thông tin không đúng sự thật để giải quyết nuôi con nuôi cũng bị nghiêm cấm.

Luật không cho phép cung cấp thông tin, môi giới việc cho, nhận con nuôi trái pháp luật; ép buộc, đe dọa, mua chuộc bằng tiền hoặc lợi ích vật chất, phi vật chất để có được sự đồng ý cho làm con nuôi.

Việc yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích để đồng ý cho làm con nuôi hay giải quyết thủ tục nuôi con nuôi cũng thuộc nhóm hành vi bị cấm.

Ngoài ra, luật nghiêm cấm việc không thực hiện trách nhiệm chuyển sang hình thức nuôi con nuôi đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội có nhu cầu được nhận làm con nuôi.

Dự kiến mức quà tặng người có công dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Thông tin trên Tạp chí Xây dựng chính sách, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 11857/VPCP-KGVX ngày 17/11/2026 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Công văn nêu, xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 12985/TTr-BNV ngày 11/11/2026 về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo; bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo đề nghị của Bộ Nội vụ, đối tượng và mức quà tặng vẫn giữ nguyên như năm 2026 gồm hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Tổng kinh phí để tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 là 530.097.900.000 đồng.

Hà Nội điều chỉnh rào chắn đường Cổ Linh, người dân cần chú ý lộ trình đi lại

Thông tin trên GĐXH, từ 20/11 đến hết ngày 30/1/2027, Sở Xây dựng Hà Nội chính thức áp dụng phương án điều chỉnh rào chắn, phân luồng giao thông trên tuyến đường Cổ Linh (địa bàn phường Long Biên) để phục vụ thi công dự án đường trên cao kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo phương án vừa được Sở Xây dựng Hà Nội chấp thuận, trọng tâm điều chỉnh lần này tập trung tại đoạn từ ngõ 206 đến ngõ 216 đường Cổ Linh, với chiều dài khoảng 260m.

Tại khu vực này, đơn vị thi công sẽ tiến hành rào chắn cố định cả hai làn phương tiện sát vỉa hè bên trái và bên phải. Việc rào chắn nhằm phục vụ công tác xén vỉa hè, mở rộng mặt đường, chuẩn bị mặt bằng cho giai đoạn 2 của Dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đối với đoạn tuyến kéo dài từ ngõ 33 đến ngõ 541 đường Cổ Linh, hình thức rào chắn di động vẫn tiếp tục được duy trì theo Thông báo số 1599/TB-SXD ngày 28/10/2026. Các quy định tổ chức giao thông khác trên tuyến không thay đổi.

Do thời gian rào chắn kéo dài hơn 2 tháng (từ 20/11/2026 đến hết 30/1/2027) và trùng với thời điểm cận Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện dự báo sẽ tăng cao. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi di chuyển qua trục đường Cổ Linh - nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cần đặc biệt chú ý quan sát hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn phân luồng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc.

Hà Nội tạm cấm, hạn chế xe tại nhiều tuyến đường gần sân Mỹ Đình trong 2 ngày

CSGT phân luồng, tạm cấm và hạn chế nhiều loại xe trên một số tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình trong các ngày 22 và 24/11.

Theo VTC News, Phòng CSGT Công an Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo kế hoạch, 20h ngày 24/11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình, Công an thành phố Hà Nội triển khai phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên một số tuyến đường quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Cụ thể, từ 18h30 đến 22h ngày 22/11, các phương tiện hạn chế tham gia giao thông trên tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định).

Từ 17h đến 24h ngày 24/11, Công an thành phố Hà Nội tạm cấm tòan bộ xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên và xe ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên hoạt động trên một số tuyến đường. Các phương tiện được miễn trừ gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định.

Các tuyến đường áp dụng phương án tạm cấm gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo) và Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian trên, các phương tiện khác cũng bị hạn chế lưu thông tại khu vực này.

Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi vòng, tránh khu vực tạm cấm. Cụ thể, các xe từ hướng Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long đi qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai 3 trên cao... và ngược lại.

Thanh niên 21 tuổi nhận kết đắng khi lái xe với tốc độ 101 km/h

Thông tin trên GĐXH, theo Page Cục Cảnh sát giao thông, Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh vừa xử phạt nặng một thanh niên lái xe ô tô chạy vượt quá tốc độ cho phép 41 km/h.

Vào lúc 11 giờ 42 phút, ngày 19/11/2026, Tổ CSGT địa bàn Tiên Du, Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh phát hiện xe ô tô do N.T.H (SN 2005) chạy trên đoạn đường có tốc độ tối đa cho phép 60 km/h nhưng vượt quá quy định.

Tổ công tác sử dụng thiết bị đo tốc độ phát hiện lái xe H điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ 101 km/h, vượt quá tốc độ cho phép 41 km/h.

Căn cứ điểm a khoản 7 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026, hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h bị phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng; đồng thời bị trừ 06 điểm giấy phép lái xe theo điểm c khoản 16 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Theo cơ quan chức năng, với tốc độ 101 km/h, xe ô tô di chuyển hơn 28 mét chỉ trong một giây, trong khi ở tốc độ 60 km/h, xe di chuyển khoảng 17 mét. Việc chạy quá tốc độ làm giảm thời gian xử lý tình huống, tăng quãng đường phanh và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.