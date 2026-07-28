Cán bộ xã ở Thái Nguyên lao xuống sông cứu sống bé trai chới với giữa dòng nước

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Theo thông tin từ UBND xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, mới đây một cán bộ của xã đã không ngần ngại lao xuống dòng nước, bơi khoảng 100m để cứu một cháu bé thoát khỏi nguy hiểm.

Theo đó, khoảng 17h45 ngày 26/7/2026, anh Trần Quang Đáng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đại Phúc, đi bộ tập thể dục dọc tuyến bờ kè sông Công (đoạn từ đập Cầu Thành thuộc khu vực xóm Đình đến cuối bờ kè thuộc khu vực xóm Cầu Thành, xã Đại Phúc).

Đến khoảng 18h30, trên đường trở về, anh Đáng phát hiện một cháu bé đang trôi giữa dòng nước chảy xiết, có biểu hiện đuối nước.

Trước tình huống khẩn cấp, không một giây chần chừ, anh Đáng đã dũng cảm lao xuống dòng nước, bơi đuổi theo để cứu cháu bé. Sau khi bơi khoảng 100m, anh tiếp cận được nạn nhân, đưa vào bãi bồi gần đó và tiến hành sơ cứu. Ít phút sau, cháu bé đã tỉnh táo trở lại.

Sau đó, với sự hỗ trợ của người dân, anh Đáng liên hệ được với bố mẹ cháu bé và bàn giao cháu cho gia đình.

Phát hiện một bé trai đang chới với giữa dòng sông Công chảy xiết, một cán bộ xã Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên) đã không ngần ngại lao xuống nước, bơi khoảng 100m để cứu cháu bé vào bờ an toàn - (ảnh xã Đại Phúc).

Theo UBND xã Đại Phúc, cháu bé gặp nạn là Nguyễn Xuân T. (SN 2022), con anh Nguyễn Hải H. và chị Hoàng Thị P., trú tại xóm Cầu Thành, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Đơn vị đánh giá, hành động của anh Trần Quang Đáng là tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người cán bộ "gần dân, trọng dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ".

Qua vụ việc, UBND xã cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh và gia đình cần tăng cường quan tâm, giám sát trẻ nhỏ, đặc biệt tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như ao, hồ, sông, suối... nhằm phòng tránh những tai nạn đuối nước đáng tiếc có thể xảy ra.