Tin sáng 29/7: Thông báo quan trọng cho tất cả những người tích hợp hộ chiếu trên VNeID; Bảo hiểm Xã hội có thông báo quan trọng tới người dân

Tin sáng 28/7: Giá vàng giảm, có nên bắt đáy? Uống nước ép trái cây thay nước để 'thanh lọc', người phụ nữ nguy kịch GĐXH - Tin uống nước ép trái cây giúp thanh lọc cơ thể, người phụ nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch; giá vàng liên tục giảm và đứng ở ngưỡng thấp, nhiều chuyên gia cho rằng chưa biết khi nào giá vàng sẽ tạo đáy...

Thông báo quan trọng cho tất cả những người tích hợp hộ chiếu trên VNeID

VNeID vẫn hữu ích với hành trình nội địa, nhưng người bay quốc tế không thể chỉ mang điện thoại thay cho hộ chiếu.

Hiện nay, nhờ công cuộc chuyển đổi số, nhiều loại giấy tờ tùy thân thông thường của người dân có thể thay thế bằng bản điện tử trong ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, vẫn có những thủ tục cần đến giấy tờ bản cứng để hoàn thành. Ví dụ điển hình là hộ chiếu khi người dân có nhu cầu du lịch, công tác hay thăm thân nước ngoài.

Cụ thể, người dùng VNeID chuẩn bị đi nước ngoài bằng đường hàng không cần đặc biệt lưu ý: thông tin hộ chiếu tích hợp trên ứng dụng hiện không thay thế cuốn hộ chiếu bản giấy khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Chỉ mang theo điện thoại có VNeID có thể khiến hành khách không thể hoàn tất thủ tục, ảnh hưởng toàn bộ lịch trình.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân vẫn phải xuất trình hộ chiếu bản chính còn giá trị khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Ảnh chụp, bản photocopy, bản scan hay dữ liệu hộ chiếu trên VNeID không thay thế cuốn hộ chiếu vật lý.

Quy định này không thay đổi ngay cả khi hành khách sử dụng cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động. Theo Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, thủ tục đăng ký sử dụng cổng tự động vẫn yêu cầu xuất trình hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh; một số trường hợp còn phải có thị thực hoặc giấy tờ chứng minh của nước đến cho nhập cảnh.

Tuy nhiên, người dân cần phân biệt quy định trên với việc sử dụng VNeID khi bay nội địa. Từ ngày 2/8/2023, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được chính thức sử dụng với hành khách trên các chuyến bay nội địa tại tất cả cảng hàng không trong nước. Với công dân Việt Nam, tài khoản này có giá trị tương đương thẻ căn cước khi làm thủ tục hàng không.

Như vậy, VNeID vẫn hữu ích với hành trình nội địa, nhưng người bay quốc tế không thể chỉ mang điện thoại thay cho hộ chiếu.

Bảo hiểm Xã hội có thông báo quan trọng tới người dân

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được khuyến cáo không làm theo các cuộc gọi yêu cầu bổ sung hồ sơ, cài ứng dụng hay cung cấp thông tin cá nhân để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam)

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ của Trung tâm gọi điện cho người dân, đặc biệt là người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Trung tâm, các đối tượng lợi dụng việc Hà Nội đang triển khai đợt cao điểm rà soát, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hoàn thiện văn bản ủy quyền theo quy định của Luật BHXH năm 2024 để tạo dựng lòng tin. Chúng gọi điện yêu cầu người dân đến UBND xã, phường bổ sung hồ sơ BHXH, cài đặt ứng dụng lấy số thứ tự trực tuyến hoặc cung cấp thông tin cá nhân với lý do hoàn thiện thủ tục.

Trước tình trạng giả mạo ngày càng tinh vi, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng hoặc truy cập các đường dẫn lạ được gửi qua điện thoại với lý do bổ sung hồ sơ BHXH hay lấy số thứ tự trực tuyến. Đồng thời, không cung cấp số Căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các dữ liệu cá nhân cho bất kỳ cá nhân nào khi chưa xác minh rõ danh tính.

Nếu nhận được cuộc gọi có dấu hiệu bất thường hoặc cần xác minh thông tin liên quan đến thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, người dân nên liên hệ chính quyền địa phương, Tổng đài 024.1022 (nhánh 7) hoặc Điểm Phục vụ hành chính công gần nhất để được hướng dẫn. Trường hợp phát hiện dấu hiệu giả mạo cơ quan nhà nước nhằm lừa đảo, cần thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc phản ánh qua Tổng đài 024.1022 để được xử lý.

Bộ Nội Vụ thông báo Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ 5 ngày liên tục

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, dịp lễ Quốc khánh năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ Bảy (29/8) đến hết thứ Tư (2/9), nhờ thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

Cụ thể, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026, người lao động được nghỉ 2 ngày gồm ngày 1/9 và ngày 2/9. Tuy nhiên do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ này kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9 (gồm cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, tức từ thứ bảy đến hết thứ tư tuần sau).

Lịch nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức. Khối doanh nghiệp cũng được khuyến khích nghỉ theo hướng này.

Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên, Bộ Nội vụ yêu cầu chủ động bố trí lực lượng ứng trực theo quy định, bảo đảm giải quyết công việc thông suốt và phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp trong suốt thời gian nghỉ lễ. Các đơn vị cần cử cán bộ, công chức trực xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đột xuất.

Cán bộ xã ở Thái Nguyên lao xuống sông cứu sống bé trai chới với giữa dòng nước

Ông Trần Quang Đáng cứu được cháu bé an toàn

Gia đình và Xã hội thông tin từ UBND xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, mới đây một cán bộ của xã đã không ngần ngại lao xuống dòng nước, bơi khoảng 100m để cứu một cháu bé thoát khỏi nguy hiểm.

Theo đó, khoảng 17h45 ngày 26/7/2026, anh Trần Quang Đáng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đại Phúc, đi bộ tập thể dục dọc tuyến bờ kè sông Công (đoạn từ đập Cầu Thành thuộc khu vực xóm Đình đến cuối bờ kè thuộc khu vực xóm Cầu Thành, xã Đại Phúc).

Đến khoảng 18h30, trên đường trở về, anh Đáng phát hiện một cháu bé đang trôi giữa dòng nước chảy xiết, có biểu hiện đuối nước.

Trước tình huống khẩn cấp, không một giây chần chừ, anh Đáng đã dũng cảm lao xuống dòng nước, bơi đuổi theo để cứu cháu bé. Sau khi bơi khoảng 100m, anh tiếp cận được nạn nhân, đưa vào bãi bồi gần đó và tiến hành sơ cứu. Ít phút sau, cháu bé đã tỉnh táo trở lại.

Sau đó, với sự hỗ trợ của người dân, anh Đáng liên hệ được với bố mẹ cháu bé và bàn giao cháu cho gia đình.

Theo UBND xã Đại Phúc, cháu bé gặp nạn là Nguyễn Xuân T. (SN 2022), con anh Nguyễn Hải H. và chị Hoàng Thị P., trú tại xóm Cầu Thành, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Đơn vị đánh giá, hành động của anh Trần Quang Đáng là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người cán bộ "gần dân, trọng dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ".

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, khu vực này chưa ghi nhận nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 32°C.

Cụ thể, ngày 29/7, Hà Nội nhiều mây, trời mưa to, nhiệt độ cao nhất trong ngày 32°C, thấp nhất 25°C.

Ngày 30/7-1/8, khu vực này có mây, trời mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32°C, thấp nhất dao động 25-26°C. Trong mưa dông đề phòng lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong các ngày 2-6/8, Hà Nội tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngưỡng 31-32°C, nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ lên mức 27-28°C.

Doanh nghiệp có từ 1.000 lao động nữ phải làm phòng vắt, trữ sữa mẹ, vi phạm bị phạt tới 20 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 283 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/9.

Trong đó, Chương II của Nghị định 283 cho thấy các quy định liên quan đến hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả với hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động.

Đáng chú ý, Điều 26 của Chương II nêu rõ quy định xử phạt về hành vi vi phạm quy định về lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới.

Cụ thể, mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng được áp dụng với hành vi không bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, bố trí, sắp xếp việc làm, đào tạo, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương, các chế độ khác (nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự); không tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của lao động nữ.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng nếu không lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc khi sử dụng từ 1.000 người lao động nữ trở lên.

TP.HCM muốn nâng thu nhập người mua nhà ở xã hội lên 60 triệu/tháng

TPHCM đề xuất nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội lên tối đa 60 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với người độc thân.

Tiền phong thông tin, Sở Xây dựng TPHCM vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 14/2026/QĐ-UBND nhằm điều chỉnh hệ số thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn.

Hiện nay, điều kiện về thu nhập để được mua nhà ở xã hội áp dụng chung trên cả nước là không quá 25 triệu đồng/tháng đối với người độc thân và không quá 50 triệu đồng/tháng đối với người đã kết hôn (tính tổng thu nhập của hai vợ chồng). Đối tượng được mua nhà ở xã hội gồm người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, cán bộ, công chức và viên chức.

Trong dự thảo mới, Sở Xây dựng đề xuất hai phương án áp dụng hệ số điều chỉnh thu nhập là 1,1 và 1,2. Nếu được thông qua, ngưỡng thu nhập của các đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội sẽ được nâng lên.

Cụ thể, với phương án áp dụng hệ số 1,1, người độc thân có thu nhập thực nhận bình quân không quá 27,5 triệu đồng/tháng, người độc thân đang nuôi con nhỏ không quá 38,5 triệu đồng/tháng, người đã kết hôn có tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 55 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng còn đề xuất áp dụng hệ số 1,2 đối với hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên nhằm tăng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng này.